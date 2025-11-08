சனி, 8 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : சனி, 8 நவம்பர் 2025 (16:24 IST)

வாக்குத்திருட்டை தேர்தல் ஆணையத்தில் ராகுல் காந்தி ஏன் புகார் அளிக்கவில்லை: பாஜக

Rahul Gandhi
மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி முன்வைக்கும் 'வாக்குத் திருட்டு' குறித்த குற்றச்சாட்டுகள் உண்மையில்லை என்றும், அவர் ஆதாரமற்று பேசுவதை தவிர்த்து, முறையான வழிமுறையை பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார்.
 
பிகாரில் ரோஹ்தாஸ் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற பாஜக பிரச்சார கூட்டத்தில் பேசிய ராஜ்நாத் சிங், "காங்கிரஸ் கட்சி குறை சொல்வதற்கு வேறு வழியில்லாததால், இதுபோன்ற பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்கிறது" என்று குறிப்பிட்டார்.
 
அவர் மேலும் கூறுகையில், "பிகாரில் வாக்குகள் திருடப்படுவதாக ராகுல் காந்தி கருதினால், அவர் உடனடியாக தேர்தல் ஆணையத்தில் புகார் அளிக்க வேண்டும். ஆனால், அவர் அவ்வாறு செய்யவில்லை. அவர் தொடர்ந்து அரசியலமைப்புக்கு எதிராக ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளை மட்டுமே கூறி வருகிறார். 
 
Edited by Siva

வீடு மாறியவர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் இணைய என்ன செய்ய வேண்டும்: தேர்தல் ஆணையம்

வீடு மாறியவர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் இணைய என்ன செய்ய வேண்டும்: தேர்தல் ஆணையம்இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்டு வரும் 'வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணி' தொடர்பாக பொதுமக்களுக்கும், அரசியல் கட்சிகளுக்கும் எழுந்துள்ள கேள்விகளுக்குத் தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் விளக்கமளித்துள்ளனர்.

கேரள குருவாயூர் கோயிலில் 'ரீல்ஸ்': ஓவியக் கலைஞர் ஜஸ்னா சலீம் மீது மீண்டும் வழக்கு!

கேரள குருவாயூர் கோயிலில் 'ரீல்ஸ்': ஓவியக் கலைஞர் ஜஸ்னா சலீம் மீது மீண்டும் வழக்கு!கேரளாவின் புகழ்பெற்ற குருவாயூர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கோயில் வளாகத்திற்குள் இன்ஸ்டாகிராம் 'ரீல்ஸ்' காணொளியை படமாக்கியதற்காக, ஓவிய கலைஞர் ஜஸ்னா சலீம் மீது மீண்டும் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. கோயில் வளாகத்திற்குள் காணொளி எடுக்க கேரள உயர்நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ள நிலையில், இந்த சம்பவம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வீடு தேடி போய் கமலை வாழ்த்திய முதல்வர் ஸ்டாலின்!.. வைரல் புகைப்படங்கள்...

வீடு தேடி போய் கமலை வாழ்த்திய முதல்வர் ஸ்டாலின்!.. வைரல் புகைப்படங்கள்...முதல்வர் ஸ்டாலின் தனது வீட்டிற்கு வந்து வாழ்த்திய புகைப்படங்களை கமலே தனது சமூகவலைத்தள பக்கங்களில் பகிர்ந்து

மிளகாய் பொடி தூவி நகைக்கடையில் கொள்ளையடிக்க முயற்சித்த பெண்.. அதன்பின் நடந்த ட்விஸ்ட்..!

மிளகாய் பொடி தூவி நகைக்கடையில் கொள்ளையடிக்க முயற்சித்த பெண்.. அதன்பின் நடந்த ட்விஸ்ட்..!குஜராத்தின் அகமதாபாத்தில் ஒரு நகைக்கடைக்குள் கொள்ளையடிக்கும் நோக்குடன் நுழைந்த பெண், கடை உரிமையாளரின் தாக்குதலால் நிலைகுலைந்த சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.

சகோதரர் மருத்துவமனையில் அனுமதி!.. பெங்களூர் பறக்கும் ரஜினிகாந்த்!...

சகோதரர் மருத்துவமனையில் அனுமதி!.. பெங்களூர் பறக்கும் ரஜினிகாந்த்!...இப்போதும் இந்திய சினிமாவின் சூப்பர்ஸ்டாராக இருப்பவர் ரஜினி. இப்போதும் ஜெயிலர் 2 போன்ற 600 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்யும் திரைப்படங்களை கொடுத்து வருகிறார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com