கூட்டணி கட்சிகளின் ஆட்சியில் பங்கு கோரிக்கை குறித்து திமுக என்ன முடிவெடுக்கும்?
தமிழக அரசியலில் 'ஆட்சியில் பங்கு, அதிகாரத்தில் பங்கு' என்ற கோரிக்கை திமுக கூட்டணியில் உள்ள விசிக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகளிடையே வலுப்பெற்றுள்ளது.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு எழுந்துள்ள இந்த விவகாரத்தில், திமுக தலைமை மிகவும் நிதானமான அதேசமயம் பிடிவாதமான போக்கையே கடைப்பிடிக்க வாய்ப்புள்ளது. அரை நூற்றாண்டுகால திராவிட அரசியலில், திமுக எப்போதும் தனிப்பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைக்கவே விரும்புகிறது.
கூட்டணி கட்சிகளுக்கு அமைச்சரவையில் இடம் அளித்தால், அது கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகளிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தும் என்பதை திமுக நன்கு அறியும். எனவே, ஆட்சியில் பங்கு என்பதற்கு பதிலாக, வாரிய தலைவர் பதவிகள் அல்லது கூடுதல் சட்டமன்ற தொகுதிகளை ஒதுக்கீடு செய்து கூட்டணி கட்சிகளை சமாதானப்படுத்த திமுக முயலும்.
இருப்பினும், தவெக போன்ற புதிய கட்சிகள் ஆட்சி பகிர்வு குறித்து வெளிப்படையாக பேசி வருவதால், கூட்டணி கட்சிகளை தக்கவைக்க திமுக கடுமையான அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளது. ஒருவேளை பிடிவாதம் காட்டினால் கூட்டணி உடையக்கூடும், வளைந்து கொடுத்தால் அது கட்சிக்குள் சலசலப்பை உருவாக்கும். இறுதியில், ஆட்சி அதிகாரத்தை தக்கவைக்க 'தொகுதிகள் அதிகரிப்பு' என்ற சமரச சூத்திரத்தையே திமுக முன்வைக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.
