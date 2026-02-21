சனி, 21 பிப்ரவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 21 பிப்ரவரி 2026 (21:45 IST)

தவெகவில் இணைந்த முன்னாள் சபாநாயகர் தனபால் மகன்!.. அதிமுக அதிர்ச்சி!...

சேலம் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் தனபால்.  எம்.ஜி.ஆர் காலத்தில் இருந்து அதிமுகவில் பணியாற்றி வந்தவர். எம்ஜிஆர் ஆட்சியில் சங்ககிரி தொகுதியில் வெற்றி பெற்றவர். அதேபோல் ஜெயலலிதா ஆட்சியில் அமைச்சராக இவர் பதவி வகித்திருக்கிறார்.. குறிப்பாக அதிமுக ஆட்சியில் பல வருடங்கள் சபாநாயகராக பணியாற்றியிருக்கிறார்.

தற்போது தனபால் திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசி தொகுதியில் அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கிறார். ஒரு பக்கம் அவரின் மகன் லோகேஷும் அரசியலில் இருக்கிறார்.. கடந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் அதிமுக சார்பாக இவர் நீலகிரி தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வி அடைந்தார்..

அதன்பின் அதிமுக தொழில்நுட்ப பிரிவில் லோகேஷ் பணியாற்றி வந்தார். இந்நிலையில்தான் இன்று திடீரென தவெக தலைவர் விஜயை சந்தித்து லோகேஷ் தன்னை தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைத்துக் கொண்டார். பல வருடங்களாக அதிமுகவில் இருக்கும் தனபாலின் மகன் தவெக பக்கம் சென்றது அதிமுக வட்டாரத்தில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

இந்நிலையில், இதுபற்றி செய்தியாளர்களிடம் விளக்கமளித்த லோகேஷ் ‘அப்பாவுக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டபோது கட்சியிலிருந்து ஒருவரும் வந்து பார்க்கவில்லை.. அடித்தட்டு மக்களின் ஆதரவை அதிமுக இழந்துவிட்டது.. கட்சியின் நிலையை பார்த்து பல நிர்வாகிகள் வேதனையில் இருக்கிறார்கள்.. 2024 தேர்தலில் வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டு முதுகில் குத்தப்பட்டேன்’ என கூறியிருக்கிறார்..

