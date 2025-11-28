வெள்ளி, 28 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 28 நவம்பர் 2025 (14:24 IST)

மூத்த தலைவர்களை இழக்கிறார் ஈபிஎஸ்.. கட்சி மாற தயாராகும் அதிமுக பிரபலங்கள்?

மூத்த தலைவர்களை இழக்கிறார் ஈபிஎஸ்.. கட்சி மாற தயாராகும் அதிமுக பிரபலங்கள்?
சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கிவரும் வேளையில், அ.தி.மு.க.வின் தலைமைக்குள் நிலவும் குழப்பம் நிர்வாகிகளிடையே பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வலுவான கூட்டணி அமைக்க முடியாமல் எடப்பாடி பழனிசாமி தடுமாறுவதும், மூத்த தலைவர்களை இழந்ததும் முக்கிய பிரச்னையாக உள்ளது.
 
ஆளும் தி.மு.க. கூட்டணி வலுவாக இருக்கும் நிலையில், அ.தி.மு.க.வால் பா.ம.க., தே.மு.தி.க. போன்ற கட்சிகளுடனான கூட்டணியைக்கூட உறுதிப்படுத்த முடியவில்லை. இந்த சூழலில், பிரிந்தவர்களை இணைக்க குரல் கொடுத்த கொங்கு மண்டலத்தின் செல்வாக்கு பெற்ற மூத்த தலைவர் செங்கோட்டையனை, பழனிசாமி அதிரடியாக நீக்கினார். 
 
ஜெயலலிதா போல அனைவரையும் அரவணைத்து செல்லாமல், அதிருப்தியாளர்களை வெளியேற்றும் பழனிசாமியின் அணுகுமுறையால், முக்கிய நிர்வாகிகள் பலர் அரசியல் வாழ்வு குறித்த அச்சத்தில் உள்ளனர். 
 
கட்சியின் சிதைவைத் தடுக்க, பழனிசாமி உடனடியாக ஒரு வலுவான கூட்டணியை அமைப்பதன் மூலம் மட்டுமே நிர்வாகிகளுக்கு நம்பிக்கையூட்ட முடியும். இல்லையேல், பலர் செங்கோட்டையனை போல கட்சி மாற தயாராகி வருவதாக தெரிகிறது.
 
 
Edited by Mahendran
 

இந்திய குழந்தைகள் நம் கண் முன்னே மூச்சு திணறி கொண்டிருக்கிறார்கள்.. ராகுல் காந்தியின் எக்ஸ் பதிவு..!

இந்திய குழந்தைகள் நம் கண் முன்னே மூச்சு திணறி கொண்டிருக்கிறார்கள்.. ராகுல் காந்தியின் எக்ஸ் பதிவு..!புதுடெல்லியில் காற்று மாசு மிக மோசமான நிலையை அடைந்துள்ள நிலையில், மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி, பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் மௌனம் குறித்து சரமாரிக் கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார்.

நாளை சூரியன் வரும், இருளுக்கு அஞ்ச வேண்டாம்.. உதயநிதி முதல்வராவார் என்பதை மறைமுகமாக கூறிய கமல்?

நாளை சூரியன் வரும், இருளுக்கு அஞ்ச வேண்டாம்.. உதயநிதி முதல்வராவார் என்பதை மறைமுகமாக கூறிய கமல்?நடிகரும், மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவருமான கமல்ஹாசன், தி.மு.க. கூட்டணியில் தனது கட்சி இணைந்தது அரசியல் நிர்பந்தம் அல்ல, மாறாக கொள்கைகள் ஒத்து போவதால் தான் என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

செங்கோட்டையனின் தவெக வருகை ஒரு 'டிரெண்ட் செட்டர்! இனி களம் திமுக - தவெக தான்..!

செங்கோட்டையனின் தவெக வருகை ஒரு 'டிரெண்ட் செட்டர்! இனி களம் திமுக - தவெக தான்..!தமிழ்நாட்டு அரசியல் அரங்கில் நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஒரு பெரிய திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அ.தி.மு.க.வின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரும், அனுபவம் வாய்ந்த அரசியல் ஆளுமையுமான செங்கோட்டையன் சமீபத்தில் த.வெ.க.வில் இணைந்திருப்பது, விஜய்யின் அரசியல் பிரவேசத்திற்கு வலிமை சேர்க்கும் முதல் அதிகாரப்பூர்வ நகர்வாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

உரம் வாங்க 2 நாட்கள் வரிசையில் நின்ற பெண் உயிரிழப்பு.. இப்படியும் ஒரு ஆட்சியா?

உரம் வாங்க 2 நாட்கள் வரிசையில் நின்ற பெண் உயிரிழப்பு.. இப்படியும் ஒரு ஆட்சியா?மத்தியப் பிரதேசத்தின் குணா மாவட்டத்தில், உர விநியோக மையத்தின் வரிசையில் இரண்டு நாட்கள் காத்திருந்து, கடுங்குளிரில் இரவு முழுவதும் தங்கியிருந்த 50 வயது பழங்குடியின பெண் பூரியா பாய் உயிரிழந்தார்.

பிணத்திற்கு பதிலாக பிளாஸ்டிக் பொம்மைக்கு இறுதிச்சடங்கு.. பின்னணியில் ரூ.50 லட்சம் மோசடி..!

பிணத்திற்கு பதிலாக பிளாஸ்டிக் பொம்மைக்கு இறுதிச்சடங்கு.. பின்னணியில் ரூ.50 லட்சம் மோசடி..!உத்தரப் பிரதேசத்தின் கார்முக்தேஷ்வர் கங்கை படித்துறையில் ஒரு சடலத்துக்கு இறுதிச்சடங்கு நடத்த முயன்ற சம்பவம், அங்கு கொண்டுவரப்பட்ட 'பிணம்' பிளாஸ்டிக் பொம்மை என்று தெரியவந்ததையடுத்து பெரும் பரபரப்பானது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com