ஞாயிறு, 30 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Bala
Last Modified: ஞாயிறு, 30 நவம்பர் 2025 (15:19 IST)

மனைவியை கொலை செய்து வாட்ஸ் அப் ஸ்டேட்டஸ் வைத்த கணவன்!.. கோவையில் அதிர்ச்சி!....

மனைவியை கொலை செய்து வாட்ஸ் அப் ஸ்டேட்டஸ் வைத்த கணவன்!.. கோவையில் அதிர்ச்சி!....
கள்ளக்காதல் என்பது உலகம் முழுவதும் இருக்கிறது. மனைவியை பிடிக்காத கணவன் வேறொரு பெண்ணுடனும், கணவனை பிடிக்காத மனைவி வேறொரு ஆணுடனும் கள்ளக்காதல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள். இது குடும்பத்தில் பெரிய பிரச்சினையாக வெடித்து குடும்ப நிம்மதியை கெடுக்கிறது. பலரும் விவாகரத்தும் பெறுகிறார்கள். இதனால் அவர்களின் குழந்தைகளும் பாதிக்கப்படுகிறார்கள்.

ஆனாலும் கள்ளக்காதல் குறைந்தபாடில்லை. ஒருபக்கம் ஒரு பெண் விருப்பப்பட்டு இன்னொரு ஆணோடு உடலுறவு கொண்டால் அதை கள்ளக்காதல் என சொல்ல முடியாது.. அதை குற்றம் என சொல்ல முடியாது என உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு முறை தீர்ப்பளித்தது. இந்த தீர்ப்புக்குப் பின்னர் நாட்டில் கள்ளக்காதல் அதிகரித்து விட்டது. ஒருபக்கம் தனது மனைவி இன்னொருவருடன் கள்ளக்காதலில் ஈடுபடுவதை பொறுத்துக் கொள்ள முடியாமல் அவரை கொலை செய்யும் சம்பவமும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.
 
இந்நிலையில்தான் கோவையைச் சேர்ந்த பாலமுருகன் என்பவர் வேறொரு நபருடன் திருமணத்தை மீறிய உறவில் இருந்த தனது மனைவியை அரிவாளால் வெட்டி கொலை செய்து சடலத்துடன் செல்பி எடுத்து அதை தனது வாட்ஸ் அப்  ஸ்டேட்டஸிலும் வைத்திருக்கிறார்.
 
இதை பார்த்து உறுப்பினர்கள் போலீசாருக்கு தகவல் கொடுக்க போலீசார் பாலமுருகனை தற்போது கைது செய்திருக்கிறார்கள். கள்ளக்காதல் தொடர்பாக பாலமுருகன் பல நாட்களாகவே மனைவியை கண்டித்தும் அவர் கள்ளக்காதலை விடவில்லை என்பதால் ஆத்திரத்தில் பாலமுருகன் இதை செய்ததாக தெரிகிறது.

ஒரு கிலோ மல்லிகைப்பூ 4000 ரூபாய்.. அதிர்ச்சியில் பொதுமக்கள்..!

ஒரு கிலோ மல்லிகைப்பூ 4000 ரூபாய்.. அதிர்ச்சியில் பொதுமக்கள்..!கார்த்திகை மாதம் என்பதால் ஐயப்ப சாமி பக்தர்கள் பூஜைக்கு பூக்கள் வாங்குவது வழக்கமாக இருக்கும் நிலையில் மழை மற்றும் பனிப்பொழிவு காரணமாக பூவரத்து குறைந்து உள்ளதால் பூக்களின் விலை விண்ணை தொட்டுள்ளது

ஆபத்தை உணராமல் மெரினாவில் குறைந்த பொதுமக்கள்.. போலீசார் எச்சரிக்கை..!

ஆபத்தை உணராமல் மெரினாவில் குறைந்த பொதுமக்கள்.. போலீசார் எச்சரிக்கை..!வங்கக்கடலில் புயல் சின்னம் தோன்றியது காரணமாக, சென்னையில் உள்ள மெரினா கடற்கரை உள்ளிட்ட சில பகுதிகளில் கடல் அலைகள் சீற்றத்துடன் காணப்படுகின்றன. இந்த சீற்றமான அலைகளை காண, ஆபத்தை பொருட்படுத்தாமல் பொதுமக்கள் குவிந்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

SIR படிவங்களை ஒப்படைப்பதற்கான கால அவகாசம் நீட்டிப்பு

SIR படிவங்களை ஒப்படைப்பதற்கான கால அவகாசம் நீட்டிப்புSIR படிவங்களை பூர்த்தி செய்து ஒப்படைப்பதற்கான கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளன.

இனி புதிய பைக், கார் வாங்கினால் ஆர்.டி.ஓ.வுக்கு போக வேண்டாம்: வாகனப்பதிவு டிஜிட்டல் மயம்!

இனி புதிய பைக், கார் வாங்கினால் ஆர்.டி.ஓ.வுக்கு போக வேண்டாம்: வாகனப்பதிவு டிஜிட்டல் மயம்!தமிழக போக்குவரத்துத் துறை, புதிய இருசக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்களை வாங்குவோருக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இனி, சொந்த பயன்பாட்டிற்கான புதிய வாகனங்களை வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்களுக்கு நேரில் கொண்டு சென்று ஆய்வு செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இந்த புதிய நடைமுறை டிசம்பர் 1 முதல் அதாவது நாளை முதல் அமலுக்கு வருகிறது.

இலங்கையில் கனமழை, பெருவெள்ளம்.. கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தஞ்சமடைந்த பொதுமக்கள்..!

இலங்கையில் கனமழை, பெருவெள்ளம்.. கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தஞ்சமடைந்த பொதுமக்கள்..!தென்மேற்கு வங்கக் கடலில் உருவான 'டிட்வா' புயல் காரணமாக இலங்கையில் கடும் மழை வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், இதுவரை 153 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்; 200க்கும் மேற்பட்டோர் காணவில்லை. 20,000க்கும் அதிகமான வீடுகள் சேதமடைந்துள்ளன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com