வியாழன், 7 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Prasanth K
Last Modified: வியாழன், 7 ஆகஸ்ட் 2025 (15:43 IST)

5 மாதத்தில் ஒரு கோடி வாக்காளர்கள்.. தேர்தல் ஆணையம் மோசடி? - ராகுல்காந்தி ஆதரங்களுடன் பேட்டி!

Rahul

இந்திய தேர்தல் ஆணையம் பாஜகவுக்கு ஆதரவாக தேர்தல் செயல்பாடுகளில் முறைகேடு செய்துள்ளதாக ராகுல்காந்தி பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை வைத்துள்ளார்.

 

ஏற்கனவே இந்த குற்றச்சாட்டை முன்வைத்து வந்த அவர் அதை ஆதாரங்களோடு இன்று வெளியிடுவதாக கூறியிருந்தார். இந்நிலையில் தற்போது செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய அவர், மகாராஷ்டிரா, மத்திய பிரதேசம், கர்நாடகா, அரியானா சட்டமன்ற தேர்தலில் முறைகேடுகள் நடந்ததாக கூறியுள்ளார்.

 

அதில் அவர் “மகாராஷ்டிரா தேர்தலில் வாக்குப்பதிவில் மோசடி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. மகாராஷ்டிரா மக்களவை தேர்தலுக்கும், சட்டமன்ற தேர்தலுக்கும் இடையேயான 5 மாதங்களுக்குள் 1 கோடி புதிய வாக்காளர்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.

 

எங்கள் வாதத்தின் மையக்கரு மகாராஷ்டிராதான். பிரச்சினைக்கு காரணம் வாக்காளர் பட்டியல். ஆனால் அந்த வாக்காளர் பட்டியலை எங்களுக்கு தர தேர்தல் ஆணையம் மறுக்கிறது. மேலும் வாக்குப்பதிவு நடந்த சிசிடிவி காட்சிகளையும் அழிக்க போவதாக கூறுகிறார்கள்.

 

மாலை 5.30 மணிக்கு மேல்தான் அதிக வாக்குப்பதிவு நடந்ததாக கூறப்பட்டது. ஆனால் வாக்குச்சாவடிகளில் 5.30க்கு மேல் அதிக வாக்குப்பதிவு நடக்கவில்லை. இந்த விஷயங்கள் தேர்தல் ஆணையம் பாஜகவோடு இணைந்து செயல்படுவதை உறுதிப்படுத்துகிறது” என தெரிவித்துள்ளார்.

 

Edit by Prasanth.K

தமிழகத்தின் மாநில கல்வி கொள்கை.. நாளை அறிவிக்கிறார் முதல்வர் ஸ்டாலின்..!

தமிழகத்தின் மாநில கல்வி கொள்கை.. நாளை அறிவிக்கிறார் முதல்வர் ஸ்டாலின்..!தமிழகத்திற்கான புதிய மாநிலக் கல்விக் கொள்கையை, முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் நாளை வெளியிடவுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இன்று நள்ளிரவு முதல் கோடி கோடி டாலர்கள் வரிப்பணம் கொட்டப்போகிறது: கனவு காணும் டிரம்ப்..!

இன்று நள்ளிரவு முதல் கோடி கோடி டாலர்கள் வரிப்பணம் கொட்டப்போகிறது: கனவு காணும் டிரம்ப்..!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், இந்தியாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு கூடுதல் வரி விதித்த நிலையில், "இனி அமெரிக்காவிற்கு கோடிக்கணக்கில் வரிப்பணம் கொட்டப் போகிறது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

வீட்டு பிரச்சினையை சாதி பிரச்சினையாக சித்தரிப்பு? - கோபி, சுதாகர் மீது கமிஷனரிடம் புகார்!

வீட்டு பிரச்சினையை சாதி பிரச்சினையாக சித்தரிப்பு? - கோபி, சுதாகர் மீது கமிஷனரிடம் புகார்!பிரபல யூட்யூபர்களான கோபி, சுதாகர் மீது கோவை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஆந்திரா மதுபான ஊழல் மோசடி விவகாரத்தில் நடிகை தமன்னா பெயர்.. திரையுலகினர் அதிர்ச்சி..!

ஆந்திரா மதுபான ஊழல் மோசடி விவகாரத்தில் நடிகை தமன்னா பெயர்.. திரையுலகினர் அதிர்ச்சி..!ஆந்திராவில் 2019 முதல் 2024 வரையிலான ஒய்.எஸ்.ஆர். காங்கிரஸ் ஆட்சிக்காலத்தில், மதுபான விற்பனையில் சுமார் ரூ.3,500 கோடி ஊழல் நடந்ததாக கூறப்படும் விவகாரத்தில், நடிகை தமன்னாவின் பெயரும் அடிபட்டுள்ளது. இதனால் திரையுலகில் பெரும் அதிர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது.

சென்னை மக்களே..! பறக்கும் ரயில் பாதையில் இனி மெட்ரோ ரயில் சேவை! - எப்போது தெரியுமா?

சென்னை மக்களே..! பறக்கும் ரயில் பாதையில் இனி மெட்ரோ ரயில் சேவை! - எப்போது தெரியுமா?சென்னையில் பறக்கும் மின்சார ரயில் சேவைகள், மெட்ரோ ரயில் சேவைகள் தனியாக உள்ள நிலையில் மின்சார ரயில் வழித்தடத்தில் மெட்ரோ ரயில் சேவைகளை மேற்கொள்ள உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com