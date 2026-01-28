ஒரே குடும்பத்தில் 3 பேரை கொன்று உடலை வீசிய கும்பல்!.. சென்னையில் அதிர்ச்சி...
கடந்த திங்கட்கிழமை சென்னை அடையாறு இந்திரா நகர் பகுதியில் சாலை ஓரத்தில் ரத்த வெள்ளத்தில் ஒரு மூட்டை கிடந்தது. அதைப்பார்த்த பொதுமக்கள் அதுபற்றி போலீசாரிடம் தகவல் தெரிவித்தனர்.. போலீசார் சாக்கு முட்டையை திறந்து பார்த்தபோது அடையாளம் தெரியாத ஒருவர் முழுவதுமாக வெட்டப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டு கிடந்தது தெரியவந்தது.
போலீசாரின் விசாரணையில் கொலை செய்யப்பட்ட அந்த நபர் பீகார் மாநிலத்தை சேர்ந்த கௌரவ்குமார்(24) என்பது தெரியவந்தது. மேலும் விசாரணையில் கௌரவ் குமார் தனது மனைவி புனிதா குமாரி மற்றும் பெண் குழந்தையுடன் அந்த பகுதியில் தங்கி செக்யூரிட்டி வேலை தேடி வந்தது தெரிய வந்தது.
கௌரவ் குமாரின் மனைவி புனிதா குமாரின் செல்போன் எண்ணுக்கு போலீஸ்காரர் தொடர்பு கொண்டால் அதுவும் அணைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது. எனவே, 5 தனிப்படங்கள் அமைக்கப்பட்டு சிசிடிவி கேமரா மற்றும் சந்தேகத்துக்கிடமான சிலர் மற்றும் தொடர்புடைய சிலர் என எல்லோரையும் பிடித்து விசாரித்த போது வடமாநிலத்தை சேர்ந்த ஏழு பேர் கௌரவ் குமார், புனிதா குமாரி மற்றும் அவர்கள் மூவரையும் கொலை செய்தது தெரிய வந்தது.
அவர்கள் புனிதா குமாரியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்திருக்கிறார்கள்.. அதை கௌரவ் குமார் தட்டி கேட்டபோது அவரையும் அவர் மனைவி மற்றும் பெண் குழந்தை என மூவரையும் அந்த கும்பல் கொலை செய்திருக்கிறது.. அதன்பின் புனிதா குமாரி உடலை பெருங்குடியில் உள்ள குப்பை கிடங்கிலும், குழந்தையின் உடலை மத்திய கைலாஷ் பகுதியில் உள்ள பங்கிங் கால்வாயிலும் வீசியுள்ளனர். தற்போது அந்த உடலை கைப்பற்ரும் முயற்சியில் போலீசார் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள்.. இந்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.