புதன், 6 மே 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By
Last Modified: புதன், 6 மே 2026 (19:27 IST)

நாளை விஜய் பதவி ஏற்கலனா அடுத்து மே 13ம் தேதிதான்!. பிஸ்மி சொன்ன ஜோசியம்..

vijay
விஜயின் தவெக நடந்து முடிந்த தேர்தலில் 34.92 சதவீத வாக்குகளை பெற்றதோடு 108 தொகுதிகளில் வெற்றிபெற்றது. தனிப்பெரும்பனை இல்லை என்றாலும் அதிக வாக்குகள் மற்றும் தொகுதிகளில் பெற்ற தங்களை ஆட்சி அமைக்க அழைக்குமாறு தவெக தரப்பு  ஆளுநருக்கு நேற்று கடிதம் அனுப்பப்பட்டது.

மேலும், இன்று மாலை 3.30 மணியளவில் விஜய் ஆளுநர் மாளிகைக்கு சென்று ஆளுநரை நேரில் சந்தித்து ஆட்சி அமைக்க தங்களை அழைக்குமாறு கடிதம் கொடுத்தார். தவெகவுக்கு ஆட்சி அமைக்க 117 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தேவைப்படும் நிலையில் காங்கிரஸ் 5 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவை கொடுத்துள்ளது. எனவே, இன்னும் 6 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தேவை.

இதையடுத்து விசிக, கம்யூனிஸ்ட் போன்ற கட்சிகளிடம் தவெக ஆதரவு கேட்டு கடிதம் அனுப்பியுள்ளது. நாளை அவர்கள் தங்களின் முடிவை கூறுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஒருபக்கம், தவெகவுக்கு ஆதரவு இல்லை என அதிமுக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துவிட்டது.

விஜய் இன்னமும் 117 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவை ஆளுநரிடம் நிரூபிக்கவில்லை. ஆனால், நாளை பதவியேற்கவேண்டும் என்கிற ஆசையில் விஜய் இருக்கிறார். நேரு விளையாட்டு அரங்கில் இதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகிறது. விஜய் முழு ஆதரவையும் நிரூபிக்காத நிலையில் நாளை பதவியேற்பாரா என்கிற சந்தேகம் ஏற்பட்டிருக்கிறது.

vijay

இந்நிலையில், சினிமா செய்தியாளர் மற்றும் அரசியல் விமர்சகர் பிஸ்மி தனது எக்ஸ் தளத்தில் ‘ஆதரவு எம்எல்ஏக்களின் முழுப்பட்டியலையும் கொடுத்தால் மட்டுமே ஆட்சியமைக்க அழைப்பு விடுப்பேன் என்று தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் முரண்டு பிடிக்கிறார். எனவே, மே 7ம் தேதியான நாளை விஜய் தமிழக முதல்வராக  பதவியேற்க வாய்ப்பில்லை. நாளை மாலைக்குள் ஆளுநர் கேட்ட பட்டியலை தவெக கொடுத்தால் மே 8ம் தேதி பதவியேற்க வாய்ப்புண்டு.

அரசியலில் 8 ராசியில்லாத எண் என நினைத்தால் அன்றும் பதவி ஏற்பு நடக்காது. மே 9ம் தேதி அஷ்டமி என்பதால் பதவி ஏற்பு நடக்காது. மே 10ம் தேதி அஷ்டமி என்பதாலும் பதவி ஏற்பு விழா நடக்காது. மே 11 மீண்டும் நவமி.. மே 12ம் தேதி செவ்வாய்கிழமை.. எனவே பதவியேற்பு நடக்காது .அடுத்த வாய்ப்பு மே 13ம் தேதி புதன்கிழமைதான். அன்றைக்கு முகூர்த்த நாள் என்பது கூடுதல் தகவல்’ என பதவிட்டிருக்கிறார்.

118 பேர் ஆதரவு இல்லை!.. விஜய் பதவியேற்பதில் சிக்கல்!.. நடப்பது என்ன?...

118 பேர் ஆதரவு இல்லை!.. விஜய் பதவியேற்பதில் சிக்கல்!.. நடப்பது என்ன?...நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 34.92 சதவீத வாக்குகளை பெற்றதோடு 108 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றது.

விஜய்தான் சி.எம்!.. சரியாக கணித்த அந்த 3 பேர்!.. இது வேறலவெல் கான்ஃபிடண்ட்!...

விஜய்தான் சி.எம்!.. சரியாக கணித்த அந்த 3 பேர்!.. இது வேறலவெல் கான்ஃபிடண்ட்!...தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு நடிகர் கட்சி தொடங்கி பெரிய அளவில் சாதித்து காட்டியது எம்ஜிஆர் மட்டுமே. அவர் மட்டுமே மூன்றுமுறை தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக இருந்தார்.

2021-ல் ஸ்டாலின் பதவியேற்ற அதேநாளில் பதவியேற்கும் விஜய்!.. எல்லாம் பிளானா?!..

2021-ல் ஸ்டாலின் பதவியேற்ற அதேநாளில் பதவியேற்கும் விஜய்!.. எல்லாம் பிளானா?!..அரசியல் கட்சி துவங்கியது முதலில் திமுகவை மட்டுமே குறி வைத்து பேசி வந்தார் விஜய்.

விஜய் நல்லாட்சி தருவார் என நம்புகிறேன், ஆதரவு உண்டா என்பது நாளை முடிவு: திருமாவளவன்

விஜய் நல்லாட்சி தருவார் என நம்புகிறேன், ஆதரவு உண்டா என்பது நாளை முடிவு: திருமாவளவன்தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான நிலையில், ஆட்சி அமைப்பதற்கான ஆதரவு கோரி த.வெ.க தலைவர் விஜய், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மற்றும் இடதுசாரி கட்சிகளுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார். இது குறித்து சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த விசிக தலைவர் திருமாவளவன், விஜய்க்கு தனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொண்டார். மக்கள் அவர் மீது வைத்துள்ள நம்பிக்கைக்கு ஏற்ப, விஜய் ஒரு சிறப்பான நல்லாட்சியைத் தருவார் என்று நம்புவதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.

விஜய் பதவியேற்பு விழாவுக்கு வரும் ராகுல் காந்தி? பிரியங்கா காந்தியும் வருவாரா?

விஜய் பதவியேற்பு விழாவுக்கு வரும் ராகுல் காந்தி? பிரியங்கா காந்தியும் வருவாரா?தமிழகத்தில் புதிய ஆட்சி அமைக்க தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு காங்கிரஸ் தனது ஆதரவை தெரிவித்துள்ள நிலையில், அரசியல் களம் மிக விறுவிறுப்பாகியுள்ளது. இன்று பனையூர் அலுவலகத்தில் த.வெ.க தலைவர் விஜய்யை தமிழக காங்கிரஸ் தேர்தல் பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் மற்றும் தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் நேரில் சந்தித்தனர். இந்த சந்திப்பின்போது, தமிழக காங்கிரஸின் 5 எம்.எல்.ஏ-க்களின் ஆதரவு கடிதத்தை அவர்கள் விஜய்யிடம் வழங்கினர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com