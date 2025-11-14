வெள்ளி, 14 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 14 நவம்பர் 2025 (08:06 IST)

டெல்லி குண்டுவெடிப்பு குற்றவாளி உமர் முகமது வீடு இடித்து தரைமட்டம்.. பாதுகாப்பு படை அதிரடி..!

டெல்லி குண்டுவெடிப்பு குற்றவாளி உமர் முகமது வீடு இடித்து தரைமட்டம்.. பாதுகாப்பு படை அதிரடி..!
டெல்லியின் செங்கோட்டை அருகே நிகழ்ந்த கார் குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தின் முக்கியக் குற்றவாளியாக கருதப்படும் உமர் முகமது என்கிற உமர்-உன்-நபி என்பவரது வீடு, இன்று அதிகாலையில் தெற்கு காஷ்மீரின் புலவாமாவில் பாதுகாப்பு படைகளின் முன்னிலையில் இடித்து தரைமட்டமாக்கப்பட்டது.
 
ஃபரிதாபாத்தில் உள்ள அல்-ஃபலா பல்கலைக்கழகத்தில் மருத்துவராக பணியாற்றிய உமர் முகமதுதான், 13 பேர் கொல்லப்பட்ட கார் குண்டுவெடிப்பு நிகழ்வின்போது வாகனத்தை ஓட்டி சென்றதாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
 
இந்திய மண்ணில் பயங்கரவாத நடவடிக்கைகளுக்கு ஆதரவளிப்பவர்களுக்கு கடுமையான எச்சரிக்கை விடுக்கும் வகையில், இந்த அதிரடி புல்டோசர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இதற்கு முன்னர், பஹல்காம் தாக்குதல் திட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களுக்கும் இதேபோன்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
 
விசாரணையில், உமரின் கூட்டாளிகளிடம் இருந்து சுமார் 2,900 கிலோ வெடிகுண்டு தயாரிப்பு பொருட்கள் மற்றும் அதிநவீன ஆயுதங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த நடவடிக்கை பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான இந்தியாவின் உறுதியான நிலைப்பாட்டைக் காட்டுகிறது.
 
 
Edited by Siva

இன்று இரவு 18 மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும்: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்..!

இன்று இரவு 18 மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும்: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்..!தென்மேற்கு மற்றும் அதை ஒட்டிய தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக, தமிழ்நாட்டில் மழைக்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி: தமிழகத்தில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு!

வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி: தமிழகத்தில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு!வடகிழக்கு பருவமழை அக்டோபர் மாதத்தில் தமிழகத்தில் 23 செ.மீ. மழை பொழிவுடன் சிறப்பாகத் தொடங்கியது. இருப்பினும், நவம்பர் மாதத்தின் முதல் 10 நாட்களில், சராசரி 18 செ.மீ. என்ற அளவில் இருந்து வெறும் 1.5 செ.மீ. மழை மட்டுமே பதிவாகியுள்ளது.

முயல்வேட்டையில் ஈடுபட்ட 2 சிறுவர்கள் பரிதாப பலி.. திருவண்ணாமலையில் சோகம்..!

முயல்வேட்டையில் ஈடுபட்ட 2 சிறுவர்கள் பரிதாப பலி.. திருவண்ணாமலையில் சோகம்..!திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் அருகே உள்ள ஒரு பண்ணையில் அமைக்கப்பட்டிருந்த சட்டவிரோத மின்வேலியில் சிக்கி, சிறுவன் உட்பட இருவர் மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. உயிரிழந்த இருவரும் முயல் வேட்டையாட சென்றபோது இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.

சபரிமலைக்கு மாலை போட்ட மாணவர் கருப்பு உடை அணிய தடை.. பள்ளி நிர்வாகத்திற்கு எதிர்ப்பு..!

சபரிமலைக்கு மாலை போட்ட மாணவர் கருப்பு உடை அணிய தடை.. பள்ளி நிர்வாகத்திற்கு எதிர்ப்பு..!கேரள மாநிலம் திருச்சூரில் உள்ள ஸ்ரீ கோகுலம் பப்ளிக் ஸ்கூல் நிர்வாகம், சபரிமலைக்கு மாலை அணிந்து விரதம் இருக்கும் 3-ஆம் வகுப்பு மாணவர் ஒருவரை கருப்பு உடை அணிந்து வர அனுமதிக்க மறுத்ததால் சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ளது.

வாக்கு எண்ணிக்கையில் முறைகேடு நடந்தால் நேபாளம் போல் புரட்சி வெடிக்கும்: ஆர்ஜேடி எச்சரிக்கை

வாக்கு எண்ணிக்கையில் முறைகேடு நடந்தால் நேபாளம் போல் புரட்சி வெடிக்கும்: ஆர்ஜேடி எச்சரிக்கைபீகார் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாவதற்கு முன், ஆர்ஜேடி தலைவர் சுனில் சிங், வாக்கு எண்ணிக்கை அதிகாரிகளுக்கு கடும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com