ஞாயிறு, 9 நவம்பர் 2025 (10:40 IST)

ஒரே வீட்டில் 501 வாக்காளர்கள்.. ராகுல் காந்தி கூறிய குற்றச்சாடில் திடீர் ட்விஸ்ட்..!

ஹரியானா மாநிலம் ஹோடல் நகரில் உள்ள வீட்டு எண் 265 தொடர்பாக, காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி எழுப்பிய வாக்காளர் மோசடி குற்றச்சாட்டு தேசிய அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஒரே முகவரியில் 501 வாக்காளர்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக காங்கிரஸ் கூறியது.
 
ஆனால் கள ஆய்வில், இது திட்டமிட்ட மோசடி அல்ல என்றும், மாறாக, சாவடி நிலை அலுவலரின் தரவு பிழையால் அப்பகுதியிலுள்ள பெரும்பாலான வீடுகளுக்கு தவறுதலாக ஒரே எண் (265) வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றும் தெரியவந்தது. இந்த சொத்து உள்ளூர் பாஜக தலைவர் சுந்தர் சிங்கிற்கு சொந்தமானது என்றாலும், குழப்பத்திற்கு காரணம் நிர்வாக பிழையே என்று குடியிருப்பாளர்கள் தெரிவித்தனர்.
 
ஆட்சி ரீதியான பிழை இருந்தாலும், உத்தரப் பிரதேசம் மற்றும் ஹரியானா என இரண்டு இடங்களிலும் வாக்காளர் பதிவை தக்கவைத்திருப்பது போன்ற இரட்டை பதிவு சிக்கல்கள் குறித்து சுந்தர் சிங் கவலை தெரிவித்தார்.
 
இதையடுத்து, பால்வல் மாவட்ட நிர்வாகம் வாக்காளர் பட்டியலில் உள்ள முரண்பாடுகளை சரிசெய்ய வீடு வீடாக சென்று சரிபார்க்கும் பணியை தொடங்கியுள்ளது.
 
இதற்கிடையில், ராகுல் காந்தி ஹரியானா வாக்காளர் பட்டியலில் 25 லட்சம் போலி வாக்குகள் இருப்பதாக குற்றம் சாட்டினார். ஆனால், தேர்தல் ஆணைய வட்டாரங்கள் இந்த குற்றச்சாட்டுகளை நிராகரித்துள்ளன.
 
