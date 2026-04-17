வெள்ளி, 17 ஏப்ரல் 2026
  த‌மிழக‌ம்
Last Modified: வெள்ளி, 17 ஏப்ரல் 2026 (12:24 IST)

தமிழக அரசியல் கட்சிகள் முதல் தேர்தலில் வாங்கிய வாக்கு சதவீதம்!.. திமுகவை தாண்டுவாரா விஜய்?...

இந்தியா சுதந்திரம் பெற்று மதராசபட்டினம் தமிழ்நாடாக மாறி சட்டசபை தேர்தல் துவங்கப்பட்டு இதுவரை பலரும் முதலமைச்சராக தமிழ்நாட்டை ஆண்டிருக்கிறார்கள். தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை முதல் அரசியல் கட்சி காங்கிரஸ் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். காங்கிரசை எதிர்த்து அரசியல் செய்து ஆட்சிக்கு வந்த கட்சிதான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம். அறிஞர் அண்ணாவால் துவங்கப்பட்ட இந்த கட்சி அதன் பின் கலைஞர் கருணாநிதியிடம் சென்றது. கலைஞர் பல முறை முதலமைச்சராக தமிழ்நாட்டை ஆண்டிருக்கிறார். தற்போது அவரது மகன் மு.க.ஸ்டாலின் தமிழகத்தின் முதல்வராக இருக்கிறார்..

காங்கிரஸ், திமுகவுக்கு பின்னர் தமிழகத்தில் பல அரசியல் கட்சிகள் முளைத்தது. இந்நிலையில், திமுக முதல் புதிதாக உருவான அரசியல் கட்சிகள் வரை முதல் சட்டமன்ற தேர்தலில் எத்தனை சதவீத வாக்குகளை பெற்றார்கள் என்கிற விபரத்தை பார்ப்போம்:

அறிஞர் அண்ணாவால் துவங்கப்பட்ட திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் 1957ம் வரும் முதல் சட்டமன்ற தேர்தலை சந்தித்தது 14 சதவீத வாக்குகளை பெற்றது.. அப்போது திமுக சுயேசையாக போட்டியிட்டது..

திமுகவிலிருந்து விலகிய எம்ஜிஆர் அதிமுக என்கிற கட்சியை தொடங்கி 1977-ல் முதல் சட்டமன்ற தேர்தலில் சந்தித்தபோது 30.40  சதவீத வாக்குகளை பெற்றார். தொடர்ந்து 3 முறை அவர் முதல்வராக இருந்தார்.

டாக்டர் ராமதாஸால் துவங்கப்பட்ட பாட்டாளி மக்கள் கட்சி 1991ம் வருடம் முதல் சட்டமன்ற தேர்தலில் சந்தித்து 5.80 சதவீத வாக்குகளை பெற்றது.

திமுகவிலிருந்து பிரிந்த வை.கோபால்சாமி துவங்கிய மதிமுக 1996-ல் சந்தித்த முதல் சட்டமன்ற தேர்தலில் 5.80 சதவீத வாக்குகளை பெற்றது.. மூப்பனாரால் துவங்கப்பட்ட தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் 1996ம் வருடம் முதல் தேர்தலை சந்தித்து 9.30 சதவீத வாக்குகளை பெற்றது.

நடிகர் விஜயகாந்தால் துவங்கப்பட்ட தேமுதிக 2006ம் வருடம் சந்தித்த முதல் சட்டமன்ற தேர்தலில் 8.40 சதவீத வாக்குகளை பெற்றது.சினிமா துறையிலிருந்து வந்த சீமான் துவங்கிய நாம் தமிழர் கட்சி 2016ஆம் வருடம் போட்டியிட்ட முதல் சட்டமன்ற தேர்தலில் 1.10 சதவீத வாக்குகளை பெற்றது.. ஆனால் அதே கட்சி தற்போது வளர்ந்து கடந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் 8 சதவீத வாக்குகளை பெற்றது. நடிகர் கமல்ஹாசன் துவங்கிய மக்கள் நீதி மையம் 2021ம் வருடம் தேர்தலை சந்தித்து 2.60 சதவீத வாக்குகளை பெற்றது.

தற்போது நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை துவங்கி வருகிற 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கவுள்ளார். அந்த கட்சி எவ்வளவு சதவீத வாக்குகளை வாங்கும் என்கிற எதிர்பார்ப்பு எல்லோரிடமும் இருக்கிறது. 1957ம் வருடம் முதல் தேர்தலில் திமுக வாங்கிய 14 சதவீத வாக்கு வங்கியை விஜய் தாண்டுவாரா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

