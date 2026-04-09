வியாழன், 9 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 9 ஏப்ரல் 2026 (18:53 IST)

புதுச்சேரி, கேரளா, அசாமில் சட்டமன்ற தேர்தல் நிறைவு!.. பதிவான வாக்குகள் எவ்வளவு?..,

தமிழ்நாடு, கேரளா, அசாம், புதுச்சேரி மற்றும் மேற்கு வங்காளம் ஆகிய ஐந்து மாநிலங்களுக்கும் சட்டசபை தேர்தல் தேதிகலை  ஏற்கனவே தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது. தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதியும், கேரளா, அசாம், புதுச்சேரி ஆகிய 3 மாநிலங்களில் ஏப்ரல் 9ம் தேதியான இன்றும்.., ஏப்ரல் 23 மற்றும் 29 ஆகிய தேதிகளில் மேற்கு வங்காளத்திலும் தேர்தல் நடைபெறும் என ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டது..

அதோடு அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் மே 4ம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் என இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருந்தது.. அதோடு ஏப்ரல் 9 முதல் 29 ஆம் தேதி வரை கருத்துக்கணிப்புகளுக்கும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், ஏப்ரல் 9ம் தேதியான இன்று புதுச்சேரி, கேரளா, அசாம் ஆகிய மூன்று மாநிலங்களிலும் சட்டசபை தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று காலை 7 மணிக்கு துவங்கியது. தற்போது அந்த மூன்று மாதங்களிலும் வாக்குப்பதிவு முடிந்து விட்டது..

புதுச்சேரியில் மாலை 5 மணி வரை 86 சதவீதமும், கேரளாவில் 75.01 சதவீதமும், அசாமில் 84.42 சதவீதமும் வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தது.  

10 பெட்டாபைட் அளவிலான ராணுவ ரகசியங்களை திருடிய ஹேக்கர்கள்.. அனைத்தும் கிரிப்டோகரன்சிக்கு விற்பனை..!

10 பெட்டாபைட் அளவிலான ராணுவ ரகசியங்களை திருடிய ஹேக்கர்கள்.. அனைத்தும் கிரிப்டோகரன்சிக்கு விற்பனை..!சீனாவின் தேசிய சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங் மையத்தின் சர்வரை ஊடுருவிய ஹேக்கர்கள், சுமார் 10 பெட்டாபைட் அளவிலான மிக ரகசியமான பாதுகாப்பு மற்றும் ராணுவ தரவுகளை திருடியுள்ளனர்.

10 ஆண்டுகள் நீடித்த விவாகரத்து வழக்கு.. மகாபாரத போர் என நீதிபதிகள் விமர்சனம்.. ரூ.5 கோடி ஜீவனாம்சம் வழங்க உத்தரவு..!

10 ஆண்டுகள் நீடித்த விவாகரத்து வழக்கு.. மகாபாரத போர் என நீதிபதிகள் விமர்சனம்.. ரூ.5 கோடி ஜீவனாம்சம் வழங்க உத்தரவு..!உச்ச நீதிமன்றம் 10 ஆண்டு காலமாக நீடித்த ஒரு தம்பதியின் திருமண உறவை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டது. இந்த வழக்கை "மகாபாரதப் போர் போன்ற குடும்ப போராட்டம்" என்று வர்ணித்த நீதிபதிகள் விக்ரம் நாத் மற்றும் சந்தீப் மேத்தா அடங்கிய அமர்வு, தம்பதியினர் ஒருவருக்கொருவர், உறவினர்கள் மற்றும் வழக்கறிஞர்கள் மீது சுமார் 80-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகளை தொடர்ந்துள்ளதை கண்டு வியப்படைந்தது.

புதுச்சேரியில் 86.92% வாக்குப்பதிவு.. இளைஞர்கள் எல்லோரும் விசிலுக்கு குத்திட்டாங்களோ?

புதுச்சேரியில் 86.92% வாக்குப்பதிவு.. இளைஞர்கள் எல்லோரும் விசிலுக்கு குத்திட்டாங்களோ?அசாம், கேரளா மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்களுக்கான 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு இன்று காலை 7 மணிக்கு தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதனுடன் நாகாலாந்து, கர்நாடகா மற்றும் திரிபுரா ஆகிய மாநிலங்களில் இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவும் நடைபெறுகிறது. மாலை 6 மணி வரை பொதுமக்கள் தங்கள் வாக்குகளை பதிவு செய்யலாம் எனத் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

வெயில்ல நீக்காதீங்கப்பா!.. சீமானுக்காக அழுத இளம்பெண்!. வைரல் வீடியோ..

வெயில்ல நீக்காதீங்கப்பா!.. சீமானுக்காக அழுத இளம்பெண்!. வைரல் வீடியோ..சினிமா துறையிலிருந்து அரசியலுக்கு வந்தவர் சீமான். சில திரைப்படங்களை இயக்கியிருக்கிறார்..

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com