வியாழன், 26 மார்ச் 2026
  2. செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 26 மார்ச் 2026 (09:59 IST)

சோலி முடிஞ்ச்!.. பெட்ரோல் விலையை ஏத்திட்டாங்க!.. நெக்ஸ்ட் என்ன?...

சோலி முடிஞ்ச்!.. பெட்ரோல் விலையை ஏத்திட்டாங்க!.. நெக்ஸ்ட் என்ன?...
ஈரான் நாட்டின் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் தொடர்ந்து தாக்குதலை நடத்தி வருவதால் உலகெங்கும் கச்சா எண்ணெய் விநியோகம் தடைபட்டிருக்கிறது. இதன் காரணமாக பெட்ரோல், டீசல், கேஸ் சிலிண்டர் ஆகியவவை கிடைப்பதில் தட்டுப்பாடு நிலவி வருகிறது.

ஒருபக்கம் கச்சா எண்ணெய் கொண்டு செல்லப்படும் ஹோர்முஸ் கடல் வழியை ஈரான் அரசு மூடிவிட்டது. அதேநேரம் இந்திய கப்பல்கள் கொண்டு செல்லலாம் என ஈரான் அறிவித்தாலும் பழையபடி கச்சா எண்ணெய் விநியோகம் நடைபெறவில்லை. இதன் காரணமாக இந்தியாவில் பல மாநிலங்களிலும் பல உணவுகள் மூடப்பட்டிருக்கிறது..

பெட்ரோல் நிறுவனமான நயாரா பெட்ரோல், டீசல் விலையை உயர்த்தியிருக்கிறது. ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலுக்கு 5 ரூபாயும் டீசல் ஒரு லிட்டருக்கு 3 ரூபாயும் உயர்த்தியிருக்கிறது. இதையடுத்து ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலின் விலை 107.93க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது அதேபோல் ஒரு லிட்டர் டீசலின் விலை 3 உயர்ந்து 97.22 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது
. இந்த விலை உயர்வு பொதுமக்களிடம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

வளைகுடா போர் காரணமாக இந்தியாவில் ஏற்பட்டுள்ள எல்பிஜி தட்டுப்பாட்டை போக்க, சுமார் 20,000 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள அர்ஜென்டினா கைகொடுத்துள்ளது.

மத்திய கிழக்கு போர் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், ஹோர்முஸ் ஜலசந்தி வழியாக இந்தியா உள்ளிட்ட ஐந்து நட்பு நாடுகளின் கப்பல்கள் தடையின்றி செல்ல ஈரான் அனுமதி அளித்துள்ளது.

தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி கடந்த பல வருடங்களாக திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது. 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு தாவாக இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளை கேட்டதாக தெரிகிறது.

நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை தொடங்கி முழு அரசியல்வாதியாக தற்போது மாறியிருக்கிறார்.

அமெரிக்கா-ஈரான் போரில் பாகிஸ்தானை போல இந்தியா ஒரு இடைத்தரகராக செயல்படாது என்று அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் பேசிய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர்,திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

