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  4. "Stop Sand Smuggling to Boost State Revenue by Over 40,000 Crores": Anbumani Ramadoss Releases PMK's Shadow Budget
Written By Webdunia
Last Updated : Tuesday, 28 July 2026 (08:41 IST)

மணல் கொள்ளையை தடுத்தாலே அரசுக்கு 40,000 கோடி ரூபாய் வருமானம் கிடைக்கும்: அன்புமணி

மணல் கொள்ளை தடுப்பு
Written By: Webdunia
Updated: Tue, 28 Jul 2026 (08:41 IST)
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தமிழகத்தில் மணல் கொள்ளையை முழுமையாக தடுத்து நிறுத்தினாலே அந்த ஒரு துறையின் மூலமாக மட்டும் அரசுக்கு 40,000 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வருவாய் கிடைக்கும் என்று பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார். 
 
தமிழக சட்டப்பேரவையில் வரும் ஆகஸ்ட் ஐந்தாம் தேதி நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படவுள்ள நிலையில், பாமகவின் சார்பில் மாற்றுப் பொது நிழல் பட்ஜெட்டை அவர் வெளியிட்டுள்ளார். 
 
அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்துப் பேசிய அவர், மாநிலத்தில் வரி அல்லாத வருவாய் வெறும் 23,000  கோடி ரூபாயாக மட்டுமே வந்துள்ளதை சுட்டிக்காட்டினார். முறையான நிர்வாக திறமையின்மையும், கனிம வளக் கொள்ளையை கட்டுப்படுத்த தவறியதுமே அரசுக்குரிய நிதி இழப்புக்கு காரணம் என்று அவர் கடுமையாகக் குற்றம் சாட்டினார். 
 
உண்மையான உழைப்பைக் கொண்டு நேர்மையான முறையில் திறம்பட திட்டமிட்டால் தமிழகத்தின் பொருளாதார நிலையை அடியோடு மாற்றிவிட முடியும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
 
Edited by Siva
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