திங்கள், 15 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Prasanth K
Last Modified: திங்கள், 15 செப்டம்பர் 2025 (10:29 IST)

இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி பஹல்காம் தியாகத்தின் அவமானம்! - இறந்தவரின் மனைவி வேதனை!

Bahalgham attack priyadarshini

நேற்று ஆசியக்கோப்பை போட்டியில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் இடையே நடந்த போட்டி பஹல்காம் தாக்குதலில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு நடந்த அவமானம் என உயிரிழந்தவரின் மனைவி பேசியுள்ளார்.

 

கடந்த ஏப்ரல் மாதம் பஹல்காமில் பயங்கரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் சுற்றுலா பயணிகள் பலர் பலியாகினர். இதை தொடர்ந்து இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையே போர் மூண்டது. இந்நிலையில் தற்போது துபாயில் நடந்து வரும் ஆசியக்கோப்பை போட்டிகளில் நேற்று இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதிக் கொண்டன.

 

இதில் இந்திய அணி வெற்றிப்பெற்ற நிலையில், இந்த வெற்றியை பஹல்காமில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு சமர்ப்பிப்பதாக கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் கூறியிருந்தார். இந்நிலையில் இந்த போட்டி குறித்து கருத்து தெரிவித்து பஹல்காமில் கணவனை இழந்த பிரியதர்ஷினி “பாகிஸ்தான் அணியுடன் நடந்த இந்த கிரிக்கெட் போட்டி, அந்த நாட்டிற்கு நிதியுதவி செய்வது போன்றது. இது எங்கள் குடும்பங்களுக்கு மட்டுமல்ல, நாட்டிற்காக உயிர்த் தியாகம் செய்த அனைத்து வீரர்களின் குடும்பத்திற்கும் ஒரு அவமானம்” எனக் கூறியுள்ளார்.

 

Edit by Prasanth.K

தமிழகத்தில் இன்றும் நாளையும் கனமழை பெய்யும்: வானிலை எச்சரிக்கை..!

தமிழகத்தில் இன்றும் நாளையும் கனமழை பெய்யும்: வானிலை எச்சரிக்கை..!தமிழகத்தில் இன்றும், நாளையும் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

என்னால் மாதம் ரூ.200 கோடி சம்பாதிக்க முடியும்: குற்றச்சாட்டுக்கு பதிலடி கொடுத்த நிதின் கட்காரி..!

என்னால் மாதம் ரூ.200 கோடி சம்பாதிக்க முடியும்: குற்றச்சாட்டுக்கு பதிலடி கொடுத்த நிதின் கட்காரி..!பெட்ரோலில் எத்தனால் கலப்பது தொடர்பான அரசின் திட்டத்தால் தனிப்பட்ட முறையில் ஆதாயம் அடைவதாக தனக்கு எதிராக எழுந்த குற்றச்சாட்டுகளை மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளார். "நேர்மையாக எப்படி சம்பாதிப்பது என்பது எனக்கு தெரியும். எனது மூளைக்கு மாதத்திற்கு ரூ.200 கோடி சம்பாதிக்கும் திறன் உள்ளது" என்று அவர் அதிரடியாக தெரிவித்துள்ளார்.

ஒரே முகவரியில் 79 வாக்காளர்கள்; பீகார் போலவே தமிழகத்திலும் குளறுபடியா?

ஒரே முகவரியில் 79 வாக்காளர்கள்; பீகார் போலவே தமிழகத்திலும் குளறுபடியா?குன்னூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் ஒரே வீட்டின் முகவரியில் 79 வாக்காளர்கள் பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விஜய் வெளியே வரவே மாட்டான். மக்களை சந்திக்கவே மாட்டான்' என்று ஆள் வைத்து சொன்னார்கள்: விஜய் அறிக்கை

விஜய் வெளியே வரவே மாட்டான். மக்களை சந்திக்கவே மாட்டான்' என்று ஆள் வைத்து சொன்னார்கள்: விஜய் அறிக்கைதவெக தலைவர் விஜய் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தனது பயணத்துக்கு வந்த கூட்டத்தைப் பார்த்து பலரும் புலம்பி வருவதாக கூறியுள்ளார். இந்த அறிக்கை முதல்வரின் அறிக்கைக்கு பதிலடியாக பார்க்கப்படுகிறது. அந்த அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

நிச்சயமாக உங்களைச் சந்திக்க, மீண்டும் வருவேன்.. பெரம்பலூர் மக்களுக்கு விஜய் கொடுத்த உறுதிமொழி..!

நிச்சயமாக உங்களைச் சந்திக்க, மீண்டும் வருவேன்.. பெரம்பலூர் மக்களுக்கு விஜய் கொடுத்த உறுதிமொழி..!நேற்று நேரம் காரணமாக பெரம்பலூருக்கு விஜய் செல்ல முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்ட நிலையில் நிச்சயமாக உங்களைச் சந்திக்க, மீண்டும் வருவேன் என பெரம்பலூர் மக்களுக்கு விஜய் உறுதிமொழி கொடுத்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் கூறியதாவது:

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com