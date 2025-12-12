வெள்ளி, 12 டிசம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 12 டிசம்பர் 2025 (11:49 IST)

1 லட்ச ரூபாய் கொடுத்தால் முஸ்லீம்கள் எனக்கு வாக்களிக்க மாட்டார்கள்: அசாம் முதல்வர்

அசாம் முதல்வர் ஹிமந்த பிஸ்வா சர்மா, 'Agenda Aaj Tak 2025' நிகழ்ச்சியில் பேசும்போது, அரசு திட்டங்களோ அல்லது நிதி சலுகைகளோ வாக்குகளை ஈர்க்காது என்றும், சித்தாந்தமே வாக்களிக்கும் முறையை தீர்மானிக்கிறது என்றும் வலியுறுத்தினார்.
 
"நான் ஒரு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தாலும், 'மியா முஸ்லிம்கள்' போன்ற சமூகத்தினர் எனக்கு வாக்களிக்க மாட்டார்கள். அவர்கள் ஒருபோதும் எனக்கு வாக்களிக்க மாட்டார்கள் என்றாலும், அவர்களுடன் எனக்கு நல்ல உறவு இருக்கிறது," என்றும் அவர் வெளிப்படையாக கூறினார். சலுகைகளை மட்டும் நம்பி தேர்தலில் வெற்றி பெற முடியாது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
 
அதே சமயம், அசாமில் "மக்கள் தொகைப் படையெடுப்பு" குறித்து எச்சரித்த அவர், முஸ்லிம் மக்கள் தொகை 50 சதவீதத்தை தாண்டினால், மற்ற பூர்வீக சமூகங்கள் "அழிக்கப்படலாம்" என்று கூறினார். 
 
2027-க்குள் முஸ்லிம்களின் மக்கள் தொகை 40 சதவீதத்தை எட்டக்கூடும் என்றும் அவர் அச்சம் தெரிவித்தார். இருப்பினும், "அசாமியர்கள் அல்லாத மற்றும் இந்தியர்கள் அல்லாதவர்கள் எனது மக்கள் அல்ல" என்றும் அவர் திட்டவட்டமாக கூறினார்.
 
Edited by Siva

விஜய் பொதுக்கூட்டம் நடத்த அம்மன் கோவில் இடம் தேர்வு.. அறநிலையத்துறை அனுமதிக்குமா?

விஜய் பொதுக்கூட்டம் நடத்த அம்மன் கோவில் இடம் தேர்வு.. அறநிலையத்துறை அனுமதிக்குமா?ஈரோடு மாவட்டம், பெருந்துறை அருகே விஜயமங்கலம் சரளை பகுதியில் டிசம்பர் 18-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யின் பிரசார கூட்டம் சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ளது. இந்த கூட்டம் நடத்த தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள இடம், விஜயபுரி அம்மன் கோயிலுக்கு சொந்தமான இந்து சமய அறநிலையத் துறை நிலம் என்று கூறப்படுகிறது.

தங்கம் விலை மீண்டும் உச்சம்... இன்று ஒரே நாளில் ரூ.1600 உயர்ந்ததால் அதிர்ச்சி..!

தங்கம் விலை மீண்டும் உச்சம்... இன்று ஒரே நாளில் ரூ.1600 உயர்ந்ததால் அதிர்ச்சி..!கடந்த சில நாட்களாக தங்கம் விலை ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வருகிறது என்பதும், கடந்த பத்து நாட்களில் பெரிய அளவில் ஏற்றமும் இல்லாமல், இறக்கமும் இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட ஒரே விலையில் விற்பனையாகி வருகிறது என்பதையும் பார்த்து வந்தோம்.

நேற்று மதியத்திற்கு மேல் உயர்ந்த வகையில் இன்றும் பங்குச்சந்தை உயர்வு.. சென்செக்ஸ் நிலவரம்..!

நேற்று மதியத்திற்கு மேல் உயர்ந்த வகையில் இன்றும் பங்குச்சந்தை உயர்வு.. சென்செக்ஸ் நிலவரம்..!நேற்று பங்குச்சந்தை காலையில் சரிந்தாலும், மதியத்திற்கு மேல் திடீரென உயர்ந்து முதலீட்டாளர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை அளித்த நிலையில், இன்று வாரத்தின் கடைசி நாளிலும் பங்குச்சந்தை உயர்ந்து இருப்பது திருப்தியை அளித்துள்ளது.

சென்னையில் சுரங்க பாதையில் சிக்கிய பொக்லைன் இயந்திரம்.. போக்குவரத்து பாதிப்பு!

சென்னையில் சுரங்க பாதையில் சிக்கிய பொக்லைன் இயந்திரம்.. போக்குவரத்து பாதிப்பு!சென்னை தியாகராயர் நகரில் இருந்து சைதாப்பேட்டை நோக்கி கனரக லாரி மூலம் எடுத்து வரப்பட்ட பொக்லைன் இயந்திரம் ஒன்று, அரங்கநாதன் ரயில்வே சுரங்க பாதையில் சிக்கிக்கொண்டதால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

மகளிர் உரிமை தொகையை இரண்டாவது கட்ட விரிவாக்கம்.. முதல்வர் இன்று தொடங்கி வைப்பு..!

மகளிர் உரிமை தொகையை இரண்டாவது கட்ட விரிவாக்கம்.. முதல்வர் இன்று தொடங்கி வைப்பு..!தமிழ்நாட்டில் மகளிர் உரிமைத்தொகை ஏற்கனவே ஒரு கோடி பெண்களுக்கு மேல் வழங்கப்பட்டு வரும் நிலையில், இரண்டாவது கட்ட விரிவாக்கத்தை இன்று முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் சென்னையில் தொடங்கி வைக்கிறார்.

