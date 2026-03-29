ஞாயிறு, 29 மார்ச் 2026
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: ஞாயிறு, 29 மார்ச் 2026 (08:24 IST)

கேஸ் கிடக்கல!.. தமிழ்நாடு ஹோட்டல்ல பில் ஏத்திட்டாங்க!.. பாவம் சிட்டிசன்ஸ்!.,..

அணு ஆயுதம் தயாரிக்க கூடாது என சொல்லி ஈரான் மீது அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் இரண்டு நாடுகளும் இணைந்து கூட்டு தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது. ஒரு மாத காலமாக இந்த போர் நீடித்து வருகிறது. ஒருபக்கம் ஈரான் அமெரிக்காவுக்கு ராணுவ தளங்கள் அமைத்துக் கொள்ள இடம் கொடுத்த பஹ்ரைன், அபுதாபி, சவுதி அரேபியா, துபாய் போன்ற வளைகுடா நாடுகளின் மீது ட்ரோன் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது..

இதன் காரணமாக இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் கச்சா எண்ணெய் செல்வது தடைப்பட்டிருக்கிறது. ஏனெனில் இந்தியா பெருமளவு கச்சா எண்ணெயை வளைகுடா நாடுகளில் இருந்துதான் வாங்குகிறது. ஒருபக்கம் கச்சா எண்ணெய் கப்பல்கள் செல்லும் ஹோர்மூஸ் ஜலசந்தி கடல்வழியை ஈரான் மூடிவிட்டது.

இதன் காரணமாக கடந்த பல நாட்களாகவே இந்தியாவில் எரிபொருள் கிடைக்கவில்லை.
சமையல் சிலிண்டர் கிடைக்காததால் அதை நம்பி இருக்கும் பல ஹோட்டல்களும் மூடப்படும் நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. சில ஹோட்டல்கள் விறகடுப்புக்கு மாறினாலும் எல்லா ஓட்டல்களிலும் அதை செய்ய முடியவில்லை.

இந்நிலையில்தான், வணிகப் பயன்பாட்டு எரிவாயு சிலிண்டர் தட்டுப்பட்டால் தமிழகம் முழுவதும் உணவகங்களில் உணவுப் பொருட்கள் விலை உயர்வதாக தற்போது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பெரிய ஹோட்டல்கள் முதல் தள்ளுவண்டி கடைகள் வரை அனைத்து பதார்த்தங்களின் விலையும் உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. இது பொதுமக்களுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது..

கேஸ் கிடக்கல!.. தமிழ்நாடு ஹோட்டல்ல பில் ஏத்திட்டாங்க!.. பாவம் சிட்டிசன்ஸ்!.,..

கேஸ் கிடக்கல!.. தமிழ்நாடு ஹோட்டல்ல பில் ஏத்திட்டாங்க!.. பாவம் சிட்டிசன்ஸ்!.,..அணு ஆயுதம் தயாரிக்க கூடாது என சொல்லி ஈரான் மீது அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் இரண்டு நாடுகளும் இணைந்து கூட்டு தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது.

