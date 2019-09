சந்திரனில் தரையிறங்கும் விக்ரம் லேண்டர்: நேரடியாக பார்வையிடும் பிரதமர்

நிலவின் தென்துருவத்தை ஆய்வு செய்ய கடந்த ஜுலை 22ஆம் தேதி சந்திரயான் 2 விண்கலத்தை இஸ்ரோ வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தியது. இந்த விண்கலம் பல்வேறு சுற்றுவட்டப்பாதையில் சந்திரனை நெருங்கிய நிலையில் இந்த விண்கலத்தில் இருந்த விக்ரம் லேண்டர் பிரிந்து நிலவின் அருகில் தற்போது சுற்றி வருகிறது.



இதனையடுத்து நாளை அதிகாலை 1.30 மணிக்கு தென்துருவ பகுதியில் தரையிறங்க உள்ளது. இதுவரை எந்த நாட்டின் விண்கலமும் நிலவின் தென் துருவ பகுதியில் எந்த விண்கலமும் இறங்கியதில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

இந்த நிலையில் விக்ரம்லேண்டர் நிலவின் தென் துருவத்தில் தரையிறங்கும் காட்சியை பெங்களூருவில் உள்ள இஸ்ரோ தலைமையகத்தில் இருந்து பிரதமர் மோடி நேரடியாக பார்வையிடவுள்ளார். அவருடன் 70 மாணவர்கள் பார்வையிட உள்ளனர் என்பதும் அதில் இருவர் தமிழகத்தை சேர்ந்த மாணவர்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது

திட்டமிட்டபடி நாளை காலை விக்ரம் லேண்டரும் அதில் உள்ள ரோவரும் சரியாக தரையிறங்கிவிட்டால் இஸ்ரோவின் விண்வெளி முயற்சியில் இதுவொரு மைல்கல்லாக பார்க்கப்படுவது மட்டுமின்றி உலக அளவில் இதுவொரு மிகப்பெரிய சாதனையாக கருதப்படும்

