வெள்ளி, 26 டிசம்பர் 2025
வெள்ளி, 26 டிசம்பர் 2025 (13:05 IST)

2026ஆம் ஆண்டின் முதல் சட்டமன்ற கூட்டம்: தேதியை அறிவித்த சபாநாயகர் அப்பாவு..!

2026ஆம் ஆண்டின் முதல் சட்டமன்ற கூட்டம்: தேதியை அறிவித்த சபாநாயகர் அப்பாவு..!
2026-ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழக சட்டப்பேரவையின் முதல் கூட்டத்தொடர் வரும் ஜனவரி 20-ஆம் தேதி தொடங்கும் என சபாநாயகர் அப்பாவு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். 
 
ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி அவர்களின் ஒப்புதலுடன் இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர்நோக்கும் சூழலில், இந்த ஆண்டின் முதல் கூட்டத்தொடர் அரசியல் ரீதியாகப் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
ஜனவரி 20 காலை 9:30 மணிக்கு ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி அவர்களின் உரையுடன் கூட்டத்தொடர் தொடங்குகிறது. தமிழக அரசு மற்றும் அமைச்சரவையால் முறைப்படி தயாரிக்கப்பட்ட உரையையே ஆளுநர் வாசிப்பார் என்று சபாநாயகர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். 
 
அன்றைய தினமே சட்டமன்ற அலுவல் ஆய்வுக்குழு கூட்டம் நடைபெறும். இக்கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படும் கருத்துகளின் அடிப்படையில், கூட்டத்தொடர் எத்தனை நாட்கள் நடைபெறும் என்பது குறித்த இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும்.
 
2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முந்தைய மிக முக்கியமான கூட்டத்தொடர் என்பதால், இதில் தமிழக மக்களின் நலன் சார்ந்த பல்வேறு புதிய அறிவிப்புகள் மற்றும் மக்கள் நலத் திட்டங்கள் இடம்பெற வாய்ப்புள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது. 
 
