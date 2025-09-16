செவ்வாய், 16 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 16 செப்டம்பர் 2025 (09:25 IST)

இந்தியா-அமெரிக்கா இடையே இன்று வர்த்தக பேச்சுவார்த்தை! 50% வரி ரத்து செய்யப்படுமா?

இந்தியா-அமெரிக்கா இடையே இன்று வர்த்தக பேச்சுவார்த்தை! 50% வரி ரத்து செய்யப்படுமா?
இந்தியாவிற்கும் அமெரிக்காவிற்கும் இடையிலான வர்த்தக பேச்சுவார்த்தை மீண்டும் இன்று தொடங்குகிறது. சில காரணங்களால் தடைபட்டிருந்த இந்த இருதரப்பு வர்த்தக ஒப்பந்தம் குறித்த பேச்சுவார்த்தை இன்று நடைபெறுகிறது. இந்தியப் பொருட்களுக்கு அமெரிக்கா 50% வரி விதித்த பிறகு நடைபெறும் முதல் பேச்சுவார்த்தை இது என்பதால் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
ஏற்கனவே ஐந்து சுற்று பேச்சுவார்த்தைகள் முடிந்துவிட்டன. ஆறாவது சுற்று பேச்சுவார்த்தை ஆகஸ்ட் 25 ஆம் தேதி நடைபெறவிருந்தது. ஆனால், இந்திய பொருட்களுக்கு அமெரிக்கா 50% வரி விதித்ததால் அந்த பேச்சுவார்த்தை ரத்து செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், மீண்டும் பேச்சுவார்த்தைகள் தொடங்கியுள்ளதால், அமெரிக்கா விதித்த 50% வரி ரத்து செய்யப்படுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
 
இந்த பேச்சுவார்த்தை இரு நாடுகளின் பொருளாதாரத்திற்கும் முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. இந்திய பொருட்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட அதிக வரி, ஏற்றுமதியை பாதித்த நிலையில், இந்த பேச்சுவார்த்தை வரி நீக்கம் குறித்து சாதகமான முடிவை எடுக்குமா என்பதை பொறுத்தே இந்தியா-அமெரிக்கா உறவின் அடுத்தகட்ட வளர்ச்சி அமையும். வர்த்தக ஒப்பந்தம் விரைவில் கையெழுத்தாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

திடீரென டெல்லி கிளம்பிய எடப்பாடி பழனிசாமி.. உடன் செல்வோர் யார் யார்?

திடீரென டெல்லி கிளம்பிய எடப்பாடி பழனிசாமி.. உடன் செல்வோர் யார் யார்?அ.தி.மு.க. பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று இரண்டு நாள் பயணமாக டெல்லி கிளம்புகிறார். அவரது இந்தப் பயணம், அ.தி.மு.க.வின் உட்கட்சி விவகாரங்கள் மற்றும் பா.ஜ.க.வுடனான கூட்டணி குறித்து பேசுவதற்காக இருப்பதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

தமிழகத்தின் 16 மாவட்டங்களில் மிக கனமழைக்கு வாய்ப்பு.. இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை..!

தமிழகத்தின் 16 மாவட்டங்களில் மிக கனமழைக்கு வாய்ப்பு.. இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை..!தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்து வரும் மழை பெய்து வரும் நிலையில் இன்று 16 மாவட்டங்களில் கனமழையாக பெய்யும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

அதிமுகவில் இருந்து நீக்கியவர்களை மீண்டும் சேர்க்க முடியாது: கெடு முடிந்த நாளில் ஈபிஎஸ் திட்டவட்டம்..!

அதிமுகவில் இருந்து நீக்கியவர்களை மீண்டும் சேர்க்க முடியாது: கெடு முடிந்த நாளில் ஈபிஎஸ் திட்டவட்டம்..!அ.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி சென்னையில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசியபோது, கட்சி அலுவலகத்தை தாக்கியவர்கள் மற்றும் அ.தி.மு.க. ஆட்சியை கவிழ்க்க நினைத்தவர்களை மீண்டும் கட்சியில் சேர்க்க முடியாது என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார். செங்கோட்டையன் விதித்த கெடு முடிந்த நாளில் அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் விடிய விடிய கனமழை! அதிகபட்சமாக மயிலாப்பூரில் 8 செ.மீ மழை பதிவு!

சென்னையில் விடிய விடிய கனமழை! அதிகபட்சமாக மயிலாப்பூரில் 8 செ.மீ மழை பதிவு!சென்னையில் கடந்த சில நாட்களாக நிலவி வந்த வெப்பமான வானிலை, திடீரென நேற்றிரவு விடிய விடிய பெய்த கனமழையால் குளிர்ந்துள்ளது. சென்னையில் நேற்று இரவு பரவலாக மழை பெய்தது. சில பகுதிகளில் லேசான மழை மட்டுமே பெய்தாலும், மயிலாப்பூர், அண்ணா சாலை, கிண்டி, நுங்கம்பாக்கம், மற்றும் வடபழனி போன்ற இடங்களில் கனமழை கொட்டி தீர்த்தது. குறிப்பாக, மயிலாப்பூர் பகுதியில் ஒரே இரவில் 8 செ.மீ அளவுக்கு மழை பெய்துள்ளது.

வருமான வரி கணக்கு தாக்கலுக்கு கூடுதல் அவகாசம்! எத்தனை நாள்?

வருமான வரி கணக்கு தாக்கலுக்கு கூடுதல் அவகாசம்! எத்தனை நாள்?இந்தியாவில் வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடு முடிவடைந்த நிலையில், மத்திய அரசு வரி செலுத்துவோருக்கு ஒரு நாள் கூடுதல் அவகாசம் வழங்கியுள்ளது. வருமான வரி கணக்குத் தாக்கல் செய்வதற்கான இணையதளம் கடைசி நாளில் முடங்கியதால், இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com