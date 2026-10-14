ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ்!.. மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்...
வருகிற நவம்பர் 8ம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை வருகிறது. தீபாவளி பண்டிகை என்பது தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்லாமல் வட மாநிலங்களிலும் கொண்டாடப்படும் ஒரு பண்டிகையாகவே இருக்கிறது.
இதில் தனியார் நிறுவனங்கள் மட்டுமின்றி மாநில மற்றும் மத்திய அரசுகளும் ஊழியர்களுக்கு போனஸ் கொடுப்பது வழக்கம். அந்த வகையில் நாடு முழுவதும் உள்ள 11.40 லட்சம் ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு 78 நாள் ஊதியம் தீபாவளி போனதாக வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ் வழங்க ரூ.2009 கோடியை ஒதுக்கீடு செய்து மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியிருக்கிறது.
ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ் வழங்க ரூ.2009 கோடியை ஒதுக்கீடு செய்து மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியிருக்கிறது.