வெள்ளி, 17 அக்டோபர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 17 அக்டோபர் 2025 (12:42 IST)

கிரிக்கெட் வீரர் ஜடேஜா மனைவிக்கு அமைச்சர் பதவி.. குஜராத் புதிய அமைச்சரவையின் முழு விவரங்கள்..!

கிரிக்கெட் வீரர் ஜடேஜா மனைவிக்கு அமைச்சர் பதவி.. குஜராத் புதிய அமைச்சரவையின் முழு விவரங்கள்..!
பிரபல இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ரவீந்திர ஜடேஜாவின் மனைவியான ரிவாபா ஜடேஜா, குஜராத் மாநிலத்தின் அமைச்சரவையில் புதிதாக சேர்க்கப்பட்டு இன்று பதவியேற்று கொண்டார்.
 
குஜராத்தில் முதல்வர் பூபேந்திர படேல் தலைமையிலான அமைச்சரவை இன்று விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது. இதன் ஒரு பகுதியாக, நேற்று அமைச்சரவையில் இருந்த 16 பேர் மொத்தமாக பதவி விலகினர். 
 
கடந்த 2022 டிசம்பர் 12 அன்று பூபேந்திர படேல் இரண்டாவது முறையாக முதல்வராக பதவியேற்றார். 182 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட குஜராத் சட்டப்பேரவையில் 27 பேர் வரை அமைச்சர்களாக பதவி வகிக்க முடியும். தற்போது விரிவாக்கப்பட்டுள்ள அமைச்சரவையில் 26 பேர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
 
அமைச்சரவை பொறுப்பில் புதுமுகங்களுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் வழங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அந்த எதிர்பார்ப்பின்படி ரிவாபா ஜடேஜாவுக்கு அமைச்சர் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இவரை தவிர்த்து புதிய அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றுள்ளோரின் பட்டியல் இதோ:
 
பூபேந்திர படேல் - முதல்வர்
 
திரிகம் பிஜல் சாங்கா
 
ஸ்வரூப்ஜி சர்தார்ஜி தாக்கூர்
 
பிரவீன்குமார் மாலி
 
ருஷிகேஷ் கணேஷ்பாய் படேல்
 
பிசி பாரண்டா
 
தர்ஷனா எம். வகேலா
 
கந்தரதலால் சிவலால் அம்ருதியா
 
குன்வர்ஜிபாய் மோகன்பாய் பவாலியா
 
ரிவாபா ஜடேஜா
 
அர்ஜுன்பாய் தேவபாய் மோத்வாடியா
 
டாக்டர் பிரத்யுமன் வாஜா
 
கௌசிக் காந்திபாய் வேகரியா
 
பர்ஷோத்தம்பாய் ஓ. சோலங்கி
 
ஜிதேந்திரபாய் சவ்ஜிபாய் வகானி
 
ராமன்பாய் பிகாபாய் சோலங்கி
 
கமலேஷ்பாய் ரமேஷ்பாய் படேல்
 
சஞ்சய்சிங் ராஜசிங் மஹிதா
 
ரமேஷ்பாய் பூராபாய் கட்டாரா
 
மனிஷா ராஜீவ்பாய் வக்கீல்
 
ஈஸ்வர்சிங் தாகோர்பாய் படேல்
 
பிரஃபுல் பன்சேரியா
 
ஹர்ஷ் சங்வி
 
டாக்டர் ஜெய்ராம்பாய் செமபாய் கமிட்
 
நரேஷ்பாய் மகான்பாய் படேல்
 
கனுபாய் மோகன்லால் தேசாய்
 
Edited by Mahendran
 

ஒரு கிலோ தீபாவளி ஸ்வீட் ரூ.ரூ. 1.11 லட்சம்.. தங்க பிளேட்டிங் இனிப்பு: ஜெய்ப்பூரின் ஸ்வீட் புரட்சி

ஒரு கிலோ தீபாவளி ஸ்வீட் ரூ.ரூ. 1.11 லட்சம்.. தங்க பிளேட்டிங் இனிப்பு: ஜெய்ப்பூரின் ஸ்வீட் புரட்சிதீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, ஜெய்ப்பூரில் உள்ள 'தியோஹார்' நிறுவனம், தங்க மற்றும் வெள்ளி முலாம் பூசப்பட்ட ஆடம்பர இனிப்புகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பட்டய கணக்காளராக இருந்து உணவு புதுமையாளராக மாறிய அஞ்சலி ஜெயின் இந்த நிறுவனத்தின் நிறுவனர் ஆவார்.

வகுப்பு தோழியை கழிவறைக்கு அழைத்து சென்று வன்கொடுமை செய்த கல்லூரி மாணவர்.. அதிர்ச்சி சம்பவம்..!

வகுப்பு தோழியை கழிவறைக்கு அழைத்து சென்று வன்கொடுமை செய்த கல்லூரி மாணவர்.. அதிர்ச்சி சம்பவம்..!பெங்களூரின் தெற்கு பகுதியில் உள்ள ஒரு தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில், 21 வயதான ஜீவன் கவுடா என்ற மாணவர், தனது வகுப்பு தோழியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த குற்றத்திற்காக கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

ஜெயிலுக்கு அனுப்புவேன் என ஆசிரியை மிரட்டல்.. பயத்தில் 9ஆம் வகுப்பு மாணவன் தற்கொலை..!

ஜெயிலுக்கு அனுப்புவேன் என ஆசிரியை மிரட்டல்.. பயத்தில் 9ஆம் வகுப்பு மாணவன் தற்கொலை..!கேரள மாநிலம் பாலக்காடு மேல்நிலைப் பள்ளியில் 9-ம் வகுப்பு மாணவன் அர்ஜுன் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவத்தை தொடர்ந்து, வகுப்பு ஆசிரியை ஆஷா மற்றும் தலைமை ஆசிரியை லிஸ்ஸி ஆகியோர் 20 நாட்களுக்கு இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

5 மேஜைகளா? 8 மேஜைகளா? உடற்கூராய்வில் ஏன் இந்த குழப்பம்: அண்ணாமலை கேள்வி

5 மேஜைகளா? 8 மேஜைகளா? உடற்கூராய்வில் ஏன் இந்த குழப்பம்: அண்ணாமலை கேள்விகரூர் துயர சம்பவத்தில் பலியானவர்களை உடற்கூறு ஆய்வு செய்தபோது ஐந்து மேஜைகளில் உடற்குறைவு செய்ததாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் அவர்களும், எட்டு மேஜைகளில் உடற்கூறு ஆய்வு செய்ததாக அமைச்சர் ரகுபதியும் மாறி மாறி கூறியிருக்கும் நிலையில் இதில் உண்மை என முன்னால் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கேள்வி எழுப்பியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ்பிரஸ் கூறி இருப்பதாவது:

