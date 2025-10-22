புதன், 22 அக்டோபர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 22 அக்டோபர் 2025 (15:16 IST)

மாணவர்களை 3 மணிக்கே வீட்டுக்கு அனுப்பிவிடுங்கள்: மாவட்ட கலெக்டர் அறிவிப்பு..!

வேலூரில் பள்ளிகள் இன்று மாலை 3 மணி வரை மட்டுமே செயல்படும் எனவும், 3 மணிக்கே மாணவ மாணவிகளை வீட்டுக்கு அனுப்பிவிடுங்கள் என்றும் வேலூர் மாவட்ட கலெக்டர் அறிவித்துள்ளார்.
 
வங்கக்கடலில் நிலவும் காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி தற்போது தீவிர காற்றழுத்தத் தாழ்வுப்பகுதியாக நீடிக்கிறது. இது இன்று பிற்பகலில் தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்று, நாளை கரையைக் கடக்கும்போது தீவிர காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலமாக வலுவடைய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. புயலாக மாறுமா என்பது குறித்த தகவல் இன்று வெளியாகும்.
 
இந்த ஆழ்ந்த தாழ்வுப்பகுதி, வட தமிழகம், புதுச்சேரி மற்றும் தெற்கு ஆந்திரக் கடலோரப் பகுதிகளை நோக்கி நகர்வதால், கனமழை எச்சரிக்கையாகப் பல மாவட்டங்களில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், விழுப்புரம், கடலூர், திருச்சி, தஞ்சை உள்ளிட்ட சுமார் 17 மாவட்டங்களில் உள்ள பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம், சேலம், நாமக்கல், திருப்பூர் மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது. 
 
இந்த நிலையில் வேலூரில் பள்ளிகள் இன்று மாலை 3 மணி வரை மட்டுமே செயல்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

கரூர் மாவட்டத்தில் 41 உயிர்கள் பலியாகி 20 நாட்கள் ஆகியும், நடிகர் விஜய்யும் அவரது தமிழக வெற்றிக் கழகமும் மௌனம் காப்பது சரியல்ல என நடிகை கஸ்தூரி தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறியதாவது:

தேர்தல் வியூக வகுப்பாளர் பிரசாந்த் கிஷோர் பீகாரில் உள்ள பூரண மதுவிலக்கு கொள்கையால் மாநிலத்துக்கு ஆண்டுதோறும் ரூ.28,000 கோடி வருவாய் இழப்பு ஏற்படுவதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

கர்நாடக மாநிலம் சித்ரதுர்காவில் உள்ள ஸ்ரீகுரு திப்பருத்ரசுவாமி வேத பள்ளியில், மாணவர் ஒருவரை ஆசிரியர் வீரேஷ் ஹிரேமத் கொடூரமாக தாக்கிய சம்பவம் தொடர்பாக அவர் கைது செய்யப்பட்டார்.

பீகாரில் வரவிருக்கும் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், ஜன் சுராஜ் அமைப்பின் நிறுவனர் பிரசாந்த் கிஷோர் முன்வைத்த கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி பதிலடி கொடுத்துள்ளது.

கேரளாவில் சபரிமலைக்கு சென்ற குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்முவின் ஹெலிகாப்டர் கான்க்ரீட்டில் சிக்கிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

