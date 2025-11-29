சனி, 29 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: சனி, 29 நவம்பர் 2025 (14:53 IST)

போற இடமெல்லாம் கன்னிவெடி வச்சா எப்படி?!... புதுச்சேரியில் விஜய் ரோட் ஷோவுக்கு தடை!..

tvk vijay
tvk vijay

தவெக தலைவர் நடிகர் விஜய் தமிழகத்தில் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் சென்று அங்கு மக்களை சந்தித்து பேசி வந்தார். அதன் மூலம் தனது கட்சிக்கு ஆதரவு திரட்டி வந்தார்.அதோடு திமுகவையும் அவர் கடுமையாக விமர்சித்து வந்தார். அந்நிலையில்தான் அவர் கரூர் மாவட்டத்திற்கு சென்ற போது அவரை காண பலரும் கூடியதில் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி பலரும் மயக்கம் அடைந்தனர். அதில் 41 பேர் வரை உயிரிழந்தனர்.

இந்த சம்பவம் தவெகவிற்கு கரும்புள்ளியாக மாறிவிட்டது. இதைத்தொடர்ந்து திமுக ஆதரவாளர்களும், மற்ற கட்சியினரும் விஜயையும் தவெக நிர்வாகிகளையும் கடுமையாக விமர்சனம் செய்தனர். எனவே விஜய் அதிலிருந்து மீளவே ஒரு மாத காலமானது. தற்போது தமிழக வெற்றிக் கழகம் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியிருக்கிறது. அதோடு சமீபத்தில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தவெகவில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார்.

ஒருபக்கம் மீண்டும் சுற்றுப்பயணத்தை துவங்க திட்டமிட்டார் விஜய். சேலத்தில் டிசம்பர் 5ஆம் தேதி மக்களை விஜய் தரப்பில் அனுமதி கேட்ட போது போலீசார் மறுத்துவிட்டனர். தமிழகத்தில்தான் பிரச்சனை என புதுச்சேரியில் ரோட் ஷோ நடத்த திட்டமிட்டார் விஜய். இதற்காக தவெக சார்பில் புதுச்சேரி காவல்துறையிடம் அனுமதியும் கேட்கப்பட்டிருந்தது.

இந்நிலையில், விஜயின் ரோட் ஷோவுக்கு புதுச்சேரி காவல்துறை அனுமதி மறுத்திருக்கிறது. விழுப்புரம், கடலூர், திருவண்ணாமலை போன்ற மாவட்டங்களில் இருந்து விஜயை பார்க்க மக்கள் அதிக அளவில் திரண்டால் கரூரில் ஏற்பட்டது போலவே இங்கும் அசம்பாவிதம் ஏற்படும் என புதுச்சேரி காவல்துறை தரப்பு கருதுகிறதாம்.

தமிழக கடற்கரையை 25 கி.மீ. வரை டிட்வா புயல் நெருங்கும்: இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்

தமிழக கடற்கரையை 25 கி.மீ. வரை டிட்வா புயல் நெருங்கும்: இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்வங்கக் கடலில் நிலைகொண்டுள்ள 'டிட்வா' புயல் நகர்வு குறித்து இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் முக்கிய தகவலை வெளியிட்டுள்ளது. தென்மேற்கு வங்கக் கடல் மற்றும் வடக்கு இலங்கையை ஒட்டி மையம் கொண்டுள்ள இந்த புயல், மணிக்கு 8 கி.மீ. வேகத்தில் வடக்கு - வடமேற்கு திசையை நோக்கி நகர்ந்து வருகிறது.

டிட்வா புயல் பாதிப்பு: இலங்கையில் உள்ள இந்தியர்களுக்கு அவசர உதவி மையம் திறப்பு!

டிட்வா புயல் பாதிப்பு: இலங்கையில் உள்ள இந்தியர்களுக்கு அவசர உதவி மையம் திறப்பு!வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டுள்ள 'டிட்வா' புயல் காரணமாக, தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள இலங்கைக் கடலோர பகுதிகளில் தொடர் கனமழையும் வெள்ளமும் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் இலங்கையில் 123 பேர் பலியாகியுள்ளனர். இந்த தீவிர பேரிடர் சூழலில், அங்கு சிக்கி தவிக்கும் அல்லது சிரமங்களை எதிர்கொள்ளும் இந்தியர்களுக்கு உடனடியாக உதவுவதற்காக, மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

Cyclone Ditwah: டிட்வா புயல் எதிரொலி!.. தமிழகத்தில் 5 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலார்ட்!...

Cyclone Ditwah: டிட்வா புயல் எதிரொலி!.. தமிழகத்தில் 5 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலார்ட்!...டிட்வா புயல் காரணமாக கடந்த இரண்டு நாட்களாகவே தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களிலும் கனமழை பெய்து வருகிறது.

நெருங்கி வரும் டிட்வா புயல்.. சென்னை உள்பட பல பகுதிகளுக்கு சிவப்பு, ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை..!

நெருங்கி வரும் டிட்வா புயல்.. சென்னை உள்பட பல பகுதிகளுக்கு சிவப்பு, ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை..!வங்கக் கடலில் நிலை கொண்டுள்ள 'டிட்வா' புயல், தமிழக கடலோரத்தை நெருங்கி வருவதால், இன்றும் நாளையும் கனமழை முதல் அதி கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. தற்போது புயல் வேதாரண்யத்திலிருந்து சுமார் 140 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது. இந்த சூழலில், தமிழகத்தில் மழை எச்சரிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

30 மணி நேரம் தொடர் மழை!.. தூத்துக்குடி, நெல்லையில் கடும் குளிர்!..

30 மணி நேரம் தொடர் மழை!.. தூத்துக்குடி, நெல்லையில் கடும் குளிர்!..தென்மேற்கு வங்க கடலில் உருவாகியுள்ள இந்த டெட்வா புயல் இலங்கை மற்றும் தென் தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் கடுமையான மழை பெய்து வருகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com