வெள்ளி, 12 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Prasanth K
Last Modified: புதன், 10 செப்டம்பர் 2025 (11:08 IST)

25 நிமிடங்களுக்கு மேல் பேசக்கூடாது? திருச்சி செல்லும் விஜய்க்கு காவல்துறை நிபந்தனைகள்!

25 நிமிடங்களுக்கு மேல் பேசக்கூடாது? திருச்சி செல்லும் விஜய்க்கு காவல்துறை நிபந்தனைகள்!

தவெக தலைவர் விஜய்யின் தேர்தல் சுற்றுப் பயணத்திற்கு காவல்துறை அனுமதி வழங்கியுள்ள நிலையில் கட்டுப்பாடுகளையும் விதித்துள்ளது.

 

தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் வரும் 13ம் தேதி சனிக்கிழமையன்று திருச்சியில் பிரச்சார பயணத்தை தொடங்குகிறார். தொடர்ந்து ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் என 3 மாதங்களில் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் பயணம் செய்கிறார்.

 

இதற்கான திட்ட விவரங்கள் காவல்துறையிடம் அளிக்கப்பட்டு அனுமதி கேட்கப்பட்டிருந்த நிலையில், காவல்துறை நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

 

அந்த நிபந்தனைகளாவன, திருச்சியில் பிரச்சாரம் செய்யும் விஜய் ரோடு ஷோ செல்லக் ஊடாது. வாகனத்தில் அமர்ந்தபடியேதான் வர வேண்டும்.

 

திருச்சி பிரச்சாரத்தில் விஜய்யின் காருக்கு முன்னும் பின்னும் ஐந்து அல்லது ஆறு வாகனங்கள் மட்டுமே மொத்தமாக பின் தொடர்ந்து செல்ல வேண்டும்.

 

திருச்சி டிவிஎஸ் டோல்கேட்டில் இருந்து மரக்கடை வந்து பிரச்சாரம் செய்துவிட்டு, திருவெறும்பூர் நெடுஞ்சாலை வழியாக விஜய் வாகனம் செல்ல வேண்டும்.

 

திருச்சியில் சனிக்கிழமை நடைபெறும் பிரச்சாரத்தில் விஜய் 20 முதல் 25 நிமிடங்கள் மட்டுமே உரையாற்ற வேண்டும். பிரச்சாரத்தின்போது எந்த வித சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சினையும் வரக்கூடாது. பொதுமக்கள், வியாபாரிகளுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தக் கூடாது” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K

வங்கக்கடலில் அடுத்தடுத்து 2 காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதிகள்! தமிழகத்திற்கு கனமழையா?

வங்கக்கடலில் அடுத்தடுத்து 2 காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதிகள்! தமிழகத்திற்கு கனமழையா?வங்கக் கடலில் அடுத்தடுத்து இரண்டு புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதிகள் உருவாக வாய்ப்பு இருப்பதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த அறிவிப்பு, தமிழகம் உட்பட கடற்கரை மாநிலங்களில் கூடுதல் மழைக்கு வழிவகுக்கும் என்பதால், பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நேபாளம் இந்தியாவின் ஒரு பகுதியாக இருந்திருந்தால் பிரச்சனை வந்திருக்காது: பாஜக

நேபாளம் இந்தியாவின் ஒரு பகுதியாக இருந்திருந்தால் பிரச்சனை வந்திருக்காது: பாஜகநேபாளத்தில் அண்மையில் நிகழ்ந்த இளைஞர்களின் புரட்சியால், அதிபர் மற்றும் பிரதமர் பதவி இழந்து வெளிநாடுகளுக்கு தப்பிச்சென்ற நிலையில், தற்போது அங்கு நிலைமை சீரடைந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இந்த சூழலில், பீகார் மாநில துணை முதலமைச்சரும், பாஜக தலைவருமான சாம்ராட் சௌத்ரி, நேபாளம் இந்தியாவில் ஒரு பகுதியாக இருந்திருந்தால், அங்கு அமைதி நிலவியிருக்கும் என்று தெரிவித்திருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த வாரம் முழுவதும் ஏற்றம் தான்.. பங்குச்சந்தை முதலீட்டாளர்களுக்கு நல்ல லாபம்..!

இந்த வாரம் முழுவதும் ஏற்றம் தான்.. பங்குச்சந்தை முதலீட்டாளர்களுக்கு நல்ல லாபம்..!இந்தியப் பங்குச்சந்தை இந்த வாரம் முழுவதும் ஏற்றத்துடன் வர்த்தகமாகி, முதலீட்டாளர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. திங்கட்கிழமை முதல் வியாழன் வரை தொடர்ந்து நான்கு நாட்கள் உயர்ந்த நிலையில், ஐந்தாவது நாளான இன்றும் பங்குச்சந்தை உயர்ந்துள்ளது.

ரூ.82,000ஐ நெருங்கியது ஒரு சவரன் தங்கம்.. விரைவில் ரூ.1 லட்சத்தை எட்டுமா?

ரூ.82,000ஐ நெருங்கியது ஒரு சவரன் தங்கம்.. விரைவில் ரூ.1 லட்சத்தை எட்டுமா?தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்றத்தில் இருந்து வரும் நிலையில் இன்று மீண்டும் தங்கம் விலை உயர்ந்து ஒரு சவரன் 82 ஆயிரத்தை நெருங்கி உள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை தி.நகரில் உள்ள பிரபல ஜவுளிக்கடையில் ஐடி ரெய்டு.. ராணுவம் பாதுகாப்பு..!

சென்னை தி.நகரில் உள்ள பிரபல ஜவுளிக்கடையில் ஐடி ரெய்டு.. ராணுவம் பாதுகாப்பு..!சென்னையில் உள்ள ஒரு பிரபலமான ஜவுளிக்கடை உரிமையாளருக்குச் சொந்தமான 20-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் இன்று காலை முதல் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com