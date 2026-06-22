  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Temple Funds for Devotees and Public Welfare: HR&CE Minister Clarifies in State Assembly
Written By
Last Updated : Monday, 22 June 2026 (16:23 IST)

தினமும் 500 பக்தர்கள் மட்டுமே வரும் கோவிலுக்கு எதற்கு மல்டிலெவல் கார் பார்க்கிங்? உதயநிதி கேள்விக்கு பதிலடி கொடுத்த அமைச்சர்...

தமிழ்நாடு சட்டமன்றம்
Publish: Mon, 22 Jun 2026 (16:22 IST) Updated: Mon, 22 Jun 2026 (16:23 IST)
google-news
தமிழக சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில், இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் சொத்துக்கள் மற்றும் நிதி மேலாண்மை குறித்த முக்கியமான விவாதம் நடைபெற்றது. ஆளுநர் உரையில் "அறநிலையத்துறை சொத்துக்களின் வருவாய் அதன் புனிதமான நோக்கத்திற்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும்" எனக் குறிப்பிட்டிருப்பது குறித்து  எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி  கேள்வி எழுப்பினார். கல்வி நிறுவனங்களை நடத்துவதில் இந்த கட்டுப்பாடு தடையாக இருக்குமா என்ற சந்தேகத்திற்கும் அவர் விளக்கம் கோரினார்.
 
இதற்குப் பதிலளித்த அமைச்சர் ரமேஷ், "கோவில் வருமானம் கோவில்களுக்காகவும் பக்தர்களின் நல்வாழ்விற்காகவும் மட்டுமே" என்ற ஆளுநர் உரையின் உண்மையான சாராம்சத்தை விளக்கினார். முந்தைய ஆட்சியில் கொண்டுவரப்பட்ட தேவையற்ற வணிக வளாகங்கள் மற்றும் திருமண மண்டபத் திட்டங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டதற்கான காரணங்களையும் அடுக்கினார். பக்தர்களுக்கான அடிப்படை தங்குமிடம் மற்றும் கழிவறை வசதிகளைப் புறக்கணித்து, முழுக்க முழுக்க வணிக நோக்கில் தொடங்கப்பட்டதாலும், நீதிமன்ற வழக்குகள் இருந்ததாலும் இத்திட்டங்கள் நிறுத்தப்பட்டதாகக் குறிப்பிட்டார்.
 
இதற்கு உதாரணமாக குன்னூர் விநாயகர் கோவிலைச் சுட்டிக்காட்டிய அமைச்சர், மாதத்திற்கு வெறும் 500 பக்தர்கள் மட்டுமே வரும் அக்கோவிலிலும், அதைச் சுற்றியுள்ள 50 கோவில்களிலும் கழிப்பறை வசதிகளே இல்லாத நிலையில், முந்தைய ஆட்சியில் 10 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் 'மல்டி லெவல் கார் பார்க்கிங்' திட்டமிடப்பட்டதை விமர்சித்தார்.
 
அரசின் கொள்கையைத் தெளிவுபடுத்திய அமைச்சர், மக்கள் பயன்படக்கூடிய கல்வி நிலையங்களையோ அல்லது மருத்துவ வசதிகளையோ அரசு ஒருபோதும் தடுக்காது என்றார். முந்தைய ஆட்சியில் கிடப்பில் போடப்பட்ட பழனி சித்த மருத்துவமனைத் திட்டம் தற்போது கையில் எடுக்கப்பட்டு, ஆய்வுப் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும், யாருக்கும் 'பி-டீம்' ஆகச் செயல்பட வேண்டிய அவசியம் அரசுக்கு இல்லை என்றும் உறுதியளித்தார்.
 
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

நீட் கோச்சிங் சென்டரில் பயங்கர தீ விபத்து: தேர்வு முடிந்த அடுத்த நாளே தீப்பிடிக்க என்ன காரணம்?

