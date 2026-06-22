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நீட் கோச்சிங் சென்டரில் பயங்கர தீ விபத்து: தேர்வு முடிந்த அடுத்த நாளே தீப்பிடிக்க என்ன காரணம்?
உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் லக்னோவின் வடகிழக்கு பகுதியில் உள்ள அலிகஞ்ச் வணிக வளாகப் பகுதியில் அமைந்துள்ள ஒரு கட்டடத்தில் திடீரென பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இந்த கட்டடத்தின் முதல் தளத்தில் ஒரு பயிற்சி மையம் செயல்பட்டு வந்தது. மேலும், அதே கட்டடத்தில் ஒரு செல்லப்பிராணிகள் விற்பனை நிலையம் மற்றும் சில கடைகளும் அமைந்துள்ளன.
தீ மளமளவென பரவியதால், பயிற்சி மையத்திற்குள் இருந்த பல மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் உள்ளேயே சிக்கிக்கொண்டனர். கட்டடத்திலிருந்து வெளியேற வழி தெரியாமல் தவித்தவர்கள், அங்கிருந்த ஜன்னல் கண்ணாடிகளை உடைத்துக் கொண்டு வெளியேற முயன்றனர்.
பரபரப்பான இந்தச் சூழலில், தீயில் இருந்து தப்பிக்க சில மாணவர்கள் முதல் தளத்தில் இருந்து கீழே குதித்ததாக நேரில் பார்த்தவர்கள் தெரிவித்தனர். இது தொடர்பான வீடியோ காட்சிகளில், நபர் ஒருவர் உடைந்த ஜன்னல் வழியாக வெளியேறி, சுவற்றின் விளிம்பைப் பிடித்துத் தொங்குவது பதிவாகியுள்ளது. துரதிர்ஷ்டவசமாகப் பிடி நழுவிய அவர், கீழே இருந்த இரும்பு வேலியின் மீது விழுந்து தரையில் மோதினார்.
அங்கிருந்த பொதுமக்கள் உடனடியாக ஓடிவந்து, காயமடைந்த அவரை மீட்டு பாதுகாப்பான இடத்திற்குச் சுமந்து சென்றனர். படுகாயமடைந்த அந்த நபருக்குத் தற்போது தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த விபத்து அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
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