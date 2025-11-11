செவ்வாய், 11 நவம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 11 நவம்பர் 2025 (13:00 IST)

ராஜபாளையம் கோவிலில் இரட்டை கொலை.. பொம்மை முதல்வரே முழு பொறுப்பு.. ஈபிஎஸ்

விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையம் அருகே உள்ள ஒரு கோயிலில் 2 காவலர்கள் அரிவாளால் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்திற்கு முதல்வரே பொறுப்பு என எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது: 
 
விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையம் அருகே நச்சாடை தவிர்த்தருளிய சாமி கோயிலில் இரவுக் காவலர்கள் இருவர் வெட்டிக்கொலை செய்யப்பட்டு, அவர்களின் உடல்கள் கோயில் கொடிமரத்தில் கிடந்ததாக வரும் செய்தி அதிர்ச்சி அளிக்கிறது.
 
அதேபோல், சென்னை மாநகராட்சி 196-வது வார்டு பெண் கவுன்சிலர் அஸ்வினி கருணா அலுவலகம் மீது நாட்டு வெடிகுண்டு வீசித் தாக்குதல் நடந்திருப்பதும் பெரும் அதிர்ச்சி அளிக்கிறது.
 
கோயில் முதல் காவலர் குடியிருப்பு வரை எங்குமே பாதுகாப்பற்ற சூழல் இருக்க. தமிழகத்தில் ஆட்சி என ஒன்று எதற்கு தான் இருக்கிறது?
 
பட்டாக்கத்தி, அரிவாளில் தொடங்கி, துப்பாக்கி, வெடிகுண்டு என தமிழ்நாட்டின் சட்டம் ஒழுங்கை பாதாளத்திற்கு கொண்டு சென்றதற்கு பொம்மை முதல்வரே முழு பொறுப்பு.
 
ஆளத் தெரியாமல், ஒருசில அதிகாரிகளின் கைப்பாவையாகி, காவல்துறையை சுதந்திரமாக செயல்படவிடாமல் முடக்கி, மக்கள் உயிரோடு விளையாடிக் கொண்டிருக்கும் பொம்மை முதல்வர் தலைமையிலான Failure மாடல் அரசுக்கு எனது கடும் கண்டனம்.
 
கோயில் கொலையில் தொடர்புடைய கொலையாளிகள் மற்றும் அதிமுக கவுன்சிலர் அலுவலகத்தில் வெடிகுண்டு வீசித் தாக்கிய குற்றவாளிகள் மீதும் கடும் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க விடியா திமுக முக ஸ்டாலின் மாடல் அரசை வலியுறுத்துகிறேன்.
 
 
Edited by Mahendran

ஜெய்ஷ்-இ-முகமது அமைப்பின் இந்திய பிரிவு தலைவர் ஒரு பெண் மருத்துவரா? சுற்றி வளைத்து கைது செய்த போலீசார்..!

ஜெய்ஷ்-இ-முகமது அமைப்பின் இந்திய பிரிவு தலைவர் ஒரு பெண் மருத்துவரா? சுற்றி வளைத்து கைது செய்த போலீசார்..!டெல்லி அருகே ஃபரிதாபாத்தில் பெருமளவிலான வெடிபொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்ட வழக்கில், லக்னோவை சேர்ந்த டாக்டர் ஷஹீனா ஷாஹித் என்ற பெண் மருத்துவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இவர், பாகிஸ்தானை தளமாகக் கொண்ட ஜெய்ஷ்-இ-முகமது தீவிரவாத அமைப்பின் பெண்கள் பிரிவுக்கு ஆள்சேர்ப்பு மற்றும் தலைமை பொறுப்பை வகித்தவர் என்று டெல்லி காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஒரே உடலில் பாதி ஆண், பாதி பெண்.. அபூர்வ சிலந்தியை கண்டுபிடித்த விஞ்ஞானிகள்..!

ஒரே உடலில் பாதி ஆண், பாதி பெண்.. அபூர்வ சிலந்தியை கண்டுபிடித்த விஞ்ஞானிகள்..!தாய்லாந்து காடுகளில் பாதி ஆண், பாதி பெண் தன்மையுடன் கூடிய அரிய வகைச் சிலந்தி இனம் ஒன்றை விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ளனர். இந்த சிலந்திக்கு Damarchus inazuma என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

டெல்லி குண்டுவெடிப்பு: 3 மணி நேரம் காத்திருந்த சந்தேக நபர்.. பதற்றத்தில் வெடித்ததா கார்?

டெல்லி குண்டுவெடிப்பு: 3 மணி நேரம் காத்திருந்த சந்தேக நபர்.. பதற்றத்தில் வெடித்ததா கார்?டெல்லி செங்கோட்டை குண்டுவெடிப்பில் தொடர்புடையதாக சந்தேகிக்கப்படும் டாக்டர் முகமது உமர், வெடிவிபத்துக்கு முன் மூன்று மணி நேரத்திற்கும் மேலாக காரை விட்டு வெளியேறாமல் பார்க்கிங் பகுதியில் காத்திருந்தது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

இந்த பத்தில் ஒரு சின்னத்தை தாருங்கள்: தேர்தல் ஆணையத்திடம் தவெக மனு..!

இந்த பத்தில் ஒரு சின்னத்தை தாருங்கள்: தேர்தல் ஆணையத்திடம் தவெக மனு..!வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் முதன்முறையாக களம் காணவுள்ள நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அனைத்து தொகுதிகளிலும் பயன்படுத்த ஒரு பொது சின்னம் ஒதுக்க கோரி இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திடம் மனு அளித்துள்ளது.

குற்றவாளிகள் நீதியின் முன் நிறுத்தப்படுவார்கள்: அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் சூளுரை..!

குற்றவாளிகள் நீதியின் முன் நிறுத்தப்படுவார்கள்: அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் சூளுரை..!டெல்லியில் செங்கோட்டை அருகே நிகழ்ந்த கார் வெடிப்பு தாக்குதலுக்கு காரணமானவர்கள் நீதியின் முன் நிறுத்தப்படுவார்கள் என்றும், அவர்கள் தப்பவே முடியாது என்றும் பாதுகாப்பு துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் நாட்டு மக்களுக்கு உறுதியளித்துள்ளார்.

