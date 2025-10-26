ஞாயிறு, 26 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Prasanth K
Last Modified: ஞாயிறு, 26 அக்டோபர் 2025 (11:56 IST)

மாற்றமின்றி விற்பனையாகி வரும் தங்கம்! இனி இதுதான் விலையா? - இன்றைய நிலவரம்!

மாற்றமின்றி விற்பனையாகி வரும் தங்கம்! இனி இதுதான் விலையா? - இன்றைய நிலவரம்!

தங்கம் விலை கடந்த சில வாரங்களில் கிடுகிடு உயர்வை சந்தித்த நிலையில் தற்போது சரிந்து விழுந்து ஒரே விலையில் தொடர்ந்து வருகிறது.

 

உலகளாவிய காரணங்களால் கடந்த சில மாதங்களில் தங்கம் மீதான முதலீடு அதிகரித்த நிலையில் விலையும் பன்மடங்கு ஏறியது. கடந்த 21ம் தேதி 22 காரட் ஆபரண தங்கம் சவரன் ரூ.96 ஆயிரத்திற்கு விற்பனையாகி வந்த நிலையில் மறுநாளே கிடுகிடுவென சரிந்து ரூ.92,320 ஆக சரிந்தது. அதற்கு அடுத்த நாள் ரூ.92,000 ஆகவும், அடுத்த ரூ.91,200 வரையிலும் சரிந்தது.

 

நேற்று சற்று விலை உயர்ந்து மீண்டும் ரூ.92,000 ஐ அடைந்த தங்கம் இன்றும் விலை ஏற்ற இறக்கமின்றி அதே விலையில் தொடர்கிறது. ஒரு கிராம் ஆபரண தங்க ரூ.11,500க்கு விற்பனையாகி வருகிறது.

 

வெள்ளி கடந்த 3 நாட்களாக எந்த மாற்றமும் இன்றி கிராம் ரூ.170 என்ற அளவில் தொடர்ந்து விற்பனையாகி வருகிறது.

 

Edit by Prasanth.K

இன்றே புயலாக வலுவடையும் மோன்தா! வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை!

இன்றே புயலாக வலுவடையும் மோன்தா! வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை!வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் நாளை புயலாக வலுவடையும் என கணிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் இன்றே புயலாக வலுவடைவதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது

வரிவிதிப்பால் அதிருப்தியில் ஆசிய நாடுகள்! சமாதானம் செய்ய வரும் ட்ரம்ப்!

வரிவிதிப்பால் அதிருப்தியில் ஆசிய நாடுகள்! சமாதானம் செய்ய வரும் ட்ரம்ப்!அமெரிக்காவின் வரி விதிப்பிற்கு பின்னர் ஆசிய நாடுகளுக்கு முதல்முறையாக ட்ரம்ப் இன்று பயணத்தை தொடங்கும் நிலையில் இது மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

வங்கக்கடலில் வலம் வரும் மோந்தா புயல்! நாகை - இலங்கை கப்பல் சேவை நிறுத்தம்!

வங்கக்கடலில் வலம் வரும் மோந்தா புயல்! நாகை - இலங்கை கப்பல் சேவை நிறுத்தம்!வங்கக்கடலில் மோந்தா புயல் உருவாகும் நிலையில் பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கையாக நாகை - இலங்கை கப்பல் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

தீவிர புயலாக வலுவடையும் மோந்தா! எந்தெந்த மாவட்டங்களை வெளுத்து வாங்கப்போகுது மழை?

தீவிர புயலாக வலுவடையும் மோந்தா! எந்தெந்த மாவட்டங்களை வெளுத்து வாங்கப்போகுது மழை?வங்கக் கடலில் மோந்தா புயல் தீவிர புயலாக வலுவடையும் என கணிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

’மோந்தா’ புயல் எப்போது, எங்கே கரையை கடக்கும்? வானிலை ஆய்வு மையத்தின் முக்கிய தகவல்..!

’மோந்தா’ புயல் எப்போது, எங்கே கரையை கடக்கும்? வானிலை ஆய்வு மையத்தின் முக்கிய தகவல்..!வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள 'மோந்தா' புயல், இன்று காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றுள்ளது. இது மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, அக்டோபர் 27ஆம் தேதி புயலாகவும், 28ஆம் தேதி தீவிர புயலாகவும் வலுப்பெறும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com