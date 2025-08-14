வியாழன், 14 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Prasanth K
Last Modified: வியாழன், 14 ஆகஸ்ட் 2025 (10:00 IST)

3 மாதமாக தனியார் நிறுவனம் சம்பளம் தரலை! - கடலூர் மாநகராட்சியை முற்றுகையிட்ட தூய்மை பணியாளர்கள்!

Cuddalore corporation

கடலூரில் தனியார் ஒப்பந்ததாரர் சம்பளம் வழங்கவில்லை என தூய்மை பணியாளர்கள் போராட்டத்தில் இறங்கியுள்ளனர்.

 

சென்னையில் தூய்மை பணிகள் தனியார்மயமாக்குவதை எதிர்த்து தூய்மை பணியாளர்கள் 10 நாட்களுக்கும் மேலாக போராடி வரும் நிலையில், தனியார்மயமாவதால் அளிக்கப்படும் சலுகைகள் குறித்து சென்னை மாநகராட்சி விளக்க அறிக்கை ஒன்றையும் வெளியிட்டிருந்தது. ஆனால் அதை பணியாளர்கள் ஏற்க மறுத்து போராடி வருகின்றனர்.

 

இந்நிலையில் கடலூரில் தூய்மை பணியாளர்கள் மாநகராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டுள்ளனர். கடலூர் மாநகராட்சியில் தூய்மை பணிகள் ஏற்கனவே தனியார் ஒப்பந்ததாரரால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நிலையில், தூய்மை பணியாளர்கள் தனியாருக்காக பணியாற்றி வருகிறார்கள்.

 

45 வார்டுகளில் தனியார் மூலமாக தூய்மைப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் நிலையில் கடந்த 3 மாதங்களாக தனியார் ஒப்பந்த நிறுவனம் சம்பளம் தரவில்லை என மாநகராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டுள்ளனர் தூய்மை பணியாளர்கள். 

 

தொடர்ந்து சென்னை, கடலூர் என தூய்மை பணியாளர்கள் போராட்டம் தீவிரமடைந்து வருவது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K

பல்வேறு யூனியன் பிரதேசங்களில் இருந்து 500 பள்ளிகள் பங்கு கொண்ட மாபெரும் இறகு பந்து போட்டி

பல்வேறு யூனியன் பிரதேசங்களில் இருந்து 500 பள்ளிகள் பங்கு கொண்ட மாபெரும் இறகு பந்து போட்டிதென் இந்திய சிபிஎஸ்இ விளையாட்டு கூட்டமைப்பு ஆண்டுதோறும் பல்வேறு சிபிஎஸ்சி பள்ளிகளை ஒன்றிணைத்து "சிபிஎஸ்இ கிளஸ்டர்" என்ற தலைப்பில் மாணவ மாணவிகளுக்கான பல்வேறு விளையாட்டு போட்டிகளை நடத்தி வருகிறது.

அதிகாரத்தில் உள்ளவர்களின் ஆசியுடன் போதைப்பொருள் விநியோகம்: தமிழக அரசின் மீது ஆளுநர் ரவி குற்றச்சாட்டு

அதிகாரத்தில் உள்ளவர்களின் ஆசியுடன் போதைப்பொருள் விநியோகம்: தமிழக அரசின் மீது ஆளுநர் ரவி குற்றச்சாட்டுசுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு, தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி ராஜ் பவனில் அரசியல் கட்சி தலைவர்களுக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்த தேநீர் விருந்தை முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் மற்றும் திமுகவின் கூட்டணிக் கட்சிகள் புறக்கணித்த நிலையில், தமிழக அரசின் மீது ஆளுநர் ரவி கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளார். த

கேரளா கல்லூரியில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் பிரிவினை நாள் அனுசரிப்பு.. மாணவர்களிடையே கடும் மோதல்..!

கேரளா கல்லூரியில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் பிரிவினை நாள் அனுசரிப்பு.. மாணவர்களிடையே கடும் மோதல்..!கேரளாவின் காசர்கோடு மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு கல்லூரியில் இன்று பெரும் மோதல் ஏற்பட்டது. இதற்கு, ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் மாணவர் பிரிவான அகில பாரதிய வித்யார்த்தி பரிஷத் அமைப்பினர், ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் உத்தரவின் பேரில், ‘பிரிவினை பயங்கர நினைவு நாளை’ அனுசரித்ததே காரணமாகும்.

ஜம்மு - காஷ்மீரில் மேக வெடிப்பு: 33 பேர் உயிரிழப்பு, 200-க்கும் மேற்பட்டோர் மாயம்

ஜம்மு - காஷ்மீரில் மேக வெடிப்பு: 33 பேர் உயிரிழப்பு, 200-க்கும் மேற்பட்டோர் மாயம்ஜம்மு - காஷ்மீர் மாநிலம் கிஷ்த்வார் மாவட்டத்தில் உள்ள சோசித்தி கிராமத்தில் ஏற்பட்ட மேக வெடிப்பு காரணமாக, திடீர் வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவில் சிக்கி குறைந்தது 33 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். இதில், மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படையைச் சேர்ந்த இரண்டு வீரர்களும் அடங்குவர். 120-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளனர். இந்த கோர விபத்தில், 220-க்கும் அதிகமானோர் மாயமாகியுள்ள நிலையில், அவர்களைத் தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

நாளை ஆளுனரின் தேநீர் விருந்து.. புறக்கணிக்க முதல்வர் ஸ்டாலின் முடிவு

நாளை ஆளுனரின் தேநீர் விருந்து.. புறக்கணிக்க முதல்வர் ஸ்டாலின் முடிவுநாளை சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு, தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி ராஜ் பவனில் அரசியல் கட்சி தலைவர்களுக்கு தேநீர் விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தார். இந்த விருந்தை தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் புறக்கணிப்பதாக அறிவித்துள்ளது அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

