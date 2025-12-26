வெள்ளி, 26 டிசம்பர் 2025
Written By BALA
வெள்ளி, 26 டிசம்பர் 2025 (13:26 IST)

திமுகவா? தவெகவா?.. ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு... காங்கிரஸ் திட்டம் என்ன?....

காந்தி உள்ளிட்ட பலராலும் உருவாக்கப்பட்ட காங்கிரஸ் கட்சி 1952, 1957, 1962 ஆகிய மூன்று தேர்தலிலும் தொடர்ந்து வெற்றி பெற்று தமிழகத்தை ஆண்டது . ஆனால் 1967ம் ஆண்டு காங்கிரஸ் கட்சியை திமுக தோற்கடித்து ஆட்சியில் அமர்ந்தது. அதன்பின் தனித்துப் போட்டி, அதிமுகவுடன் கூட்டணி, திமுகவுடன் கூட்டணி என காங்கிரஸ் கட்சி மாறி மாறி பயணித்தது. கடந்த பல தேர்தல்களில் திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தமிழகத்தில் தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது காங்கிரஸ்.

அதேநேரம் திமுக கூட்டணி ஆட்சி திமுக வெற்றி பெற்றும் காங்கிரசுக்கு ஆட்சி அதிகாரத்தில் எந்த பங்கையும் திமுக கொடுக்கவில்லை. தற்போது இது தொடர்பான குரல் காங்கிரஸில் அதிகமாக ஒலிக்க துவங்கியிருக்கிறது.தமிழகத்தில் ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு என்கிற கோரிக்கையை அழுத்தம் திருத்தமாக வலியுறுத்துகிறோம்.. அதற்கான குரல் ஒலித்துக் கொண்டே இருக்கும் என சமீபத்தில் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்த காங்கிரஸ் கட்சி தேசிய செயலாளர் கோபிநாத் பேசியிருந்தார்.

மத்தியில் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருந்தபோது திமுகவை சேர்ந்தவர்கள் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்தார்கள். இன்னும் சொல்லப்போனால் சில முக்கிய துறைகள் திமுகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டு திமுகவை சேர்ந்தவர்கள் மத்திய அமைச்சர்களாக இருந்தார்கள். எனவே திமுக ஆட்சி அமைக்கும் போது காங்கிரஸுக்கு ஆட்சியில் பங்கு தந்தால் என்ன என்பதே காங்கிரஸின் கேள்வியாக இருக்கிறது.

ஆனால் திமுக எந்த பதிலும் சொல்லாமல் அமைதியாக இருக்கிறது. 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணி, திமுக கூட்டணி, தவெ மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சி என நான்குமுனை போட்டி நிலவும் எனத்தெரிகிறது. விஜய் கட்சி துவங்கியபோதே எங்களுடன் கூட்டணிக்கு வருபவர்களுக்கு ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு கொடுப்போம் என சொல்லி இருக்கிறார் .

ஆனால் திமுக இதுவரை அப்படி சொல்லவில்லை. எனவே விஜய் பக்கம் போகலாமா என்கிற திட்டமும் காங்கிரசுக்கு இருக்கிறதாம். ஒருவேளை காங்கிரஸ் கேட்கும் தொகுதிகளை திமுக கொடுக்கவில்லை என்றால் அவர்கள் தவெகவும் கூட்டணி அமைக்க வாய்ப்பிருப்பதாக பார்க்கப்படுகிறது.

பாமகவில் இருந்து ஜிகே மணி நீக்கம்.. அதிரடி உத்தரவால் பரபரப்பு..!

பாமகவில் இருந்து ஜிகே மணி நீக்கம்.. அதிரடி உத்தரவால் பரபரப்பு..!பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் கௌரவ தலைவரும், பென்னாகரம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான ஜி.கே. மணி, கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பிலிருந்து அதிரடியாக நீக்கப்பட்டுள்ளார். கட்சித் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் இந்த அறிவிப்பை இன்று வெளியிட்டுள்ளார்.

கூட்டம் கூடினா அரசியலா?.. விஜய்க்கு ஒன்னும் தெரியாது!.. மீண்டும் வம்பிழுக்கும் சரத்குமார்!..

கூட்டம் கூடினா அரசியலா?.. விஜய்க்கு ஒன்னும் தெரியாது!.. மீண்டும் வம்பிழுக்கும் சரத்குமார்!..தமிழக அரசியலில் புது எண்ட்ரியாக மாறியிருக்கிறார் விஜய். தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி களமாட துவங்கிவிட்டார்.

திருமலை திருப்பதியில் ஸ்ரீவாணி தரிசன டிக்கெட்டுகள் திடீர் ரத்து.. என்ன காரணம்?

திருமலை திருப்பதியில் ஸ்ரீவாணி தரிசன டிக்கெட்டுகள் திடீர் ரத்து.. என்ன காரணம்?திருமலை திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் தற்போது பக்தர்களின் வருகை மிக அதிக அளவில் உள்ளதால், கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்த ஸ்ரீவாணி ஆஃப்லைன் தரிசன டிக்கெட்டுகள் தற்காலிகமாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.

பள்ளி மாணவர்கள் கரோல் பாடி சென்றபோது தாக்குதல்.. சங்பரிவார் காரணம் என பினராயி விஜயன் குற்றச்சாட்டு..!

பள்ளி மாணவர்கள் கரோல் பாடி சென்றபோது தாக்குதல்.. சங்பரிவார் காரணம் என பினராயி விஜயன் குற்றச்சாட்டு..!கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன், பாலக்காட்டில் பள்ளி மாணவர்கள் கரோல் பாடி சென்றபோது அவர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலுக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் கட்சி தான் கிறிஸ்துமஸ் கேக்: திமுக - தவெக இடையே சண்டை குறித்து அண்ணாமலை விமர்சனம்

காங்கிரஸ் கட்சி தான் கிறிஸ்துமஸ் கேக்: திமுக - தவெக இடையே சண்டை குறித்து அண்ணாமலை விமர்சனம்கன்னியாகுமரியில் நடைபெற்ற கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதால், திமுக அந்த விழாவை புறக்கணித்துள்ளதாக பாரதிய ஜனதா கட்சி குற்றம் சாட்டியுள்ளது. இது தொடர்பாக கோயம்புத்தூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழக பாஜக மூத்த தலைவர் கே. அண்ணாமலை, தமிழக அரசியலில் ஏற்பட்டுள்ள புதிய மோதல் போக்கை சுட்டிக்காட்டினார்.

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

