புதன், 28 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: புதன், 28 ஜனவரி 2026 (18:48 IST)

ஒரே குடும்பத்தில் 3 பேரை கொன்று உடலை வீசிய கும்பல்!.. சென்னையில் அதிர்ச்சி...

ஒரே குடும்பத்தில் 3 பேரை கொன்று உடலை வீசிய கும்பல்!.. சென்னையில் அதிர்ச்சி...
கடந்த திங்கட்கிழமை சென்னை அடையாறு இந்திரா நகர் பகுதியில் சாலை ஓரத்தில் ரத்த வெள்ளத்தில் ஒரு மூட்டை கிடந்தது. அதைப்பார்த்த பொதுமக்கள் அதுபற்றி போலீசாரிடம் தகவல் தெரிவித்தனர்.. போலீசார் சாக்கு முட்டையை திறந்து பார்த்தபோது அடையாளம் தெரியாத ஒருவர் முழுவதுமாக வெட்டப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டு கிடந்தது தெரியவந்தது.

போலீசாரின் விசாரணையில் கொலை செய்யப்பட்ட அந்த நபர் பீகார் மாநிலத்தை சேர்ந்த கௌரவ்குமார்(24) என்பது தெரியவந்தது. மேலும் விசாரணையில் கௌரவ் குமார் தனது மனைவி புனிதா குமாரி மற்றும் பெண் குழந்தையுடன் அந்த பகுதியில் தங்கி செக்யூரிட்டி வேலை தேடி வந்தது தெரிய வந்தது.

கௌரவ் குமாரின் மனைவி புனிதா குமாரின் செல்போன் எண்ணுக்கு போலீஸ்காரர் தொடர்பு கொண்டால் அதுவும் அணைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது. எனவே, 5 தனிப்படங்கள் அமைக்கப்பட்டு சிசிடிவி கேமரா மற்றும் சந்தேகத்துக்கிடமான சிலர் மற்றும் தொடர்புடைய சிலர் என எல்லோரையும் பிடித்து விசாரித்த போது வடமாநிலத்தை சேர்ந்த ஏழு பேர் கௌரவ் குமார், புனிதா குமாரி மற்றும் அவர்கள் மூவரையும் கொலை செய்தது தெரிய வந்தது.

அவர்கள் புனிதா குமாரியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்திருக்கிறார்கள்.. அதை கௌரவ் குமார் தட்டி கேட்டபோது அவரையும் அவர் மனைவி மற்றும் பெண் குழந்தை என மூவரையும் அந்த கும்பல் கொலை செய்திருக்கிறது.. அதன்பின் புனிதா குமாரி உடலை பெருங்குடியில் உள்ள குப்பை கிடங்கிலும், குழந்தையின் உடலை மத்திய கைலாஷ் பகுதியில் உள்ள பங்கிங் கால்வாயிலும் வீசியுள்ளனர். தற்போது அந்த உடலை கைப்பற்ரும் முயற்சியில் போலீசார் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள்.. இந்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

உக்ரைனில் பயணிகள் ரயில் மீது தாக்குதல் நடத்திய ரஷ்யா!. 4 பேர் பலி!...

உக்ரைனில் பயணிகள் ரயில் மீது தாக்குதல் நடத்திய ரஷ்யா!. 4 பேர் பலி!...உக்ரைன் நாடு நோட்டாவில் இணைவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கடந்த நான்கு வருடங்களாகவே ரஷ்யா அந்த நாட்டின் மீது தொடர்ந்து தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது

விஜயை பழி வாங்கிய ஜெயலலிதா!. எஸ்.ஏ.சி சொன்ன பகீர் தகவல்..

விஜயை பழி வாங்கிய ஜெயலலிதா!. எஸ்.ஏ.சி சொன்ன பகீர் தகவல்..சமீபத்தில் நடந்த தவெக நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் பேசிய அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் ‘திமுக ஒரு தீய சக்தி.. அதிமுக ஒரு ஊழல் அடிமை கட்சி’ என்று பேசினார். மேலும், ‘எனக்கு அழுத்தம் இருக்கிறது..

தவெகவுக்கு வந்தா அது காங்கிரஸுக்கு நல்லது!.. விஜய் அப்பா எஸ்.ஏ.சி பேட்டி!..

தவெகவுக்கு வந்தா அது காங்கிரஸுக்கு நல்லது!.. விஜய் அப்பா எஸ்.ஏ.சி பேட்டி!..கடந்த பல தேர்தலாகவே காங்கிரஸ் கட்சி திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தமிழகத்தில் தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது.

காங்கிரஸுடன் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை!.. பஞ்சாயத்தை முடிவுக்கு கொண்டுவரும் திமுக!...

காங்கிரஸுடன் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை!.. பஞ்சாயத்தை முடிவுக்கு கொண்டுவரும் திமுக!...2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்கள் இருக்கும் நிலையில் தமிழக அரசு அரசியல் கட்சிகள் கூட்டணி அமைக்கும் வேலைகளில் தீவிரம் காட்டி வருகின்றன.

ஓட்டுக்கு காசு கொடுக்கலாம்!!. டிக்கெட் அதிகமா வித்தா ஊழலா?!., விஜய்க்கு ஆதரவாக மன்சூர் அலிகான்!...

ஓட்டுக்கு காசு கொடுக்கலாம்!!. டிக்கெட் அதிகமா வித்தா ஊழலா?!., விஜய்க்கு ஆதரவாக மன்சூர் அலிகான்!...தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் சமீபத்தில் சென்னை மாமல்லபுரத்தில் நடந்த தவெக நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் பேசியபோது அதிமுக, திமுக இரண்டையும் கடுமையாக விமர்சித்தார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com