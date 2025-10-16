வியாழன், 16 அக்டோபர் 2025
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 16 அக்டோபர் 2025 (17:58 IST)

முதலமைச்சரை தவிர அனைத்து அமைச்சர்களும் ராஜினாமா.. புதிய அமைச்சர்கள் நாளை பதவியேற்பு..!

முதலமைச்சரை தவிர அனைத்து அமைச்சர்களும் ராஜினாமா.. புதிய அமைச்சர்கள் நாளை பதவியேற்பு..!
குஜராத்தில் நாளை நடைபெறவுள்ள பிரதான அமைச்சரவை மறுசீரமைப்பிற்காக, முதலமைச்சர் பூபேந்திர படேலை தவிர்த்து தற்போதைய அமைச்சர்கள் அனைவரும் ராஜினாமா செய்துள்ளனர்.
 
16 உறுப்பினர்களை கொண்ட தற்போதைய அமைச்சரவை 26 உறுப்பினர்களாக விரிவாக்கப்பட உள்ளது. இதில் ஏழு முதல் பத்து அமைச்சர்கள் மட்டுமே மீண்டும் இடம்பெற வாய்ப்புள்ளது. மீதமுள்ள இடங்கள் புதியவர்களுக்கு அளிக்கப்படும்.
 
மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மற்றும் பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே.பி. நட்டா முன்னிலையில், புதிய அமைச்சரவை நாளை காலை 11.30 மணிக்கு காந்திநகரில் பதவியேற்கிறது.
 
வரவிருக்கும் அரசியல் சவால்கள் மற்றும் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் வளர்ந்து வரும் செல்வாக்கை கருத்தில் கொண்டு, இந்த மாற்றம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இளமை மற்றும் அனுபவம் கலந்த அமைச்சரவையை உருவாக்குதல், அத்துடன் சாதி மற்றும் பிராந்திய சமநிலையைப் பேணுவதே பாஜகவின் முக்கிய நோக்கம். கோலி சமூகத்தின் முக்கிய முகமான அல்பேஷ் தாகூர் உள்ளிட்ட இளம் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அமைச்சரவையில் இடம்பெற அதிக வாய்ப்பு உள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
Edited by Siva

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

