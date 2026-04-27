திங்கள், 27 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By
Last Modified: திங்கள், 27 ஏப்ரல் 2026 (10:57 IST)

சென்னைக்கு திரும்ப பல மடங்கு விமானக் கட்டணம்!.. பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி...

பொதுவாகவே தொடர் விடுமுறைகள், தீபாவளி, பொங்கல் போன்ற பண்டிகை நாட்களில் சென்னையிலிருந்து பலரும் தங்களின் சொந்த ஊருக்கு வருவார்கள். அப்படி வருபவர்கள் பெரும்பாலும் பேருந்துகள், ரயில்களில் பயணிப்பார்கள். கொஞ்சம் வசதி படைத்தவர்கள் விமானத்தை தேர்ந்தெடுப்பார்கள். அப்படி விமான பயணத்தை தேர்ந்தெடுப்பவர்கள் கோவை, திருச்சி, மதுரை, தூத்துக்குடி விமான நிலையங்களுக்கு சென்று அங்கிருந்து சொந்த ஊருக்கு செல்வார்கள். ஏனெனில் அந்த பகுதியில் இருந்துதான் பலரும் சென்னைக்கு சென்று பணிபுரிகிறார்கள் அல்லது வியாபாரம் செய்கிறார்கள்..

அதுபோலவே கடந்த 23ஆம் தேதி தமிழகத்தில் சட்டசபை தேர்தல் நடந்ததை முன்னிட்டு பலரும் விமான மூலம் பயணித்தார்கள். அப்போது விமான கட்டணம் மிகவும் அதிகமாக இருந்தது.
தற்போது தேர்தல் முடிந்து ஞாயிற்றுக்கிழமையான நேற்று பலரும் சென்னை திரும்பினார்கள். ஆனால் தேர்வு சென்னை திரும்புவதற்கு விமான கட்டணம் பல மடங்கு உயர்த்தப்பட்டிருந்தது கண்டு அவர்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர். மதுரையில் இருந்து சென்னைக்கு வழக்கமான கட்டணம் 5099. ஆனால் நேற்று 32,508 ஆக இருந்தது..

தூத்துக்குடியிலிருந்து சென்னைக்கு ரூ.5354 ஆகவிருந்த விமானக் கட்டணம் நேற்று இரவிலிருந்து 17,089 ஆக உயர்த்தப்பட்டிருந்தது. திருச்சியிலிருந்து சென்னைக்கு ரூ.4,551ஆக இருந்த விமான கட்டணம் 14,310 ஆக உயர்த்தப்பட்டிருந்தது. கோவையிலிருந்து சென்னைக்கு ரூ.4634 ஆகவிருந்த விமான கட்டணம் 11,149 ஆக உயர்ந்திருந்தது..

2026ல் மேற்குவங்கம்... 2029ல் டெல்லி.. டார்கெட் பிக்ஸ் செய்த மம்தா பானர்ஜி..

2026ல் மேற்குவங்கம்... 2029ல் டெல்லி.. டார்கெட் பிக்ஸ் செய்த மம்தா பானர்ஜி..மேற்கு வங்க மாநில சட்டமன்ற தேர்தலின் முதற்கட்ட வாக்குப்பதிவு, இந்திய அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்ற 152 தொகுதிகளுக்கான தேர்தலில், முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் 92.88% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

ஜூன் மாதம் அறிமுகமாகும் Vivo X Fold 6.. ஸ்மார்ட்போன் சந்தையில் அடுத்த புரட்சி

ஜூன் மாதம் அறிமுகமாகும் Vivo X Fold 6.. ஸ்மார்ட்போன் சந்தையில் அடுத்த புரட்சிஸ்மார்ட்போன் சந்தையில் மடிக்கக்கூடிய போன்களுக்கான மவுசு அதிகரித்து வரும் நிலையில், Vivo மற்றும் Xiaomi நிறுவனங்களின் அடுத்தகட்ட தயாரிப்புகள் குறித்த சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

அறிமுகமாகிவிட்டது Infinix GT 50 Pro.. கேமிங் பிரியர்களுக்கான புதிய அதிரடி ஸ்மார்ட்போன்

அறிமுகமாகிவிட்டது Infinix GT 50 Pro.. கேமிங் பிரியர்களுக்கான புதிய அதிரடி ஸ்மார்ட்போன்Infinix நிறுவனம் தனது புதிய கேமிங் ஸ்மார்ட்போனான Infinix GT 50 Pro-வை சர்வதேச சந்தையில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. கடந்த ஆண்டின் GT 30 Pro மாடலின் தொடர்ச்சியாக வெளிவந்துள்ள இந்த போன், அதிநவீன தொழில்நுட்ப வசதிகளுடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

UPI அறிமுகமாகி 10 ஆண்டுகள்.. இனி UPI மூலம் கடனும் வாங்கலாம்.. அடுத்த பாய்ச்சல்..!

UPI அறிமுகமாகி 10 ஆண்டுகள்.. இனி UPI மூலம் கடனும் வாங்கலாம்.. அடுத்த பாய்ச்சல்..!இந்திய நிதித்துறையில் கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் ஏற்பட்டுள்ள மிகப்பெரிய புரட்சி UPI ஆகும்.

ஆதார் அட்டை வெறும் Address Proff மட்டுமே.. வேறு எதற்கும் உதவாது..!

ஆதார் அட்டை வெறும் Address Proff மட்டுமே.. வேறு எதற்கும் உதவாது..!இன்று வங்கிப் பரிவர்த்தனை முதல் பயணச்சீட்டு முன்பதிவு வரை அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக மாறிவிட்டது ஆதார் அட்டை. ஆனால், இந்த அடையாள அட்டை குறித்து பொதுமக்களிடையே பல தவறான புரிதல்கள் நிலவி வருகின்றன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com