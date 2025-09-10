வெள்ளி, 12 செப்டம்பர் 2025
  செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 10 செப்டம்பர் 2025 (14:26 IST)

மாற்றுத்திறனாளி இளைஞரை தாக்கினாரா திமுக நிர்வாகியின் உதவியாளர்? கிருஷ்ணகிரியில் பரபரப்பு..!

மாற்றுத்திறனாளி இளைஞரை தாக்கினாரா திமுக நிர்வாகியின் உதவியாளர்? கிருஷ்ணகிரியில் பரபரப்பு..!
கிருஷ்ணகிரியில், திமுக மேற்கு நகர பொறுப்பாளர் அஸ்லாம் ரகுமான் ஷெரீஃப் என்பவரின் உதவியாளர், ஒரு மாற்றுத்திறனாளி இளைஞரை தாக்கிய சம்பவம் தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
பாதிக்கப்பட்ட இளைஞரை புகார் கொடுக்காமல் தடுக்க, காவல்துறை இன்ஸ்பெக்டர்  மற்றும் திமுக நிர்வாகி அஸ்லாம் ரகுமான் ஷெரீஃப் இருவரும் தலையிட்டு, பஞ்சாயத்து பாணியில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாக அதிமுக தலைவர்கள் குற்றம் சாட்டினர்.
 
இதுகுறித்து பாதிக்கப்பட்ட இளைஞர் கூறியபோது, ‘இது ஒரு பெரிய சட்டப் பிரச்சினையாக மாறும் என்று அவர்கள் என்னிடம் கூறினர். அவர்கள் சொன்னபடி ஒரு கடிதம் எழுத சொல்லி, அதை பறித்துக்கொண்டனர். பின்னர், புகாரை திரும்ப பெறுவதற்காக என்னை காவல் நிலையத்திற்கு அனுப்பினர். அதன்பின், அஸ்லாம் அலி எனக்கு ₹10,000 கொடுத்தார். கடந்த 7-8 நாட்களாக நான் மிகுந்த மன வேதனையில் இருந்தேன். தற்கொலை செய்துகொள்ளும் எண்ணம் கூட வந்தது. அவர்கள் எனக்கு உயிர் அச்சுறுத்தலும் விடுத்தனர்" என்று பாதிக்கப்பட்டவர் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.
 
ஆனால் போலீஸ் அதிகாரிகள், பாதிக்கப்பட்டவர் பாதுகாப்பாக இருப்பதாகவும், அவருக்கு தேவையான பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர்.
 
Edited by Mahendran

விஜய் வேட்டையாட வரும் சிங்கம் அல்ல, வேடிக்கை காட்ட வரும் சிங்கம்: சீமான் கேலி

விஜய் வேட்டையாட வரும் சிங்கம் அல்ல, வேடிக்கை காட்ட வரும் சிங்கம்: சீமான் கேலிராமநாதபுரம் மாவட்டம், பரமக்குடியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், நடிகர் விஜய் தனது பரப்புரையில் சிங்கம் என பேசியது குறித்து கருத்தை கேலியாக குறிப்பிட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறியதாவது:

டெட் தேர்வு விவகாரம்: உச்சநீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்படும்: அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்

டெட் தேர்வு விவகாரம்: உச்சநீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்படும்: அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்டெட் எனப்படும் ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு கட்டாயம் என்ற உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை எதிர்த்து, தமிழக அரசு சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. இந்த தகவலை பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

வாக்காளர் அட்டை விவகாரம்: சோனியா காந்திக்கு எதிரான மனு தள்ளுபடி..!

வாக்காளர் அட்டை விவகாரம்: சோனியா காந்திக்கு எதிரான மனு தள்ளுபடி..!இந்திய குடியுரிமை பெறுவதற்கு முன்பு வாக்காளர் அடையாள அட்டை பெற்றதாக, காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்திக்கு எதிராக டெல்லி நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு அதிரடியாகத் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த விவகாரம், சமீப காலமாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் விவாதப் பொருளாக இருந்தது.

இன்றிரவு 17 மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை.. வானிலை எச்சரிக்கை

இன்றிரவு 17 மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை.. வானிலை எச்சரிக்கைஇந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் சற்றுமுன் வெளியிட்ட அறிக்கையில் இன்று இரவு 7 மணி வரை, 17 மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது

பொறுப்பு டி.ஜி.பி. நியமனம்: உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த அதிரடி உத்தரவு..!

பொறுப்பு டி.ஜி.பி. நியமனம்: உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த அதிரடி உத்தரவு..!தமிழ்நாடு காவல்துறைக்கு பொறுப்பு டி.ஜி.பி.யை நியமித்ததை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட மனுவை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இன்று தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

