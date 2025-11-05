புதன், 5 நவம்பர் 2025
Last Modified: புதன், 5 நவம்பர் 2025 (13:37 IST)

மகாத்மா காந்தியின் 3 குரங்குகள்.. ராகுல், அகிலேஷ், தேஜஸ்வியை விமர்சித்த யோகி..!

பிஹார் தேர்தல் பிரசாரத்தின்போது, உத்தர பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் மற்றும் சமாஜவாதி கட்சித் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் ஆகியோருக்கு இடையே கடும் வார்த்தைப் போர் வெடித்துள்ளது.
 
'இந்தியா' கூட்டணியை சாடிய யோகி ஆதித்யநாத், ராகுல் காந்தி, தேஜஸ்வி யாதவ்  மற்றும் அகிலேஷ் யாதவ்  ஆகியோரை மகாத்மா காந்தியின் "மூன்று குரங்குகள்" என்று மறைமுகமாக குறிப்பிட்டு விமர்சித்தார். இவர்கள் வளர்ச்சியை ஏற்க மறுப்பதாகவும், சாதி அரசியல் மூலம் மாஃபியா ஆட்சியை மீண்டும் கொண்டுவர முயற்சிப்பதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
 
இதற்கு பதிலளித்த அகிலேஷ் யாதவ், பாஜக முக்கிய பிரச்சினைகளில் இருந்து மக்களை திசைதிருப்பவே இந்த 'குரங்குகள்' பற்றி பேசுவதாகக் குற்றம் சாட்டினார். யோகி ஆதித்யநாத்தை நேரடியாக தாக்காமல், "உண்மையில், அவரை குரங்குகளின் கூட்டத்தில் அமர வைத்தால், உங்களாலோ என்னாலோ அவரை அடையாளம் காண முடியாது" என்று கூர்மையாக விமர்சித்தார்.
 
பிஹார் தேர்தலை முன்னிட்டு வட இந்திய அரசியலில் இந்த வார்த்தைப் போர் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
சென்னை உள்பட 27 மாவட்டங்களில் இன்று மழை பெய்யும்: வானிலை எச்சரிக்கை..!

சென்னை உள்பட 27 மாவட்டங்களில் இன்று மழை பெய்யும்: வானிலை எச்சரிக்கை..!தனியார் வானிலை ஆய்வாளர் பிரதீப் ஜான் வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, இன்று ) சென்னை உட்பட 27 மாவட்டங்களில் மழை பெய்வதற்கு சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளன.

இறக்கையில் திடீர் தீ.. நொடிப்பொழுதில் வெடித்து சிதறிய விமானம்! - நெஞ்சை உலுக்கும் வீடியோ!

இறக்கையில் திடீர் தீ.. நொடிப்பொழுதில் வெடித்து சிதறிய விமானம்! - நெஞ்சை உலுக்கும் வீடியோ!அமெரிக்காவின் கெண்டக்கி மாகாணத்தில் சரக்கு விமானம் ஒன்று புறப்பட்ட சில நொடிகளில் வெடித்து சிதறிய வீடியோ வெளியாகி பலரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

சரக்கு ரயில் - பயணிகள் ரயில் மோதி பயங்கர விபத்து.. 11 பேர் பலி.. 20 பயணிகள் நிலை என்ன?

சரக்கு ரயில் - பயணிகள் ரயில் மோதி பயங்கர விபத்து.. 11 பேர் பலி.. 20 பயணிகள் நிலை என்ன?சத்தீஸ்கர் மாநிலம், பிலாஸ்பூர் ரயில் நிலையம் அருகே நேற்று மாலை 4 மணியளவில் பயணிகள் ரயில் ஒன்று முன்னால் சென்று கொண்டிருந்த சரக்கு ரயிலின் பின்புறம் மோதியதில் கோர விபத்து ஏற்பட்டது.

உதவி கேட்ட மாணவியை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் திணறிய காவல்துறை! - எடப்பாடி பழனிசாமி தாக்கு!

உதவி கேட்ட மாணவியை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் திணறிய காவல்துறை! - எடப்பாடி பழனிசாமி தாக்கு!கோவை மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் அவசர உதவிக்கு காவல்துறையை மாணவி அழைத்தும், அங்கு சென்று மாணவியை காவல்துறை கண்டுபிடிக்காததை எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்துள்ளார்.

பெண்கள் குளிக்கும் அறையில் ரகசிய கேமிரா.. ஓசூர் டாடா நிறுவனத்தில் பெரும் பதட்டம்..!

பெண்கள் குளிக்கும் அறையில் ரகசிய கேமிரா.. ஓசூர் டாடா நிறுவனத்தில் பெரும் பதட்டம்..!ஒசூரில் உள்ள டாடா நிறுவன பெண் தொழிலாளர்கள் தங்கியிருந்த விடுதியின் குளியலறையில் ரகசிய கேமரா பொருத்தப்பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

