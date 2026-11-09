நடத்தையில் சந்தேகம்!.. மனைவியை வெட்டிக்கொலை செய்த கணவன்.. திண்டுக்கல்லில் அதிர்ச்சி...
ஒருபக்கம் பழிவாங்கல் காரணமாக ரவுடிகள் வெட்டி கொலை செய்யப்படுகிறார்கள். ஒருபக்கம் குடும்ப பிரச்சினையில் கணவன் மனைவியை கொலை செய்வது, மனைவி கள்ளக்காதலுடன் சேர்ந்து கணவரை கொலை செய்வது போன்ற சம்பவங்களும் தொடர்ந்து தமிழகத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. அதேபோல் மனைவியின் நடத்தையில் சந்தேகப்பட்டும் பல கொலைகளும் நடக்கிறது.
இந்நிலையில்தான் திண்டுக்கல் வேடசந்தூர் அருகே தனது மனைவி சுவேதாவை அவரின் கணவர் அஜித்குமார் படுகொலை செய்து செய்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. தீபாவளியை முன்னிட்டு அஜித்குமார் தனது நண்பர்களுடன் மது அருந்து கொண்டிருந்தபோது ‘உனது மனைவியின் நடத்தை சரியில்லை’ என நண்பர்களுக்கு கூறியிருக்கிறார்கள்.
அதை நம்பி வீட்டுக்கு சென்ற அஜித்குமார் ஸ்வேதாவிடம் வாக்குவாதம் செய்துள்ளார். அப்போது ஏற்பட்ட கோபத்தில் சுவேதாவை அஜித் கொலை செய்தது தெரியவந்துள்ளது..
அதை நம்பி வீட்டுக்கு சென்ற அஜித்குமார் ஸ்வேதாவிடம் வாக்குவாதம் செய்துள்ளார். அப்போது ஏற்பட்ட கோபத்தில் சுவேதாவை அஜித் கொலை செய்தது தெரியவந்துள்ளது..