வியாழன், 28 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 28 ஆகஸ்ட் 2025 (17:33 IST)

கடந்த 10 ஆண்டுகளில் முதல் முறை..! பொறியியல் இடங்களில் 80% மாணவர் சேர்க்கை..!

கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு, தமிழகத்தில் பொறியியல் படிப்புகளுக்கான மாணவர் சேர்க்கை இந்த ஆண்டு 80 சதவீதத்தை எட்டி, புதிய சாதனை படைத்துள்ளது. இது கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு துறையில் ஒரு நேர்மறையான மாற்றத்தை குறிக்கிறது.
 
இந்த ஆண்டு மட்டும், தமிழகத்தில் உள்ள பொறியியல் கல்லூரிகளில் அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களில் 80.29% இடங்கள் நிரம்பியுள்ளன. மொத்தம் உள்ள 1,72,589 இடங்களில், 1,38,573 மாணவர்கள் பொறியியல் படிப்பில் சேர்ந்துள்ளனர். இது கடந்த ஆண்டைவிட 10 சதவீதம் அதிகமாகும்.
 
தமிழகத்தில் உள்ள மொத்த 423 பொறியியல் கல்லூரிகளில், இன்னும் சுமார் 34,000 இடங்கள் காலியாக உள்ளன. இந்த இடங்களும் விரைவில் நிரம்பிவிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
தொழில்நுட்பத்தின் தேவை அதிகரித்து வரும் நிலையில், இளைஞர்கள் மத்தியில் பொறியியல் படிப்புக்கான ஆர்வம் மீண்டும் அதிகரித்துள்ளது இந்த புள்ளிவிவரங்கள் மூலம் தெளிவாகிறது. 

Edited by Siva
 

9ஆம் வகுப்பு மாணவி கர்ப்பம்.. கழிவறையில் தனக்கு தானே பிரசவம் பார்த்த அதிர்ச்சி சம்பவம்..!

9ஆம் வகுப்பு மாணவி கர்ப்பம்.. கழிவறையில் தனக்கு தானே பிரசவம் பார்த்த அதிர்ச்சி சம்பவம்..!கர்நாடக மாநிலம் யாதகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு பள்ளி ஒன்றில், 9-ம் வகுப்பு மாணவிக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அந்த மாணவி, பள்ளியின் கழிவறையிலேயே பிரசவம் பார்த்துள்ளார்.

அமேசான், கூகுள் நிறுவனங்களுக்கு அதிக வரி போடுங்கள்: ஆர்எஸ்எஸ் வலியுறுத்தல்..!

அமேசான், கூகுள் நிறுவனங்களுக்கு அதிக வரி போடுங்கள்: ஆர்எஸ்எஸ் வலியுறுத்தல்..!அமேசான், கூகுள் போன்ற பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் இந்திய சட்டங்களை மீறுவதாகவும், வரி ஏய்ப்பு செய்வதாகவும் அவற்றுக்கு அதிக வரி விதிக்க வேண்டும் என ஆர்எஸ்எஸ்-ஐச் சேர்ந்த சுதேசி ஜாக்ரன் மன்ச் அமைப்பின் தேசிய இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் அஸ்வினி மகாஜன் இந்திய அரசுக்கு வலியுறுத்தியுள்ளார். இதனால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

செல்பி மோக உயிரிழப்பு இந்தியாவில் தான் அதிகம்: ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்..!

செல்பி மோக உயிரிழப்பு இந்தியாவில் தான் அதிகம்: ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்..!செல்ஃபி மோகத்தால் உலகிலேயே அதிக உயிரிழப்புகள் இந்தியாவில் தான் நிகழ்கின்றன என அமெரிக்காவை சேர்ந்த பார்பர் லா பர்ம் என்ற தனியார் நிறுவனம் நடத்திய ஆய்வு அறிக்கை பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

செப்டம்பர் முதல் மகளிர் உதவித்தொகை ரூ.2100.. அரசின் அதிரடி அறிவிப்பு..!

செப்டம்பர் முதல் மகளிர் உதவித்தொகை ரூ.2100.. அரசின் அதிரடி அறிவிப்பு..!ஹரியானா மாநிலத்தில் தகுதியுள்ள பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.2100 நிதி உதவி வழங்கும் "லாடோ லட்சுமி யோஜனா" என்ற திட்டத்தை செயல்படுத்தவுள்ளதாக முதல்வர் நயாப் சிங் சைனி அறிவித்துள்ளார்.

போலீஸில் புகார் குடுத்தது போலி விஜய் ரசிகரா? - ஆதாரத்துடன் நிரூபித்த தவெகவினர்!?

போலீஸில் புகார் குடுத்தது போலி விஜய் ரசிகரா? - ஆதாரத்துடன் நிரூபித்த தவெகவினர்!?மதுரை தவெக மாநாட்டில் தள்ளி விடப்பட்டது குறித்து விஜய் ரசிகர் ஒருவர் போலீஸில் புகார் அளித்த நிலையில் அவர் உண்மையாக அந்த மாநாட்டுக்கு வந்தவர் இல்லை என தவெகவினர் வீடியோ, புகைப்படங்களை ஷேர் செய்து வருகின்றனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com