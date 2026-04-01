மனைவி கொலை!.. தலைமறைவு கணவரை காட்டிக்கொடுத்த LPG கேஸ் சிலிண்டர்..
மனைவியை கொலை செய்து விட்டு தலைமறைவாக இருந்த ராணுவ அதிகாரி ஒருவர் கேஸ் சிலிண்டர் புக் பண்ணியபோது போலீசாரிடம் சிக்கிய சம்பவம் தெரிய வந்திருக்கிறது.
பஞ்சாப் நகரில் வசித்து வந்தவர் சந்தீப் தோமர். இவர் இந்திய ராணுவத்தில் பணிபுரிந்து வந்தார். ராணுவ முகாமில் மனைவியுடன் தங்கியிருந்தபோது அவரின் மனைவி இறந்து போனார். மனைவி தற்கொலை செய்து கொண்டதாக சந்தீப் தெரிவித்தார். ஆனால் தடவியல் ஆய்வில் மனைவி கழுத்து நெரித்து கொல்லப்பட்டது உறுதியானது. இதை எடுத்தது 2014ம் வருடம் சந்தீப் தோமருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது..
5 வருடங்கள் சிறையில் இருந்த சந்தீப் தோமர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்திருந்தார்.. கடந்த 2019ம் வருடம் பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா உயர் நீதிமன்றம் அவருக்கு ஜாமீன் கொடுத்தது.. ஆனாலும் 2022ம் வருடம் அவரின் ஆயுள் தண்டனையை நீதிமன்றம் உறுதி செய்தது.. ஆனால் நீதிமன்றத்தில் சரண் அடையாமல் சந்தீப் தோமர் தலைமறைவானார்..
எனவே அவரை போலீசார் தேடி வந்தனர்.. தலைமறைவாக இருந்த காலத்தில் போலி அடையாளத்தை பயன்படுத்தி ஒடிசாவில் ஜெராக்பூர் மற்றும் பெங்களூரு உள்ளிட்ட பல நகரங்களிலும் அவர் சுற்றித் திரிந்துள்ளார். கடைசியாக பாண்டுர்னாவில் அவர் குடியிருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது.. அங்கு ஒரு ரியல் எஸ்டேட் முகவராகவும், பழச்சாறு தொழிற்சாலையிலும் மேனேஜராகவும் பணிபுரிந்ததாக சொல்லப்படுகிறது.. அதோடு வேறு ஒரு திருமணமும் செய்திருக்கிறார்..
சமீபத்தில் சந்தீப் தோமர் தனது பான் கார்டை பயன்படுத்தி ஒரு வங்கியில் அக்கவுண்ட் ஓப்பன் செய்திருக்கிறார்.. அந்த வங்கி கணக்கில் மத்திய பிரதேசத்தை சேர்ந்த நிறுவனத்திடம் இருந்து அவருக்கு சம்பளம் கொடுக்கப்பட்டு வந்ததை புலனாய்வு போலீசார் கண்டுபிடித்தனர்.
அதன்பின் அதே கணக்கை பயன்படுத்தி எல்பிஜி கேஸ் சிலிண்டரை அவர் புக் செய்த போது போலீசாரிடம் சிக்கிக்கொண்டார்.. கேஸ் ஏஜென்சி மூலம் அவரின் மொபைல் எண் மற்றும் அவர் இருக்கும் இடத்தை கண்டுபிடித்து பாண்டூர்நாவில் போலீசார் அவரை கைது செய்துள்ளனர். அதன்பின் அவர் பஞ்சாப்பிற்கு கொண்டுவரப்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு கடந்த 28ம் தேதி சிறைக்கு அனுப்பப்பட்டார்.