தவெக ஆட்சி அமைக்கட்டும்!. நாங்க ஒன்னும் பண்ணமாட்டோம்!. ஸ்டாலின் பேட்டி...
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றாலும் ஆட்சி அமைக்க முடியவில்லை. ஏனெனில் ஆட்சி அமைப்பதற்கு 117 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தேவைப்படுகிறது. காங்கிரஸ் ஆதரவு கொடுக்க முன்வந்துள்ள நிலையில் எம்எல்ஏக்களின் எண்ணிக்கை 112 ஆக உயர்ந்திருக்கிறது. இன்னும் 5 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு விஜய்க்கு தேவை. எனவே திமுக கூட்டணியில் உள்ள விசிக, கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய கட்சிகளிடம் ஆதரவு கேட்டு விஜய் கடிதம் எழுதியிருக்கிறார். ஆனால், திமுக கூட்டணியை விட்டுவிட்டு அந்த கட்சிகள் விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுப்பார்களா என்பதே சந்தேகமாக இருக்கிறது.
எனவே விஜய் ஆட்சி அமைப்பாரா என்பது சந்தேகமாகவே இருக்கிறது. ஒருபக்கம் இன்று பதவியேற்பு விழாவை நடத்தும் படி ஆளுநரிடம் விஜய் கேட்டிருந்தார். ஆனால் போதுமான எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவு இல்லாமல் அதை செய்ய முடியாது என ஆளுநர் தரப்பு சொல்லிவிட்டதாக தெரிகிறது.
எனவே விஜயின் பதவியேற்பு விழா தள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதிமுகவும், திமுகவும் இணைந்து ஆட்சி அமைக்க போகிறது.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதல்வர்.. திமுக வெளியிலிருந்து ஆதரவு கொடுக்கும்.. விஜய் ஆட்சிக்கு வராமல் தடுப்பதற்காக இந்த முடிவை எடுத்துள்ளனர் என நேற்று இரவு முதலே செய்திகள் பரவத் துவங்கியது. முக்கிய வடமாநில ஊடகங்களும் இந்த செய்தியை வெளியிட்டன. எனவே இதை பலரும் நம்பினார்கள்..
இந்நிலையில் இன்று காலை ஒரு ஆங்கில ஊடகத்திற்கு பேட்டி கொடுத்த முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலின் ‘தமிழக மக்கள் ஒரு மாறுபட்ட தீர்ப்பை கொடுத்துள்ளனர். 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ள தவெக தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவாகியுள்ளது. ஜனநாயக முறைப்படி அதிக இடங்களில் வெற்றிபெற்ற தவெக ஆட்சி அமைக்க உரிமை கூறுவதில் எந்த தவறும் இல்லை. அடுத்த ஆறு மாதங்களுக்கு தவெகவுக்கு திமுக தரப்பிலிருந்து எந்த இடையூறும், அச்சுறுத்தலும் வராது. ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகு அரசின் செயல்பாடுகளை பொறுத்து எங்களது அடுத்த கட்ட முடிவுகளை எடுப்போம் என அவர் கூறியிருக்கிறார்.
மேலும், திமுக கொண்டு வந்த மக்கள் நல பணித்திட்டங்கள் தொடர வேண்டும் என நான் ஆசைப்படுகிறேன்.. குறிப்பாக பெண்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய், நான் முதல்வன் திட்டம், காலை உணவு திட்டம் ஆகியவை தொடர வேண்டும் என ஆசைப்படுகிறேன் மாதம் 2500 கொடுப்பது சிரமம்.. 1000 ரூபாயாவது கொடுக்க வேண்டும் என அவர் கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார்.
