வெள்ளி, 17 ஏப்ரல் 2026
Last Modified: வெள்ளி, 17 ஏப்ரல் 2026 (21:34 IST)

நான் சொன்னதை தப்பா போட்டாங்க!.. பெண்களுக்கு திமுகதான் காவலன்!. பிரேமலதா யுடர்ன்!..

premalatha
தேமுதிக எப்போது அதிமுக போன்ற கட்சியுடன் கூட்டணி வைக்க துவங்கியதோ அப்போது முதலே பலமான பேரத்தை நடத்திய பிறகுதான் கூட்டணியில் இணைகிறது. 2021 சட்டமன்ற தேர்தலிலும், 2024 பாராளுமன்ற தேர்தலிலும் அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் தேமுதிக இருந்தது. 2024 பாராளுமன்ற தேர்தலின் போது தேமுதிகவுக்கு ஒரு ராஜ்யசபா சீட் கொடுப்பதாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஒப்புக்கொண்டார். ஆனால், சீட் கொடுக்கப்படவில்லை.

பழனிச்சாமி ராஜ்ய சபா சீட் கொடுக்காத கோபத்தில் இருந்த பிரேமலதா இந்த முறை திமுகவுடன் கூட்டணி வைத்தார். அது மட்டும் காரணம் இல்லை.. 10 தொகுதிகள் மற்றும் ராஜ்யசபா சீட் என்கிற பிரேமலதாவின் டிமாண்டை பழனிச்சாமி ஏற்கவில்லை. ஆனால் திமுக அதற்கு ஒப்புக்கொண்டது. அதனால்தான் அந்த பக்கம் போனார் பிரேமலதா..

இந்நிலையில்தான், சமீபத்தில் நடந்த ஒரு திமுக பொதுக்கூட்டத்தில் மேடையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் இருக்கும் போதே ‘தமிழகத்தில் பெண்கள் மீதான பாலியல் பலாத்காரம் அதிகமாக இருக்கிறது.. போதை கலாச்சாரம் அதிக அளவில் இருக்கிறது.. அது மட்டும் தான் தமிழகத்தில் பிரச்சனை.. வேறு எந்த பிரச்சினையும் இல்லை’ என்ற பிரேமலதா பேசியது சர்ச்சையை கிளப்பியது.

திமுகவில் இருக்கும் கூட்டணி கட்சி தலைவரே இதை ஒப்புக்கொண்டார் என அதிமுகவினரும், பாஜகவினரும் ட்ரோல் செய்தார்கள். இந்நிலையில், இதுபற்றி விளக்கம் அளித்துள்ள பிரேமலதா ‘நான் பேசியது வேறு.. ஆனால் ஏதோ திமுகவை குறை சொன்னது போல சித்தரிக்கிறார்கள்.. தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருப்பது திமுக ஆட்சிதான்’ என்று சொல்லியிருக்கிறார்.

திடீரென பெரம்பூர் சென்று விசில் கோலம் போட்ட விஜய்!.. வைரல் வீடியோ...நடிகர் விஜய் துவங்கியுள்ள அரசியல் கட்சியான தமிழக வெற்றிக் கழகம் நடக்கவுள்ள சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிகமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Thalaivar 173: இளம் இயக்குனர்களின் கெரியரில் விளையாடலாமா?.. ரஜினி செய்வது சரியா?..ரஜினியின் 173வது படத்திலிருந்து ஏற்கனவே இயக்குனர் சுந்தர்.சி வெளியேறிய நிலையில் தற்போது சிபி சக்கரவர்த்தியும் வெளியேறிவிட்டார் என்கிற செய்தி வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

மகனை ஏற்றுக்கொண்ட மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்! ஜாய் கிரிசில்டா வெளியிட்ட புதிய அப்டேட்தமிழ் திரையுலகில் மற்றும் சமூக வலைத்தளங்களில் கடந்த சில மாதங்களாகப் பெரும் பரபரப்பையும் விவாதங்களையும் ஏற்படுத்தி வந்த

எனக்கும் மனைவி இல்லை.. பிரதமர் மோடிக்கும் மனைவி இல்லை.. மக்களவையில் காமெடி செய்த ராகுல் காந்தி..!நாடாளுமன்ற மக்களவையில் நடைபெற்ற சிறப்பு கூட்டத்தொடரில், மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா மீதான விவாதத்தின் போது எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி ஆற்றிய உரை பெரும் சிரிப்பலையை ஏற்படுத்தியது.

எனது கட்சியின் தலைவரும் இல்லை, துணை தலைவரும் இல்லை... மாநிலங்களவையில் புலம்பிய ஆம் ஆத்மி எம்பி..!நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவையில் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் முன்னணி தலைவர் ராகவ் சதா, தனது சொந்த கட்சியின் தலைமைக்கு எதிராக தொடுத்த நேரடி தாக்குதல் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