நீட் கோச்சிங் சென்டரில் பயங்கர தீ விபத்து: தேர்வு முடிந்த அடுத்த நாளே தீப்பிடிக்க என்ன காரணம்?உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் லக்னோவின் வடகிழக்கு பகுதியில் உள்ள அலிகஞ்ச் வணிக வளாகப் பகுதியில் அமைந்துள்ள ஒரு கட்டடத்தில் திடீரென பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இந்த கட்டடத்தின் முதல் தளத்தில் ஒரு பயிற்சி மையம் செயல்பட்டு வந்தது. மேலும், அதே கட்டடத்தில் ஒரு செல்லப்பிராணிகள் விற்பனை நிலையம் மற்றும் சில கடைகளும் அமைந்துள்ளன.

தினமும் 500 பக்தர்கள் மட்டுமே வரும் கோவிலுக்கு எதற்கு மல்டிலெவல் கார் பார்க்கிங்? உதயநிதி கேள்விக்கு பதிலடி கொடுத்த அமைச்சர்...

தினமும் 500 பக்தர்கள் மட்டுமே வரும் கோவிலுக்கு எதற்கு மல்டிலெவல் கார் பார்க்கிங்? உதயநிதி கேள்விக்கு பதிலடி கொடுத்த அமைச்சர்...தமிழக சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில், இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் சொத்துக்கள் மற்றும் நிதி மேலாண்மை குறித்த முக்கியமான விவாதம் நடைபெற்றது. ஆளுநர் உரையில் "அறநிலையத்துறை சொத்துக்களின் வருவாய் அதன் புனிதமான நோக்கத்திற்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும்" எனக் குறிப்பிட்டிருப்பது குறித்து எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி கேள்வி எழுப்பினார். கல்வி நிறுவனங்களை நடத்துவதில் இந்த கட்டுப்பாடு தடையாக இருக்குமா என்ற சந்தேகத்திற்கும் அவர் விளக்கம் கோரினார்.

டாஸ்மாக் ஓவர்!. நெக்ஸ்ட் டார்கெட் மன மகிழ் மன்றம்!.. அமைச்சர் விக்னேஷ் அதிரடி...

டாஸ்மாக் ஓவர்!. நெக்ஸ்ட் டார்கெட் மன மகிழ் மன்றம்!.. அமைச்சர் விக்னேஷ் அதிரடி...விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றி கழகம் ஆட்சியில் அமர்ந்தவுடன் பல அதிரடியான அறிவிப்புகள் வெளியானது.

கேக் கட்டிங் வேண்டாம்.. ஸ்ட்ரிக்டா சொன்ன முதல்வர் விஜய்!. இதுதான் காரணம்!..

கேக் கட்டிங் வேண்டாம்.. ஸ்ட்ரிக்டா சொன்ன முதல்வர் விஜய்!. இதுதான் காரணம்!..நடிகராக இருந்து அரசியலுக்கு வந்து தற்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராகவும் ஜோசப் விஜய் மாறியிருக்கிறார்.

வசூல்ராஜா எம்பிபிஎஸ் போல் மோசடி.. நீட் தேர்வை மாணவர்களுக்கு பதில் எழுதிய டாக்டர்கள்...!

வசூல்ராஜா எம்பிபிஎஸ் போல் மோசடி.. நீட் தேர்வை மாணவர்களுக்கு பதில் எழுதிய டாக்டர்கள்...!வினாத்தாள் கசிவு புகாரால் கடந்த மே 3, 2026 நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, நேற்று நாடு முழுவதும் NEET-UG மறுதேர்வு பலத்த பாதுகாப்புடன் நடைபெற்றது. இந்நிலையில், பீகார் மாநிலம் லக்கிசராய் மாவட்டத்தில் போலி தேர்வர்களை வைத்து தேர்வு எழுத முயன்ற மாபெரும் ஆள்மாறாட்டக் கும்பலை போலீசார் வேட்டையாடியுள்ளனர். உண்மையான மாணவர்களுக்கு பதிலாக தேர்வு எழுத முயன்ற மருத்துவ கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் பயோமெட்ரிக் நிறுவன ஊழியர்கள் உட்பட மொத்தம் 24 பேரை போலீசார் இன்று கைது செய்துள்ளனர்.