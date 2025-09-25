வியாழன், 25 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Prasanth K
Last Updated : வியாழன், 25 செப்டம்பர் 2025 (09:46 IST)

தங்கம் வாங்க சரியான நேரம்!? அதிரடியாக விலை குறைந்த தங்கம்! சவரனுக்கு ரூ.720 குறைவு!

Gold price rise

கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ந்து வேகமாக உயர்ந்து வந்த தங்கம் விலை இன்று கிடுகிடு சரிவை சந்தித்துள்ளது.

 

சர்வதேச அளவிலான தங்கம் மீதான முதலீடு மற்றும் பொருளாதார காரணங்களால் நாளுக்கு நாள் தங்கம் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது. கடந்த 19ம் தேதி முதல் தொடர்ந்து உயரத் தொடங்கிய 22 காரட் ஆபரண தங்கம் ஒரு வாரத்திற்குள் ரூ.10,220ல் இருந்து 23ம் தேதியன்று ரூ.10,600 என்ற புதிய உச்சத்தைத் தொட்டது. 

 

இது மக்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்திய நிலையில் நேற்று சற்று ஆறுதலாக கிராமுக்கு ரூ.40 விலை குறைந்த தங்கம், இன்று மேலும் கிராமுக்கு ரூ.90 குறைந்து ரூ.10,510க்கு விற்பனையாகி வருகிறது. நேற்று ரூ.84,800க்கு விற்பனையாகி வந்த ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் சவரனுக்கு ரூ.720 விலை குறைந்து ரூ.84,080க்கு விற்பனையாகி வருகிறது.

 

தங்கம் விலை கடந்த நாட்களில் (சவரன்)

இன்று - ரூ.84,080

செப்டம்பர் 24 - ரூ.84,800

செப்டம்பர் 23 - ரூ.85,120

செப்டம்பர் 22 - ரூ.83,440

 

வெள்ளி விலை எந்த மாற்றமும் இன்றி கிராமுக்கு ரூ.150 என்ற நிலையிலேயே தொடர்ந்து வருகிறது.

 

Edit by Prasanth.K

கட்டுக்கடங்காத கூட்டம்! இனி ஞாயிற்றுக்கிழமையும் பிரச்சாரம்! சுற்றுப்பயணத்தை மேலும் நீட்டித்த விஜய்!

கட்டுக்கடங்காத கூட்டம்! இனி ஞாயிற்றுக்கிழமையும் பிரச்சாரம்! சுற்றுப்பயணத்தை மேலும் நீட்டித்த விஜய்!தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் தனது பரப்புரையை மேலும் நீட்டிக்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

விஜய்யின் நாமக்கல் கூட்டம்.. தவெக கேட்ட இடத்தில் அனுமதி கொடுக்க போலீஸ் மறுப்பு..!

விஜய்யின் நாமக்கல் கூட்டம்.. தவெக கேட்ட இடத்தில் அனுமதி கொடுக்க போலீஸ் மறுப்பு..!தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், வருகிற சனிக்கிழமை நாமக்கல்லில் பிரச்சாரம் செய்ய திட்டமிட்டுள்ள நிலையில், அவர் கட்சி நிர்வாகிகள் கோரியிருந்த இடத்திற்கு காவல்துறை அனுமதி மறுத்துள்ளது.

தந்தையின் முகத்தில் மிளகாய்ப்பொடி வீசி 4 வயது மகன் கடத்தல்.. வேலூர் அருகே அதிர்ச்சி சம்பவம்..!

தந்தையின் முகத்தில் மிளகாய்ப்பொடி வீசி 4 வயது மகன் கடத்தல்.. வேலூர் அருகே அதிர்ச்சி சம்பவம்..!வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தத்தில், தந்தையின் கைகளிலிருந்த நான்கு வயது ஆண் குழந்தை கடத்தப்பட்ட சம்பவம், அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த கடத்தல் சம்பவம் அருகே இருந்த சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகி, பொதுமக்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது.

அம்பானி குடும்பத்தின் நவராத்திரி கொண்டாட்டம்: பாரம்பரிய உடை, கலைநயம் மிக்க அலங்காரம்

அம்பானி குடும்பத்தின் நவராத்திரி கொண்டாட்டம்: பாரம்பரிய உடை, கலைநயம் மிக்க அலங்காரம்அம்பானி குடும்பத்தினர் தங்கள் இல்லத்தில் நவராத்திரி விழாவை மிகுந்த உற்சாகத்துடனும், பாரம்பரியத்துடனும் கொண்டாடினர். இந்த விழாவில் அம்பானி குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் கலந்துகொண்டு, ஆரத்தி மற்றும் கர்பா நடனம் போன்ற பாரம்பரிய சடங்குகளில் ஈடுபட்டனர்.

நான் இறந்த பிறகு எனது உடலை தானமாக எடுத்து கொள்ளுங்கள்.. பச்சை குத்திய 84 வயது நபர்..!

நான் இறந்த பிறகு எனது உடலை தானமாக எடுத்து கொள்ளுங்கள்.. பச்சை குத்திய 84 வயது நபர்..!மத்தியப் பிரதேசத்தின் குவாலியரை சேர்ந்த 84 வயதான அசோக் மஜும்தார், தான் இறந்த பிறகு தன் உடலை மருத்துவ கல்லூரிக்கு தானம் செய்ய போவதாக உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்டு, அந்த உறுதிமொழியை தனது முதுகில் நிரந்தரமாக பச்சை குத்திக்கொண்ட சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com