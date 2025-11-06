வியாழன், 6 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 6 நவம்பர் 2025 (18:19 IST)

2022ல் இறந்த வாக்காளரின் புகைப்படத்திலும் பிரேசில மாடல் அழகி புகைப்படம்.. அதிர்ச்சி தகவல்..!

2022ல் இறந்த வாக்காளரின் புகைப்படத்திலும் பிரேசில மாடல் அழகி புகைப்படம்.. அதிர்ச்சி தகவல்..!
அரியானா வாக்காளர் பட்டியலில் பிரேசில் மாடல் ஒருவரின் புகைப்படம் 22 முறை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டினார். அதே புகைப்படம், மார்ச் 2022 இல் இறந்த குனியா என்ற பெண்ணின் வாக்காளர் பதிவிலும் இடம்பெற்றிருப்பது தற்போது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இறந்த பின்பும் பெயர் நீக்கப்படாமல், வெளிநாட்டு பெண்ணின் புகைப்படத்துடன் பதிவு தொடர்வது குறித்து குனியாவின் குடும்பத்தினர் அதிர்ச்சி தெரிவித்தனர்.
 
வாக்குகளை திருட பாஜகவும் தேர்தல் ஆணையமும் கூட்டு சேர்வதாகவும், 25 லட்சம் போலி வாக்காளர் பதிவுகள் இருப்பதாகவும் ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டியிருந்த நிலையில் தற்போது இந்த உண்மை வெளிப்பட்டுள்ளது.  
 
இதற்கு பதிலளித்த பிரேசில் மாடல் லாரிசா, அந்தப் புகைப்படம் ஒரு பழைய ஸ்டாக் இமேஜ் என்றும், இந்திய அரசியலுக்கும் தனக்கும் துளியும் சம்பந்தம் இல்லை என்றும், தான் இந்தியாவுக்கு வந்ததில்லை என்றும் காணொலி மூலம் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
 
Edited by Siva

ஒரு கட்சிக்குள்ளேயே அடிதடியா?!.. அன்புமணி நீ தனிக்கட்சி துவங்கு!.. புலம்பும் ராமதாஸ்!...

ஒரு கட்சிக்குள்ளேயே அடிதடியா?!.. அன்புமணி நீ தனிக்கட்சி துவங்கு!.. புலம்பும் ராமதாஸ்!...கடந்த பல மாதங்களாகவே பாமக நிறுவனர் ரமதாஸுக்கும் அவரின் மகன் அன்புமணி ராமதாஸுக்கும் இடையே மனக்கசப்பு ஏற்பட்டு இருவரும் தனித்தனியாக செயல்பட்டு வருகிறார்கள்.

திமுக கூட்டத்தில் பங்கேற்பு.. அதிமுகவுடனும் ரகசிய பேச்சுவார்த்தை.. தேமுதிகவின் குழப்பமான நிலை..!

திமுக கூட்டத்தில் பங்கேற்பு.. அதிமுகவுடனும் ரகசிய பேச்சுவார்த்தை.. தேமுதிகவின் குழப்பமான நிலை..!வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் திருத்தம் தொடர்பான அனைத்து கட்சிக் கூட்டத்தை திமுக நடத்தியபோது, அதில் தேசிய முற்போக்கு திராவிடக் கழகம் பங்கேற்றது தமிழக அரசியல் அரங்கில் புருவங்களை உயர்த்தியுள்ளது.

இரவு 11 மணிக்கு மேல் அந்த பெண்ணுக்கு என்ன வேலை? கோவை கல்லூரி மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை குறித்து தமிழக எம்பி..!

இரவு 11 மணிக்கு மேல் அந்த பெண்ணுக்கு என்ன வேலை? கோவை கல்லூரி மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை குறித்து தமிழக எம்பி..!இரவு 11 மணிக்கு மேல் அந்த பெண்ணுக்கு விமான நிலையத்தின் பின்புறம் என்ன வேலை? கோவை கல்லூரி மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை குறித்து தமிழக எம்பி ஈஸ்வரன் பேசிய கருத்துக்கு அண்ணாமலை கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறியதாவது:

டாஸ்மாக் சரக்குக்கு பேர் வீரனா?!.. கொதிக்கும் சீமான்!.. ட்ரோல் செய்யும் நெட்டிசன்ஸ்!...

டாஸ்மாக் சரக்குக்கு பேர் வீரனா?!.. கொதிக்கும் சீமான்!.. ட்ரோல் செய்யும் நெட்டிசன்ஸ்!...நாம் தமிழர் என்கிற கட்சியை துவங்கியதில் இருந்தே திராவிட கட்சிகளின் மீது சேறை வாரி இறைத்து வருகிறார் சீமான்.

SIR நடவடிக்கை ஆரம்பித்து 2 நாள் தான்.. குளத்தில் எறியப்பட்ட 100க்கும் மேற்பட்ட போலி ஆதார் அட்டைகள்..!

SIR நடவடிக்கை ஆரம்பித்து 2 நாள் தான்.. குளத்தில் எறியப்பட்ட 100க்கும் மேற்பட்ட போலி ஆதார் அட்டைகள்..!மேற்கு வங்கத்தின் பர்த்வான் மாவட்டத்தில் உள்ள லலித்பூர் குளத்தில் நூற்றுக்கணக்கான ஆதார் அட்டைகள் ஒரு சாக்கில் கண்டெடுக்கப்பட்டதால், மாநிலத்தின் சிறப்பு வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் (SIR) பணியின் நேர்மை குறித்து பெரிய அரசியல் சர்ச்சை வெடித்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com