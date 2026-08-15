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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Saturday, 15 August 2026 (12:26 IST)

பல சதிகள் நடந்தது!. இல்லனா விஜய் 200 தொகுதியில் ஜெயிச்சிருப்பார்.. தியாகு பேட்டி!..

thiyagu vijay
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sat, 15 Aug 2026 (12:34 IST)
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இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை தொடங்கியவர் நடிகர் விஜய். அவர் கட்சி துவங்கிய போது திமுக ஆளும் கட்சியாக இருந்தது. அதோடு தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் விஜயை பல இடங்களிலும் திமுக பிரச்சாரம் செய்ய விடவில்லை. பல ஊர்களுக்கும் அனுமதி கொடுக்கப்படவில்லை.

இதனாலே விஜய் பல தொகுதிகளிலும் பிரச்சாரம்  செய்யவில்லை. ஆனாலும் அவர் மீது நம்பிக்கை வைத்து முதல் நிலை வாக்காளர்கள் முதல் வயதானவர்கள் வரை 35 சதவீதம் பேர் விஜய்க்கு வாக்களித்தனர். இதையடுத்து தவெக ஆட்சிக்கு வந்ததோடு விஜயும் முதலமைச்சராகி விட்டார். தற்போது தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில் ஊடகங்களில் பேசிய நடிகர் தியாகு ‘விஜய்க்கு 108 சீட் கிடைச்சிருக்கு.. ஆனா 200 சீட் கிடைச்சிருக்கணும்.. ஏன் இதை சொல்றேன்னா விஜய்க்கு ஓட்டு போடக்கூடாது என்னென்னவோ பிரச்சனை பண்ணாங்க.. ஓட்டு போடுற அன்னைக்கு கிளாம்பாக்கத்தில் 100 பஸ்ஸ நிறுத்திட்டாங்க.. அவங்க எல்லாருமே விஜய்க்கு ஓட்டு போட போனவங்கதான்..

அவங்களை எல்லாம் ஓட்டு போட முடியாம தடுத்தாங்க.. அவங்க ஓட்டு போட்டிருந்தா விஜய் தம்பி 200 இடத்துல ஜெயிச்சிருக்கும்’ என சொல்லியிருக்கிறார். நடிகர் தியாகு பல வருடங்களாகவே திமுகவில் இருந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதோடு மறைந்த நடிகர் விஜயகாந்தின் நெருக்கமான நண்பராக இருந்திருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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