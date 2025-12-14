ஞாயிறு, 14 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: ஞாயிறு, 14 டிசம்பர் 2025 (17:44 IST)

ஈரோட்டில் விஜய் மக்கள சந்திப்பு!.. கண்டிஷனோடு அனுமதி கொடுத்த போலீஸ்...

vijay
தவெக தலைவர் விஜய் கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 முறை உயிரிழந்ததால் விஜயின் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சிகளுக்கு தமிழக போலீசார் அனுமதி கொடுப்பதில்லை. அப்படியே கொடுத்தாலும் பல கண்டிஷன் போடுகிறார்கள்.
இந்த மாதம் 5ம் தேதி சேலத்தில் விஜய் மக்களை சந்திக்க தவெக தரப்பில் அனுமதி கேட்டபோது தமிழக போலீசார் அனுமதி அளிக்கவில்லை. எனவே புதுச்சேரி சென்று மக்களிடம் பேசினார் விஜய்.

ஒருபக்கம் வருகிற 18-ம் தேதி ஈரோட்டில் விஜய் மக்களை சந்திக்க தவெக தரப்பில் அனுமதி கேட்கப்பட்டது. இதற்கான ஏற்பாடுகளை சமீபத்தில் தவெகவில் இணைந்த செங்கோட்டையன் செய்து வந்தார். ஒருபக்கம் அந்த இடத்தில் அனுமதி கொடுக்கக் கூடாது.. அது அறநிலைத்துறைக்கு சொந்தமானது என விஜய் பேசவிருக்கும் இடத்தின் அருகே இருந்த கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு கடிதம் கொடுக்கப்பட்டது.

எனவே ஈரோட்டில் விஜய் மக்கள் சந்திப்பு நடக்குமா? நடக்காதா? என்கிற சந்தேகம் ஏற்பட்டது. இந்நிலையில் வருகிற 18-ம் தேதி விஜயின் மக்கள் சந்திப்புக்கு தமிழக காவல்துறை அனுமதி அளித்திருக்கிறது. அதேநேரம் 80 நிபந்தனைகளை விதித்திருக்கிறார்கள்.

அதோடு அறநிலையத்துக்கு சொந்தமான இடத்தை பயன்படுத்த 50 ஆயிரம் ரூபாய் வாடகை மற்றும் 50 ஆயிரம் ரூபாய் டெபாசிட் செய்ய வேண்டும் என்கிற நிபந்தனையோடு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இதையடுத்து வருகிற 18-ம் தேதி ஈரோட்டில் விஜய் மக்கள் சந்திப்பு நடப்பது உறுதியாகியுள்ளது.

கேரள உள்ளாட்சி தேர்தல் தோல்வி: சபதத்தை நிறைவேற்ற மீசையை எடுத்த கம்யூனிஸ்ட் தொண்டர்

கேரள உள்ளாட்சி தேர்தல் தோல்வி: சபதத்தை நிறைவேற்ற மீசையை எடுத்த கம்யூனிஸ்ட் தொண்டர்கேரள உள்ளாட்சி தேர்தலில் இடது ஜனநாயக முன்னணி படுதோல்வி அடைந்ததையடுத்து, பத்தனம்திட்டாவை சேர்ந்த எல்.டி.எஃப். தொண்டர் பாபு வர்கீஸ் தனது மீசையை சவரம் செய்து, தான் அளித்த சவாலை நிறைவேற்றினார்.

மெஸ்ஸி நிகழ்வின் குளறுபடி: மம்தா பானர்ஜி கைது செய்யப்பட வேண்டும் - அசாம் முதல்வர் சர்ச்சை கருத்து..!

மெஸ்ஸி நிகழ்வின் குளறுபடி: மம்தா பானர்ஜி கைது செய்யப்பட வேண்டும் - அசாம் முதல்வர் சர்ச்சை கருத்து..!கால்பந்து வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸியின் கொல்கத்தா வருகையின் போது சால்ட் லேக் மைதானத்தில் ஏற்பட்ட குழப்பம் தொடர்பாக, மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி கைது செய்யப்பட வேண்டும் என்று அசாம் முதல்வர் ஹிமந்த பிஸ்வா சர்மா கடுமையாக சாடியுள்ளார். மாநிலத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு முற்றிலுமாக சீர்குலைந்துவிட்டதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார்.

கடற்கரையில் நடந்த கொண்டாட்டம்.. திடீரென நடந்த துப்பாக்கிச்சூடு, 10 பேர் பலி

கடற்கரையில் நடந்த கொண்டாட்டம்.. திடீரென நடந்த துப்பாக்கிச்சூடு, 10 பேர் பலிஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னியில் உள்ள புகழ்பெற்ற போண்டி கடற்கரையில் இன்று மாலை யூதர்களின் ஹனுக்கா கொண்டாட்டத்தை இலக்கு வைத்து நடத்தப்பட்ட துப்பாக்கிச்சூட்டில் குழந்தைகள் மற்றும் ஒரு காவல்துறை அதிகாரி உட்பட 10 பேர் கொல்லப்பட்டனர். குறைந்தது 18 பேர் காயமடைந்தனர். இதில் இரண்டு காவல்துறை அதிகாரிகளும் அடங்குவர்.

யாருடன் கூட்டணி.. முக்கிய அப்டேட்டை அளித்த பிரேமலதா விஜயகாந்த்..!

யாருடன் கூட்டணி.. முக்கிய அப்டேட்டை அளித்த பிரேமலதா விஜயகாந்த்..!தேமுதிக இளைஞர் அணிச் செயலாளர் விஜய பிரபாகரனின் 34-வது பிறந்தநாள் விழா இன்று தலைமை அலுவலகத்தில் கொண்டாடப்பட்டது. இதில் பங்கேற்ற பிரேமலதா விஜயகாந்த், செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

மெஸ்ஸி நிகழ்வின் குளறுபடி: நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் கைது.. ஜாமீன் மறுப்பால் சிறையில் அடைப்பு..!

மெஸ்ஸி நிகழ்வின் குளறுபடி: நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் கைது.. ஜாமீன் மறுப்பால் சிறையில் அடைப்பு..!கால்பந்து நட்சத்திரம் லியோனல் மெஸ்ஸியின் கொல்கத்தா வருகையை ஏற்பாடு செய்த 'G.O.A.T இந்தியா டூர் 2025' நிகழ்வின் அமைப்பாளர் சதாத்ரு தத்தா, சால்ட் லேக் மைதானத்தில் நடந்த குளறுபடி தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்டார். நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட அவருக்கு ஜாமீன் மறுக்கப்பட்டு, 14 நாட்கள் போலீஸ் காவலில் வைக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com