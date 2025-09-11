வியாழன், 11 செப்டம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 11 செப்டம்பர் 2025 (11:32 IST)

பட்டாசு வெடிக்க கூடாது.. 25 நிமிடங்கள் தான் பேச வேண்டும்.. தவெகவுக்கு காவல்துறை கட்டுப்பாடு
வரும் 2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் செப்டம்பர் 13 முதல் டிசம்பர் 20 வரை மாநிலம் முழுவதும் பிரசார பயணத்தை திட்டமிட்டுள்ளது. ஆனால், இந்த பயணத்தின் தொடக்கத்திலேயே காவல்துறை விதித்த கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளன. 
 
திருச்சி காவல்துறை, விஜய்யின் பிரசாரத்திற்கு 21 விதிமுறைகளை விதித்துள்ளது. அதில் சில:
 
காலை 9.35 மணிக்குள் அனைவரும் பிரசாரத்திற்கு வர வேண்டும்.
 
விஜய்யின் காருக்குப் பின்னால் ஐந்து வாகனங்கள் மட்டுமே வர வேண்டும்.
 
இரண்டு, நான்கு சக்கர வாகனங்கள் மற்றும் நடைபயணமாக யாரும் பின்தொடரக் கூடாது.
 
பட்டாசுகள் மற்றும் ஒலிபெருக்கிகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
கர்ப்பிணிகள், குழந்தைகள் மற்றும் வயதானவர்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்க வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
 
கலகம், சேதம் விளைவிக்கும் பொருட்கள் அல்லது ஆயுதங்கள் எடுத்துவர அனுமதி இல்லை.
 
போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்படாத வகையில், பார்க்கிங் வசதிகளை கட்சி நிர்வாகிகளே செய்ய வேண்டும்.
 
பேச்சு நேரம் 20 முதல் 25 நிமிடங்கள் மட்டுமே இருக்க வேண்டும்.
 
காவல்துறை வேண்டுமென்றே சாலை பேரணிகள் மற்றும் பொதுக்கூட்டங்களுக்கான அனுமதியை மறுப்பதாக தவெக குற்றம்சாட்டியுள்ளது. மேலும், பேச்சு நேரம் குறைக்கப்பட்டிருப்பதும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

நான் நினைச்சிருந்தா குடியரசு தலைவரே ஆயிருப்பேன்! ஆனா சத்திய பண்ணிருக்கேன்! - மனம் திறந்த ராமதாஸ்!

நான் நினைச்சிருந்தா குடியரசு தலைவரே ஆயிருப்பேன்! ஆனா சத்திய பண்ணிருக்கேன்! - மனம் திறந்த ராமதாஸ்!’மீண்டும் கிராமங்களை நோக்கி மருத்துவர் அய்யா’ பிரச்சாரத்தை தொடங்கியுள்ளார் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ்.

துணை ஜனாதிபதி தேர்தல்.. இந்தியா கூட்டணியில் 14 எம்பிக்கள் மாற்றி ஓட்டு போட்டார்களா?

துணை ஜனாதிபதி தேர்தல்.. இந்தியா கூட்டணியில் 14 எம்பிக்கள் மாற்றி ஓட்டு போட்டார்களா?சமீபத்தில் நடைபெற்ற துணை ஜனாதிபதி தேர்தலில், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் வேட்பாளர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் வெற்றி பெற்றார். இந்த வெற்றி இந்தியா கூட்டணியில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. காரணம், இந்தியா கூட்டணியின் வேட்பாளராக ஓய்வுபெற்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி சுதர்சன ரெட்டி போட்டியிட்ட நிலையில், இந்தியா கூட்டணியை சேர்ந்த 14 எம்பிக்கள் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனுக்கு வாக்களித்ததாகக்கூறப்படுவதுதான்.

மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.2000ஆக உயர்த்தப்படுகிறதா? ஆய்வு செய்ய முதல்வர் ஸ்டாலின் உத்தரவு..!

மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.2000ஆக உயர்த்தப்படுகிறதா? ஆய்வு செய்ய முதல்வர் ஸ்டாலின் உத்தரவு..!தமிழகத்தில் தகுதியுடைய பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் ₹1,000 உரிமைத்தொகை வழங்கப்பட்டு வரும் நிலையில், அதனை ₹2,000 ஆக உயர்த்துவது குறித்து தமிழக அரசு பரிசீலித்து வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் மற்றும் நிதி ஆதாரங்களை ஆய்வு செய்ய, நிதித்துறைக்கு தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

திடீரென இன்று டெல்லி செல்லும் நயினார் நாகேந்திரன்.. செங்கோட்டையன் விவகாரம் குறித்து பேசுவாரா?

திடீரென இன்று டெல்லி செல்லும் நயினார் நாகேந்திரன்.. செங்கோட்டையன் விவகாரம் குறித்து பேசுவாரா?தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் இன்று திடீரென டெல்லி செல்ல இருப்பதாக கூறப்படுவது அரசியல் வட்டாரங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

என்ன ஆச்சு தங்கம் விலை நிலவரம்? முதலீடு செய்ய சரியான நேரமா?

என்ன ஆச்சு தங்கம் விலை நிலவரம்? முதலீடு செய்ய சரியான நேரமா?கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற, இறக்கத்துடன் இருந்து வந்த தங்கத்தின் விலை, சமீப காலமாக மிக வேகமாக உயர்ந்து வருகிறது. ஒரு கிராம் தங்கம் ₹10,000-க்கும் அதிகமாக விற்பனையாகி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

