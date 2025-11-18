செவ்வாய், 18 நவம்பர் 2025
Written By Bala
Last Modified: செவ்வாய், 18 நவம்பர் 2025 (19:31 IST)

மாமல்லபுரத்தை சுற்றி பார்க்க இலவசம்!.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு!...
சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலை முடியும் இடத்தில் இருக்கிறது மாமல்லபுரம். ஆங்கிலத்தில் இதை மகாபலிபுரம் என அழைக்கிறார்கள். 7ம் நூற்றாண்டில் பல்லவ நாட்டின் முக்கிய துறைமுகமாக இந்த நகரம் விளங்கியது. இங்கு உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் அதிக அளவில் வந்து அங்குள்ள கட்டிடக்கலை சிற்பங்களை தினமும் பார்வையிடுகிறார்கள்.

 
 
சென்னையில் உள்ள சுற்றுலா தளங்களில் மாமல்லபுரம் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. இங்கு கடற்கரை கோயில் மிகவும் பிரபலம். பௌர்ணமி இரவில் கடற்கரை கோவிலில் பார்க்க பலரும் ஆசைப்படுவதுண்டு. பல்லவ மன்னர்கள் காலத்தில் செய்யப்பட்ட குகை கோயில், ஒரே கல்லில் செதுக்கப்பட்ட யானைகள் ஆகியவை கட்டிடக்கலை வெளிநாட்டினரையும் ஆச்சரியப்படுத்தும் ஒன்றாகவே இருக்கிறது.
 
மாமல்லபுரத்தில் உள்ள கடற்கரை கோவில்தான் தமிழ்நாட்டில் முதன் முதலாக அமைக்கப்பட்ட கட்டுமான கோயில் என சொல்லப்படுகிறது. இரண்டாம் நரசிம்ம வர்மனால் இந்த கோயில் கட்டப்பட்டது. இந்த கோயில் 700-728 காலகட்டத்தில் கட்டப்பட்டது. தமிழ்நாட்டின் பழமையான கட்டுமான கோவில்களில் இது முக்கியமானது. அதேபோல் திராவிட கலைக்கும் இதை உதாரணமாக சொல்கிறார்கள். இந்த கோவில் மாமல்லபுரத்தின் வங்காள விரிகுடா கடற்கரை ஒட்டி இருக்கிறது.
 
எனவே இதைக் காண சுற்றுலா பயணிகள் தினமும் அதிக அளவில் வருகிறார்கள். இந்நிலையில் மாமல்லபுரத்தில் நாளை கட்டணம் இன்றி பிரதான சின்னங்களை சுற்றி பார்க்கலாம் என தமிழகத் தொழில் துறை அறிவித்திருக்கிறது. உலக பாரம்பரிய வாரத்தை ஒட்டி இந்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே நாளை மாமல்லபுரம் சென்றால் எந்த கட்டணமும் இல்லாமல் பிரதான தினங்களை சுற்றிப் பார்க்கலாம்.

ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு கேட்க மாட்டோம்.. திமுக தனிப்பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைக்கும்: விசிகவிழுப்புரத்தில் புதிய நூலக கட்டிடத்தை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் பொதுச்செயலாளரும், மக்களவை உறுப்பினருமான ரவிக்குமார் இன்று திறந்து வைத்தார். அப்போது செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு அவர் பதிலளித்தார்.

எக்ஸ் வலைத்தளம் திடீரென முடங்கியதா? விளக்கம் அளிக்காத எலான் மஸ்க்..!முன்னணி சமூக ஊடக தளங்களில் ஒன்றான எக்ஸ் தளம் இன்று உலகளவில் திடீரென செயலிழந்தது. மாலை 5 மணி அளவில், பயனர்கள் இந்த சமூக ஊடக தளத்தை அணுகுவதில் பெரும் சிரமத்தை எதிர்கொண்டனர்.

செங்கோட்டை குண்டுவெடிப்பு சதியில் ‘பிரியாணி’ தான் கோட்வேர்டா? அதிர்ச்சி தகவல்கள்!டெல்லி செங்கோட்டை குண்டுவெடிப்பு வழக்கில், தீவிரவாதக் குழுவினர் குறியீட்டு வார்த்தைகளை பயன்படுத்திய அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஷேக் ஹசீனாவுக்கு விதிக்கப்பட்ட மரண தண்டன வங்கதேச சர்வதேசத்தின் உள்விவகாரம்: சீனாவங்கதேசத்தின் முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவுக்கு வங்கதேச சர்வதேச குற்றவியல் தீர்ப்பாயத்தால் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட விவகாரம், அந்நாட்டின் உள்நாட்டு விவகாரம் என்று சீனா கருத்து தெரிவித்துள்ளது.

மதுரை, கோவைக்கு மெட்ரோ கிடையாது.. திட்டத்தை நிராகரித்த மத்திய அரசு..!தமிழ்நாடு அரசால் மத்திய அரசின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பப்பட்ட கோவை மற்றும் மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்ட அறிக்கைகள் நிராகரிக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

