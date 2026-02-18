புதன், 18 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 18 பிப்ரவரி 2026 (16:04 IST)

7 வயது சிறுமியை கொன்று பிளாஸ்டிக் பேரலில் சடலத்தை மறைத்து வைத்த பக்கத்து வீட்டுக்காரர்.. அதிர்ச்சி சம்பவம்..!

7 வயது சிறுமியை கொன்று பிளாஸ்டிக் பேரலில் சடலத்தை மறைத்து வைத்த பக்கத்து வீட்டுக்காரர்.. அதிர்ச்சி சம்பவம்..!
ஆந்திர மாநிலம் அன்னமய்யா மாவட்டத்தில் காணாமல் போன ஏழு வயது சிறுமி, அண்டை வீட்டிலிருந்த பிளாஸ்டிக் பேரலில் சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
ராஷிகா பிரியா என்ற அந்தச் சிறுமி, திங்கட்கிழமை மாலை வீட்டின் அருகே விளையாடிக்கொண்டிருந்தபோது திடீரென மாயமானார். மகளை காணாமல் பதற்றமடைந்த பெற்றோர்கள், அக்கம் பக்கத்தினருடன் இணைந்து தேடியும் கிடைக்காததால் காவல்துறையில் புகார் அளித்தனர்.
 
புகாரை தொடர்ந்து தேடுதல் வேட்டையில் இறங்கிய போலீசார், அண்டை வீட்டை சேர்ந்த ஒருவரின் நடவடிக்கையில் சந்தேகமடைந்தனர். அந்த வீட்டை சோதனையிட்டபோது, அங்குள்ள ஒரு பிளாஸ்டிக் பேரலில் ராஷிகாவின் உடல் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 
 
மிட்டாய் தருவதாக ஆசைவார்த்தை கூறி சிறுமியை அந்த நபர் கடத்தி சென்றிருக்கலாம் என முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இந்த கொடூர கொலை தொடர்பாக சந்தேக நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். விளையாட சென்ற சிறுமிக்கு நேர்ந்த இந்தத் துயரம், பெற்றோர்கள் மத்தியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் விரிவான விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.
 
 
Edited by Siva

இந்தியா கூட்டணிக்கு ஸ்டாலினை தலைவராக்க வேண்டும்!.. சிவசேனா கோரிக்கை!...

இந்தியா கூட்டணிக்கு ஸ்டாலினை தலைவராக்க வேண்டும்!.. சிவசேனா கோரிக்கை!...மத்தியில் ஆளும் பாஜக அரசு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி(NDA) என்கிற பெயரில்தான் தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது

டிமாண்டி சாலை' பெயர் மாற்றம்.. எம்.எஸ்.விஸ்வநாதன் பெயரை சூட்டிய முதல்வர் ஸ்டாலின்..!

டிமாண்டி சாலை' பெயர் மாற்றம்.. எம்.எஸ்.விஸ்வநாதன் பெயரை சூட்டிய முதல்வர் ஸ்டாலின்..!தமிழகத்தின் கலை வரலாற்றில் நீங்கா இடம்பிடித்த இசை மேதைகளை கௌரவிக்கும் வகையில், சென்னை மாநகரின் முக்கிய சாலைகளுக்கு அவர்களின் பெயர்களை சூட்டி முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று புதிய பெயர்ப்பலகைகளை திறந்து வைத்தார்.

ஒரு எம்.பி சீட் வேணும்!.. அதிமுகவுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும் தேமுதிக!...

ஒரு எம்.பி சீட் வேணும்!.. அதிமுகவுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும் தேமுதிக!...2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கவுள்ள நிலையில் அதிமுக, திமுக கட்சிகள் கிட்டத்தட்ட கூட்டணியை உறுதி செய்துவிட்டன.

72 சீட் தருகிறேன்.. காங்கிரஸ் கட்சிக்கு மெகா வாய்ப்பு கொடுத்த விஜய்.. கூட்டணி உறுதியா?

72 சீட் தருகிறேன்.. காங்கிரஸ் கட்சிக்கு மெகா வாய்ப்பு கொடுத்த விஜய்.. கூட்டணி உறுதியா?தமிழக அரசியல் களம் தற்போது ஒரு பெரும் மாற்றத்தை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், சேலம் பொதுக்கூட்டத்தில் "அதிகாரத்தில் பங்கு" குறித்து பேசியது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

காங்கிரஸ் கட்சியை கூட்டணியில் தக்க வைக்க ஸ்டாலின் எடுக்கும் கடைசி முயற்சி.. சோனியாவிடம் நேரடி பேச்சுவார்த்தை?

காங்கிரஸ் கட்சியை கூட்டணியில் தக்க வைக்க ஸ்டாலின் எடுக்கும் கடைசி முயற்சி.. சோனியாவிடம் நேரடி பேச்சுவார்த்தை?தமிழக அரசியலில் வரவிருக்கும் தேர்தல் களம் ஒரு நான்கு முனை போட்டியாக உருவெடுத்துள்ளது. இதில் வெறும் நான்கு சதவீத வாக்குகள் கூட ஆட்சியின் தலையெழுத்தையே மாற்றும் வல்லமை கொண்டவை என்பதை தி.மு.க தலைமை நன்கு உணர்ந்துள்ளது. தி.மு.கவின் இரண்டாம் கட்ட நிர்வாகிகள் மத்தியில் 'காங்கிரஸ் விலகினாலும் பாதிப்பில்லை' என்ற எண்ணம் மேலோங்கி இருந்தாலும், முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் இந்த விவகாரத்தில் மிகுந்த நிதானத்தையும் எச்சரிக்கையையும் கடைபிடிக்கிறார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com