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தினமும் 500 பக்தர்கள் மட்டுமே வரும் கோவிலுக்கு எதற்கு மல்டிலெவல் கார் பார்க்கிங்? உதயநிதி கேள்விக்கு பதிலடி கொடுத்த அமைச்சர்...
தமிழக சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில், இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் சொத்துக்கள் மற்றும் நிதி மேலாண்மை குறித்த முக்கியமான விவாதம் நடைபெற்றது. ஆளுநர் உரையில் "அறநிலையத்துறை சொத்துக்களின் வருவாய் அதன் புனிதமான நோக்கத்திற்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும்" எனக் குறிப்பிட்டிருப்பது குறித்து எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி கேள்வி எழுப்பினார். கல்வி நிறுவனங்களை நடத்துவதில் இந்த கட்டுப்பாடு தடையாக இருக்குமா என்ற சந்தேகத்திற்கும் அவர் விளக்கம் கோரினார்.
இதற்குப் பதிலளித்த அமைச்சர் ரமேஷ், "கோவில் வருமானம் கோவில்களுக்காகவும் பக்தர்களின் நல்வாழ்விற்காகவும் மட்டுமே" என்ற ஆளுநர் உரையின் உண்மையான சாராம்சத்தை விளக்கினார். முந்தைய ஆட்சியில் கொண்டுவரப்பட்ட தேவையற்ற வணிக வளாகங்கள் மற்றும் திருமண மண்டபத் திட்டங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டதற்கான காரணங்களையும் அடுக்கினார். பக்தர்களுக்கான அடிப்படை தங்குமிடம் மற்றும் கழிவறை வசதிகளைப் புறக்கணித்து, முழுக்க முழுக்க வணிக நோக்கில் தொடங்கப்பட்டதாலும், நீதிமன்ற வழக்குகள் இருந்ததாலும் இத்திட்டங்கள் நிறுத்தப்பட்டதாகக் குறிப்பிட்டார்.
இதற்கு உதாரணமாக குன்னூர் விநாயகர் கோவிலைச் சுட்டிக்காட்டிய அமைச்சர், மாதத்திற்கு வெறும் 500 பக்தர்கள் மட்டுமே வரும் அக்கோவிலிலும், அதைச் சுற்றியுள்ள 50 கோவில்களிலும் கழிப்பறை வசதிகளே இல்லாத நிலையில், முந்தைய ஆட்சியில் 10 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் 'மல்டி லெவல் கார் பார்க்கிங்' திட்டமிடப்பட்டதை விமர்சித்தார்.
அரசின் கொள்கையைத் தெளிவுபடுத்திய அமைச்சர், மக்கள் பயன்படக்கூடிய கல்வி நிலையங்களையோ அல்லது மருத்துவ வசதிகளையோ அரசு ஒருபோதும் தடுக்காது என்றார். முந்தைய ஆட்சியில் கிடப்பில் போடப்பட்ட பழனி சித்த மருத்துவமனைத் திட்டம் தற்போது கையில் எடுக்கப்பட்டு, ஆய்வுப் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும், யாருக்கும் 'பி-டீம்' ஆகச் செயல்பட வேண்டிய அவசியம் அரசுக்கு இல்லை என்றும் உறுதியளித்தார்.
Edited by Siva
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தினமும் 500 பக்தர்கள் மட்டுமே வரும் கோவிலுக்கு எதற்கு மல்டிலெவல் கார் பார்க்கிங்? உதயநிதி கேள்விக்கு பதிலடி கொடுத்த அமைச்சர்...
தமிழக சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில், இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் சொத்துக்கள் மற்றும் நிதி மேலாண்மை குறித்த முக்கியமான விவாதம் நடைபெற்றது. ஆளுநர் உரையில் "அறநிலையத்துறை சொத்துக்களின் வருவாய் அதன் புனிதமான நோக்கத்திற்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும்" எனக் குறிப்பிட்டிருப்பது குறித்து எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி கேள்வி எழுப்பினார். கல்வி நிறுவனங்களை நடத்துவதில் இந்த கட்டுப்பாடு தடையாக இருக்குமா என்ற சந்தேகத்திற்கும் அவர் விளக்கம் கோரினார்.
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