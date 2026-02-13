வெள்ளி, 13 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 13 பிப்ரவரி 2026 (12:25 IST)

வெளியாகும் அதிமுக முதல் கட்ட வேட்பாளர்கள் பட்டியல்!.. வேகம் காட்டும் பழனிச்சாமி..

வெளியாகும் அதிமுக முதல் கட்ட வேட்பாளர்கள் பட்டியல்!.. வேகம் காட்டும் பழனிச்சாமி..
2026 சட்டமன்ற தேர்தல் வருகிற ஏப்ரல் மாதம் நடக்கவுள்ள நிலையில் தமிழக முக்கிய அரசியல் கட்சிகள் தேர்தல் வேலைகளில் வேகம் காட்ட துவங்கியிருக்கிறது. முக்கியமாக திமுக, அதிமுக இரு கட்சிகளும் தேர்தல் பணிகளில் கவனம் செலுத்தி வருகிறது. இதில் திமுகவை விட அதிமுக வேகமாக செயல்பட்டு வருகிறது. ஏற்கனவே தேர்தல் வாக்குறுதிகளை இரண்டு கட்டமாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி அறிவித்தார்.. ஆண்களுக்கு இலவச பயணம், குலவிளக்கு திட்டமாக பெண்களுக்கு மாதம் 2 ஆயிரம், வருடத்திற்கு மூன்று இலவச கேஸ் சிலிண்டர் என்றெல்லாம் அறிவித்தார்.

இந்நிலையில், மறைந்த தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் பிறந்த நாள் வருகிற 24-ஆம் தேதி வருகிறது. அன்று அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகளுக்கு எவ்வளவு தொகுதிகள் ஒதுக்கப்படுகிறது என்பதை எடப்பாடி பழனிச்சாமி அறிவிக்கவுள்ளாராம். மேலும், 15 தொகுதிகளுக்கான முதல்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் அன்று வெளியாகும் என்கிறார்கள். அதில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி மற்றும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்களின் தொகுதிகள் இடம் பெற்றிருக்கும் என தெரிகிறது..

அதிமுக பாஜகவின் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைந்திருந்தாலும் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை கூட்டணிக்கு தலைமை அதிமுகதான் என தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறது. அனேகமாக அதிமுக 170 தொகுதிகளிலும், பாஜக 25 தொகுதிகளிலும், அன்புமணி பாமக 23, தாமாக 6, மற்ற சிறு கட்சிகள் ஒன்று அல்லது இரண்டு தொகுதிகளிலும் போட்டியிடலாம் என கணிக்கப்படுகிறது..

அதிமுக வேகமாக செயல்பட்டு வரும் நிலையில் திமுக இதுவரை தொகுதி பங்கீட்டை முடிக்கவில்லை. முதல்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலையும் திமுக தயார்செய்துவிட்டதாக தெரியவில்லை. வருகிற 22ம் தேதிதான் தொகுதி பங்கீடு தொடர்பான பேச்சுவார்த்தையை திமுக தொடங்க திட்டமிட்டிருக்கிறது.

இந்த வருஷம் மட்டும்தான் சம்மரா?!.. விசில் சத்தம் பயமா இருக்கா?!. விஜய் நக்கல்!..

இந்த வருஷம் மட்டும்தான் சம்மரா?!.. விசில் சத்தம் பயமா இருக்கா?!. விஜய் நக்கல்!..மகளிர் தொகை 1000 ரூபாய் பெற்றுவரும் பெண்களின் வங்கி கணக்குகளில் திடீரென இன்று காலை 5 ஆயிரம் வரவு வைக்கப்பட்டது.

5 ஆயிரம் கிரெடிட்.. மகளிர் உரிமை தொகை உயர்வு!.. தேர்தலில் திமுகவுக்கு கை கொடுக்குமா?...

5 ஆயிரம் கிரெடிட்.. மகளிர் உரிமை தொகை உயர்வு!.. தேர்தலில் திமுகவுக்கு கை கொடுக்குமா?...2021 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தேர்தல் வாக்குறுதியில் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் ஒவ்வொரு மாதமும் மகளிர் உரிமை தொகையாக 1000 ரூபாய் கொடுக்கப்படும் என திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் அறிவித்தார்

அதிக நேரம் மொபைல் பார்ப்பது அடிக்சன் இல்ல!.. இன்ஸ்டாகிராம் CEO நீதிமன்றத்தில் வாதம்!..

அதிக நேரம் மொபைல் பார்ப்பது அடிக்சன் இல்ல!.. இன்ஸ்டாகிராம் CEO நீதிமன்றத்தில் வாதம்!..கடந்த சில வருடங்களாகவே செல்போன் பயன்பாடு என்பது மக்களிடம் அதிகரித்து விட்டது.

சேலத்தில் இன்று நிர்வாகிகளை சந்திக்கும் விஜய்.. QR குறியீடுடன் கூடிய நுழைவுச்சீட்டு

சேலத்தில் இன்று நிர்வாகிகளை சந்திக்கும் விஜய்.. QR குறியீடுடன் கூடிய நுழைவுச்சீட்டுதமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், இன்று சேலம் சீலநாயக்கன்பட்டி அருகே தனது கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகளை சந்திக்கிறார். நண்பகல் 12 மணி முதல் பிற்பகல் 3 மணி வரை நடைபெறும் இந்த சந்திப்பில் பங்கேற்க, QR குறியீடுடன் கூடிய நுழைவுச்சீட்டு பெற்ற 4,998 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. கூட்ட நெரிசலைத் தவிர்க்கும் வகையில், தலா 250 பேர் வீதம் அமர 18 தனித்தனி பிளாக்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

தோற்றுப்போவோம் என்ற பதற்றத்தில் முதலமைச்சர் ரூ.5000 கொடுத்துள்ளார்: தமிழிசை

தோற்றுப்போவோம் என்ற பதற்றத்தில் முதலமைச்சர் ரூ.5000 கொடுத்துள்ளார்: தமிழிசைதமிழகத்தில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் வேளையில், ஆளும் திமுக அரசுக்கும் எதிர்க்கட்சிகளுக்கும் இடையே ‘மகளிர் உரிமைத் தொகை’ விவகாரம் பெரும் அரசியல் போராக மாறியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com