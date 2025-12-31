புதன், 31 டிசம்பர் 2025
Last Modified: புதன், 31 டிசம்பர் 2025 (11:13 IST)

PAN எண்ணுடன் ஆதாரை இணைக்க கடைசி நாள்!.. வருமான வரித்துறை முக்கிய தகவல்!...

பல வருடங்களுக்கு முன்பு PAN என் இல்லாவிட்டால் வங்கி மற்றும் ஷேர் மார்க்கெட் போன்ற துறைகளில் பண பரிவர்த்தனை செய்ய முடியாது என்கிற விதியை மத்திய அரசு கொண்டு வந்தது. எனவே பலரும் பேன் கார்டு வாங்கினார்கள். அதேபோல் மத்தியில் பாஜக ஆட்சி ஏற்றதும் ஆதார் கார்டை கொண்டுவந்தார்கள். எனவே தற்போது எல்லோரும் ஆதார் கார்டை பெற்றிருக்கிறார்கள். இந்நிலையில்தான் PAN எண்ணை ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்க வேண்டும் என மத்திய அரசு ஏற்கனவே கூறியது. அதை பின்பற்றி பலரும் ணைத்தார்கள்.

ஆனால் அதில் பலரும் இன்னமும் PAN எண்ணை ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்காமல் இருக்கிறார்கள். எனவேதான் டிசம்பர் 31ம் தேதியான இன்று PAN எண்ணை ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்க கடைசி நாள் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இதுவரை இணைக்காதவர்கள் 1000 ரூபாய் கட்டணம் செலுத்தி இன்று இரவுக்குள் இணைத்துக் கொள்ளலாம். இணைக்க தவறினால் PAN எண் செல்லாது எனவும் வருமானத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறது. அதேநேரம், 2024ம் வருடம் அக்டோபர் 1ம் தேதிக்குப்பின் PAN எண் வாங்கியவர்கள் டிசம்பர் 31ஆம் தேதி வரை எந்த அபராதமும் இன்றி ஆதார் எண்ணுடன்  இணைத்துக்கொள்ளலாம் என வருமானத் துறை தெரிவித்திருக்கிறது.

நள்ளிரவில் தூய்மை பணியாளர்கள் கைது.. சென்னை ரிப்பன் மாளிகை அருகே பரபரப்பு..!

நள்ளிரவில் தூய்மை பணியாளர்கள் கைது.. சென்னை ரிப்பன் மாளிகை அருகே பரபரப்பு..!சென்னை மாநகராட்சியில் பணிபுரியும் ஒப்பந்த தூய்மை பணியாளர்கள் தங்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய கோரி நடத்தி வரும் போராட்டம் தற்போது தீவிரமடைந்துள்ளது.

தங்கம், வெள்ளி விலை மீண்டும் உச்சமா? குறைந்ததா? சென்னை நிலவரம்..!

தங்கம், வெள்ளி விலை மீண்டும் உச்சமா? குறைந்ததா? சென்னை நிலவரம்..!புத்தாண்டு பிறக்கவுள்ள நிலையில், தமிழகத்தில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை குறித்து தற்போது பார்ப்போம்.

காங்கிரஸ் மட்டுமல்ல.. விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் போர்க்கொடி தூக்குமா? திமுக எப்படி சமாளிக்கும்?

காங்கிரஸ் மட்டுமல்ல.. விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் போர்க்கொடி தூக்குமா? திமுக எப்படி சமாளிக்கும்?தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை ஒட்டி திமுக கூட்டணியில் உள்ள மற்ற முக்கிய கட்சிகளான விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய கட்சிகளும் இம்முறை கூடுதல் தொகுதிகளை எதிர்பார்க்கின்றன. குறிப்பாக, சமீபத்தில் தேர்தல் ஆணையத்தின் மாநில அங்கீகாரத்தை பெற்றுள்ள விசிக, தங்களின் வளர்ச்சியை நிரூபிக்க இரட்டை இலக்க தொகுதிகளை கோரி வருகிறது.

40 சீட் கேட்டு மிரட்டும் காங்கிரஸ்? கேட்டதை கொடுக்குமா? கூட்டணியில் இருந்து கழட்டிவிடுமா திமுக?

40 சீட் கேட்டு மிரட்டும் காங்கிரஸ்? கேட்டதை கொடுக்குமா? கூட்டணியில் இருந்து கழட்டிவிடுமா திமுக?தமிழக அரசியல் களத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான களம் சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளது. குறிப்பாக, திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் காங்கிரஸ் கட்சி, இந்த முறை 40 தொகுதிகள் என்ற கோரிக்கையை வலுவாக முன்வைத்துள்ளது.

இன்றிரவு புத்தாண்டு கொண்டாட்டம்.. சென்னையில் போக்குவரத்து மாற்றம்.. முழு தகவல்கள்..!

இன்றிரவு புத்தாண்டு கொண்டாட்டம்.. சென்னையில் போக்குவரத்து மாற்றம்.. முழு தகவல்கள்..!சென்னையில் இன்று இரவு நடைபெறவுள்ள புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களை முன்னிட்டு, பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை கருதி போக்குவரத்து மாற்றங்களை சென்னை பெருநகர காவல் துறை அறிவித்துள்ளது.

