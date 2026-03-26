வியாழன், 26 மார்ச் 2026
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 26 மார்ச் 2026 (09:05 IST)

கைகொடுப்பான் தோழன்.. இந்தியாவுக்கு எல்.பி.ஜி கேஸ் தருகிறது 20,000 கிமீ தூரத்தில் உள்ள அர்ஜென்டினா.. மோடி பயணத்திற்கு கிடைத்த வெற்றி..!

வளைகுடா போர் காரணமாக இந்தியாவில் ஏற்பட்டுள்ள எல்பிஜி தட்டுப்பாட்டை போக்க, சுமார் 20,000 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள அர்ஜென்டினா கைகொடுத்துள்ளது.
 
ஹோர்முஸ் ஜலசந்தி மூடப்பட்டதால் இந்தியாவின் 60 சதவீத சமையல் எரிவாயு இறக்குமதி பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தென் அமெரிக்க நாடான அர்ஜென்டினா தனது ஏற்றுமதியை இருமடங்காக அதிகரித்துள்ளது. 2025-ல் வெறும் 22,000 டன்களாக இருந்த ஏற்றுமதி, 2026-ன் முதல் மூன்று மாதங்களிலேயே 50,000 டன்களாக உயர்ந்துள்ளது.
 
இந்தியாவின் எரிசக்தி பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய அர்ஜென்டினா தயாராக இருப்பதாக அந்த நாட்டுத் தூதர் மரியானோ அகஸ்டின் கௌசினோ தெரிவித்துள்ளார். 
 
நீண்ட தூரம் மற்றும் போக்குவரத்து செலவுகள் சவாலாக இருந்தாலும், மத்திய கிழக்கை மட்டும் சார்ந்திருக்காமல் எரிசக்தி தேவையை பன்முகப்படுத்த இந்தியா எடுக்கும் இந்த முயற்சி முக்கியமானது. 
 
உள்நாட்டில் தட்டுப்பாட்டை சமாளிக்க வர்த்தக எரிவாயு ஒதுக்கீட்டை மத்திய அரசு 20 சதவீதம் உயர்த்தியுள்ளதுடன், குழாய் மூலம் எரிவாயு வழங்கும் திட்டத்தையும் வேகப்படுத்தியுள்ளது. அர்ஜென்டினாவுடனான இந்த உறவு தற்காலிகத் தீர்வு மட்டுமல்லாமல், எதிர்காலத்திற்கான ஒரு கூட்டாண்மையின் தொடக்கமாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

